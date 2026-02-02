Rien d'étonnant, dans sa production de GPU NVIDIA favorise l'entrée et de milieu de gamme… mais nous ne pensions pas forcément à ce point.
La pénurie de DRAM – et l'inflation galopante qui s'ensuit – a des conséquences inattendues sur le marché de la carte graphique : les trois fabricants AMD, Intel et NVIDIA doivent composer avec un approvisionnement difficile et choisir entre leurs références de cartes.
Produire plus de cartes avec moins de VRAM
Alors que la disponibilité des GeForce RTX série 50 a parfois été compliquée, la situation s'était nettement améliorée avec l'arrivée de l'été 2025. Hélas, l'horizon s'est à nouveau obscurci du fait de soucis sur la DRAM et ses déclinaisons.
Depuis le début de l'automne, certaines références déjà difficiles à trouver (la RTX 5090) ont disparu des rayonnages et les derniers exemplaires encore présents ont atteint des sommes absolument indécentes. Le très haut de gamme n'est pas le seul concerné et NVIDIA pas la seule impactée par le phénomène.
Ainsi, AMD a choisi de privilégier la production de ses Radeon RX 9070 XT et tant pis pour les RX 9070 alors que NVIDIA metterait plutôt l'accent sur les cartes les plus abordables : celles dotées de moins de 16 Go de VRAM représenteraient la bagatelle de 75 % de sa production !
« Eh ben… on n'est pas sortis du sable ! »
Dans un contexte de réduction massive de sa production, NVIDIA aurait effectivement décidé d'orienter sa production vers les modèles RTX 5060 (8 Go), RTX 5060 Ti (8 Go) et RTX 5070 (12 Go).
Nous avions déjà eu l'écho de cette priorisation de la production chez NVIDIA, mais nous avons maintenant une estimation de son ampleur. Autant dire qu'avec seulement 25 % de sa production de GPU pour les modèles RTX 5060 Ti 16 Go, RTX 5070 Ti, RTX 5080 et RTX 5090, il y aura des manques.
Cela dit, si en apparence les décisions d'AMD et NVIDIA sont contradictoires, elles vont en réalité dans le même sens : rationaliser la production en fonction de la disponibilité de la DRAM et maximiser les profits en produisant un maximum de cartes les plus rentables.
Dans le cas d'AMD, cela veut dire mettre l'accent sur la RX 9070 XT qui emploie la même quantité de VRAM et un GPU très similaire à sa petite sœur, la RX 9070. En revanche, chez NVIDIA, on favorise les modèles avec moins de VRAM : les 16 Go normalement utilisés pour produire une RTX 5070 Ti permettent de sortir deux RTX 5060 Ti 8 Go. Les mathématiques sont simples.