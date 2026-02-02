Alors que la disponibilité des GeForce RTX série 50 a parfois été compliquée, la situation s'était nettement améliorée avec l'arrivée de l'été 2025. Hélas, l'horizon s'est à nouveau obscurci du fait de soucis sur la DRAM et ses déclinaisons.

Depuis le début de l'automne, certaines références déjà difficiles à trouver (la RTX 5090) ont disparu des rayonnages et les derniers exemplaires encore présents ont atteint des sommes absolument indécentes. Le très haut de gamme n'est pas le seul concerné et NVIDIA pas la seule impactée par le phénomène.

Ainsi, AMD a choisi de privilégier la production de ses Radeon RX 9070 XT et tant pis pour les RX 9070 alors que NVIDIA metterait plutôt l'accent sur les cartes les plus abordables : celles dotées de moins de 16 Go de VRAM représenteraient la bagatelle de 75 % de sa production !