En mars dernier – oui, il y a bientôt un an – nous évoquions les premières rumeurs un tant soit peu solides autour de la future architecture Zen 6 et, avec elles, un possible dépassement du « plafond de verre » de 16 cœurs.

Il faut effectivement savoir que depuis déjà plusieurs générations d'architectures, AMD se contente – est contrainte ? – de se limiter à ces 16 cœurs du fait de ses CCD qui ne peuvent accueillir plus de 8 cœurs chacun. La chose se vérifie ainsi années après années depuis Zen 2 (2x 4 cœurs) et surtout Zen 3 (8 cœurs). Mais tout porte donc à croire que cela devrait bouger avec Zen 6.

Les dernières informations relayées par HXL sur la plateforme X soulignent que l'architecture Zen 6 sera l'occcasion de basculer vers le nœud N2 de TSMC pour une gravure plus fine autorisant donc une concentration plus importante. Bien sûr, rien n'a été confirmé par AMD, mais cette finesse permettrait de faire tenir jusqu'à 12 cœurs par CCD, une aubaine donc.

AMD serait ainsi en mesure – en proposant deux CCD par processeur sur ses puces les plus puissantes (x950X et x950) un total de 24 cœurs et jusqu'à 96 Mo de mémoire cache de niveau 3… sans même intégrer la technologie X3D.