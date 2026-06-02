Présent en force au Computex cette année, ASUS fait partie des premiers constructeurs à embrasser la puce NVIDIA RTX Spark avec pas moins de deux modèles équipés. La marque profite néanmoins de l'évènement pour renouveler plusieurs modèles d'entrée et milieu de gamme au sein des lignées Zenbook, Vivobook et TUF. On fait le point.
Plutôt en retrait l'année dernière sur le Computex, ASUS arrive cette fois avec une belle cargaison de nouveautés pour cette édition 2026 du salon taïwanais. La marque, qui joue ici à domicile, dégaine notamment ses nouveaux ProArt P16 et P14, voués aux créateurs de contenus… et motorisés par la toute nouvelle puce ARM NVIDIA RTX Spark dévoilée hier.
Offre partenaire
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Offre partenaire
ProArt P16
Commençons par le ProArt P16. Évidemment, nous n'avons pas encore de prix ou de date de lancement pour ce produit très haut de gamme que l'on devrait tout de même pouvoir acheter à l'automne 2026, comme les autres modèles RTX Spark. Ce grand modèle de 16 pouces prend la suite des précédents (et excellents) P16 en misant sur un écran OLED ASUS Lumina Pro offrant une grande précision colorimétrique, assure ASUS.
Pour l'instant, la firme en dit finalement très peu sur les spécifications techniques précises de ce nouveau modèle, mais l'on apprend que son écran affichera une définition 4K / 120 Hz, avec VRR, certification G-Sync et traitement anti-reflets. Cet écran s'annonce donc supérieur à celui du nouveau Surface Laptop Ultra. En tout cas sur la définition et le contraste, OLED oblige.
ASUS explique que ce modèle, comme son petit frère le P14, pourra gérer du montage lourd en 12K, générer des vidéos 4K grâce à l'IA ou même prendre en charge du rendu 3D exigeant (ASUS parle de scènes volumineuses de plus de 90 Go dans son communiqué). Cette station de travail devrait également être efficace en jeu, même si la définition 1440p est prioritairement visée, comme l'indiquait NVIDIA hier.
ProArt P14
Puisqu'il profite de la même puce, le petit ProArt P14 pourra s'atteler peu ou prou aux mêmes tâches intensives que son grand frère, même si l'on imagine qu'il devra se contenter d'un TDP réduit… et donc de performances légèrement inférieures. Les deux appareils pourront quoi qu'il en soit compter, l'un comme l'autre, sur des châssis en alliage d'aluminium fins et légers, usinés CNC, sur des trackpad haptiques et sur une autonomie qu'on nous promet solide grâce à une batterie de 99,9 Wh sur les deux modèles.
Petit bémol par contre. Comme NVIDIA, ASUS nous parle d'une journée complète d'utilisation sur batterie, ce qui veut tout dire… et rien dire. Une journée complète en lecture vidéo n'aurait rien d'un record. En revanche, si ces modèles parviennent à tenir toute une journée sur batterie en enchaînant les activités créatives les plus lourdes, NVIDIA et ASUS tiendraient là quelque chose de très intéressant en effet.
À noter enfin que le ProArt P14 s'en tient pour sa part à un écran 3K « seulement » justifié par son format 14 pouces plus compact. ASUS ajoute enfin que ses nouveaux ProArt P14 et P16 seront tous deux déclinés en Nano Black et Neo White. Comprenez en blanc et en anthracite. Nous avons hâte d'en savoir plus sur ces deux modèles… et de découvrir leur prix, qui s'annonce malheureusement (très) salé.
Zenbook 14
Décidément bien pudique sur les prix et les configurations précises cette année, ASUS se contente de nous dresser les grandes lignes de ce que proposera bientôt son nouveau Zenbook 14. Conçu pour la mobilité, cet ultraportable de 14 pouces s'appuie sur un châssis de 1,2 kg mêlant aluminium pour la partie clavier et Ceraluminum pour le capot.
Décliné en trois coloris (or, rose et argent), l'appareil est censé délivrer jusqu'à 21 heures d'autonomie et se matérialisera en versions AMD, Intel et Qualcomm. ASUS n'en dit pas tellement plus à ce propos. On sait simplement que l'appareil pourra notamment compter au maximum sur un Core Ultra 9 de Série 3, un Ryzen AI 7 ou un Snapdragon X, sans plus d'informations à ce stade. Les meilleures configurations s'appuieront enfin sur un écran OLED 3K et 120 Hz.
Vivobook S14 et S16
Plus abordables, sans toutefois qu'on nous précise leurs prix là non plus, les Vivobook S14 et S16 permettent à ASUS de faire entrer du sang neuf sur son milieu de gamme. Les deux appareils, déclinés en 14 et 16 pouces eux aussi, sont proposés en bleu ou en gris, avec des écrans OLED 100% DCI-P3.
ASUS les équipera exclusivement de processeurs Snapdragon X, avec un TDP maximal annoncé à 30 W et une autonomie que la marque promet copieuse : jusqu'à 25 heures sur batterie. Ces deux modèles s'annoncent par contre un peu plus lourds que les modèles Zenbook, le Vivobook S14 étant annoncé à 1,36 kg, soit dans la moyenne « molle » des ultraportables de ce format.
VivoBook S14 et S16 Flip
On notera aussi la grande discrétion du constructeur taïwanais sur l'épineuse question des configurations RAM / stockage. Le communiqué que nous avons reçu d'ASUS France ne contient pas un seul mot à ce propos. De notre côté, nous avons bien peur que ce silence se traduise par une hausse des prix et une baisse de la quantité de mémoire embarquée.
Si l'on s'en tient à ce que d'autres constructeurs ont d'ores et déjà annoncé sur l'entrée / milieu de gamme, il est très probable que ces différents modèles Zenbook et Vivobook débutent à 8 Go de RAM / 256 Go de stockage dans leurs versions les plus abordables. Nous espérons nous tromper dans le cas d'ASUS, mais c'est malheureusement l'une des tendances de ce Computex sur fond de crise de la mémoire.
Quoi qu'il en soit, les Vivobook S14 et S16 Flip sont les variantes convertibles de la gamme. Ces modèles profitent donc d'un écran OLED 2K et tactile pouvant basculer à 360 degrés autour du clavier. Compatibles avec l'ASUS Pen 3.0, ces modèles seront eux aussi motorisés par des puces ARM Snapdragon X, avec un TDP maximal de 35 W cette fois et une autonomie pouvant dépasser les 20 heures sur batterie. Côté poids, tablez sur 1,41 kg pour le modèle de 14 pouces et sur 1,60 kg pour le 16 pouces.
TUF Gaming 16 (2026)
À défaut d'avoir des visuels à nous proposer pour ce modèle dans l'immédiat, ASUS France nous redonne le sourire avec son TUF Gaming 16 2026. Car si les prix restent bien mystérieux là aussi (la marque nous confirme ne pas encore avoir d'information pour l'Hexagone à date), ce nouveau TUF ne fait pour sa part aucun mystère de sa configuration.
L'engin combine en effet jusqu'à un Core i7 14650HX à une RTX 5070 configurée en 85 W. Positionné sur le milieu de gamme d'ASUS, ce gamer de 16 pouces embarque un écran IPS QHD+ / 165 Hz et 100% sRGB. On y retrouve deux emplacements pour SSD pouvant accueillir par défaut jusqu'à 1 To de stockage et deux slots SO-DIMM combinant un maximum de 64 Go de DDR5-5600, indique ASUS.
L'appareil se contente en revanche d'une petite batterie de 63 Wh perdue dans un gros châssis en plastique de 2,2 kg pour 26,9 mm (au point le plus épais). Un format qui lui permet d'embarquer un système de dissipation plutôt bien dimensionné à première vue, avec deux grands ventilateurs 80 pales censés rester discrets à l'usage : 40 dB tout juste en mode Turbo, nous dit ASUS.