Pour l'instant, la firme en dit finalement très peu sur les spécifications techniques précises de ce nouveau modèle, mais l'on apprend que son écran affichera une définition 4K / 120 Hz, avec VRR, certification G-Sync et traitement anti-reflets. Cet écran s'annonce donc supérieur à celui du nouveau Surface Laptop Ultra. En tout cas sur la définition et le contraste, OLED oblige.

ASUS explique que ce modèle, comme son petit frère le P14, pourra gérer du montage lourd en 12K, générer des vidéos 4K grâce à l'IA ou même prendre en charge du rendu 3D exigeant (ASUS parle de scènes volumineuses de plus de 90 Go dans son communiqué). Cette station de travail devrait également être efficace en jeu, même si la définition 1440p est prioritairement visée, comme l'indiquait NVIDIA hier.