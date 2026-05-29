On y retrouve cette fois jusqu'à 32 Go de RAM et un maximum de 1 To, ainsi qu'un châssis en alumium de 17,1 mm d'épaisseur pour 1,40 kg. Sa particularité principale est toutefois d'embarquer un stylet Wacom AES 2.0, dans sa version Qualcomm, pour offrir un tracé qu'on suppose proche de ce qu'on obtient avec certaines tablettes graphiques.

Cela dit, le Swift Spin 14 AI se limite à un écran IPS Full HD+ / 120 Hz de 14 pouces peu lumineux : 300 cd/m2 seulement, ce qui nous paraît difficile à justifier à ce niveau de prix. L'autonomie est quant à elle estimée par Acer entre 14 et 26 heures en fonction des cas d'usages et de la configuration choisie.