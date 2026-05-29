Moment important de l'année pour Acer et tant d'autres, le Computex permet au géant taïwanais d'annoncer, sur ses terres, une poignée de nouveaux PC portables pour irriguer ses gammes Swift, Aspire, Predator et Nitro. On fait le point sur les principales nouveautés.
Des modèles tantôt légers, tantôt grand format, d'autres puissants, en saveurs AMD, Intel ou Qualcomm… et quelques facteurs de déception ici ou là, notamment côté RAM. Il y a finalement un peu de tout chez Acer pour ce Computex 2026. La firme profite du salon pour dévoiler un total de sept nouveaux PC portables grand public : les Swift Air 14 ; Swift Spin 14 AI ; Aspire Go 15 ; Aspire X 16 AI ; Aspire 18 AI ; Predator Helios 18 AI et Nitro 16. Voici ce qu'il faut retenir pour chacun de ces nouveaux modèles.
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Swift Air 14
Commençons par le plus léger de la bande, le Swift Air 14, qui pourrait bien prendre des airs de réponse au MacBook Neo cachetée par Acer. L'appareil s'équipe de puces Intel Wildcat Lake allant jusqu'au Core 7 350 pour concurrencer le petit ordinateur d'Apple auprès des étudiants et des amateurs d'hypermobilité, et ce grâce à une autonomie copieuse, allant jusqu'à 19 heures sur batterie selon Acer. Léger (1,25 kg) et plutôt fin (12,9 mm), le Swift Air 14 embarque un écran IPS Full HD+ / 120 Hz (100% sRGB) dont la luminance pourrait par contre s'avérer un peu juste : 350 cd/m2 seulement.
Autre limitation : la RAM et le stockage. Acer explique que ce modèle peut embarquer « jusqu'à » 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Pour le dire autrement, le modèle le plus accessible, qui arrivera en septembre dès 799 euros, est vraisemblablement limité à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Un retour en arrière cruel à ce prix. Réponse à la rentrée.
Swift Spin 14 AI
Décliné en versions Intel Panther Lake (jusqu'au Core Ultra 9 386H) ou Qualcomm Snapdragon X2 (Elite ou Plus), le nouveau Swift Spin 14 AI représente la nouvelle incarnation de l'ultraportable convertible chez Acer. Plutôt coûteux, ce modèle arrivera pour sa part dès le mois de juillet en version Qualcomm, à partir de 1499 euros, tandis que ses moutures Intel sont annoncées à partir 1699 euros, pour octobre.
On y retrouve cette fois jusqu'à 32 Go de RAM et un maximum de 1 To, ainsi qu'un châssis en alumium de 17,1 mm d'épaisseur pour 1,40 kg. Sa particularité principale est toutefois d'embarquer un stylet Wacom AES 2.0, dans sa version Qualcomm, pour offrir un tracé qu'on suppose proche de ce qu'on obtient avec certaines tablettes graphiques.
Cela dit, le Swift Spin 14 AI se limite à un écran IPS Full HD+ / 120 Hz de 14 pouces peu lumineux : 300 cd/m2 seulement, ce qui nous paraît difficile à justifier à ce niveau de prix. L'autonomie est quant à elle estimée par Acer entre 14 et 26 heures en fonction des cas d'usages et de la configuration choisie.
Aspire Go 15
Son prix n'est pas encore annoncé, pas plus que sa date de lancement, mais l'Aspire Go 15 sera en tout le premier modèle du marché à être motorisé par la toute nouvelle puce entrée de gamme Qualcomm Snapdragon C… ce qui laisse présager d'un tarif tout doux, dès 400 euros. Du moins si Acer joue le jeu.
Pour l'instant, le constructeur reste assez évasif sur le positionnement de ce produit, mais l'on sait qu'il est équipé d'un maximum de 8 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go dans sa meilleure version. L'appareil mise aussi sur un écran Full HD IPS et embarque une batterie de 53 Wh pour délivrer une autonomie qu'Acer et Qualcomm nous promettent très copieuse.
Affaire à suivre, donc, avec quand même un gros motif d'inquiétude : la mention « jusqu'à 8 Go de mémoire vive »… qui laisse entrevoir un modèle d'entrée de gamme bloqué à 4 ou 6 Go de RAM, ce qui n'est pas enthousiasmant du tout en 2026.
Aspire X 16 AI
Attendu en France au mois d'octobre à partir de 1799 euros, l'Aspire X 16 s'éloigne un peu du positionnement traditionnellement milieu de gamme de cette lignée pour intégrer un écran OLED 2,8K / 120 Hz et 100 DCI-P3 de 16 pouces, mais aussi et surtout des processeurs Intel Panther Lake allant jusqu'au puissant Core Ultra X9 388H.
Équipé d'un maximum de 32 Go de RAM pour 2 To de SSD sur sa meilleure version, ce nouvel Aspire promet jusqu'à 24 heures d'autonomie en lecture vidéo. Il déçoit par contre sur la connectivité en se limitant à un modem Wi-Fi 6E et non Wi-Fi 7, mais peut en revanche compter sur un châssis plutôt compact (15,9 mm d'épaisseur au maximum) et pas trop lourd pour un 16 pouces (1,6 kg).
Aspire 18 AI
Plus grand, l'Aspire 18 AI se contente pour sa part d'une dalle IPS Full HD+ et 100% sRGB, mais en 18 pouces cette fois, avec 165 Hz de fréquence en prime. Ce modèle XXL s'appuie lui aussi sur des puces Intel Panther Lake (jusqu'au Core Ultra 9 386H) et embarque jusqu'à 32 Go de RAM pour un maximum de 2 To de SSD.
Son châssis est forcément un peu plus volumineux que celui du X 16 AI, avec 19 mm d'épaisseur pour 2,19 kg, mais Acer adopte cette fois une connectivité Wi-Fi 7 plus moderne. L'Aspire 18 AI arrivera en France courant septembre, dès 1299 euros. Il s'agit d'un modèle que nous garderons à l'œil à la rentrée… ce format étant encore assez rare sur le segment non gaming.
Predator Helios 18 AI
Fleuron d'Acer sur le terrain des laptops gaming haut de gamme, justement, le nouveau Predator Helios 18 AI est lui aussi doté d'un écran de 18 pouces. Dans ses meilleures configurations, l'appareil s'articule en effet autour d'une grande dalle Mini-LED 4K et 120 Hz, couvrant intégralement le spectre DCI-P3. Cette dalle a aussi pour particularité d'être bi-mode, pour basculer à l'envie de la 4K / 120 Hz à la Full HD / 240 Hz. Parfait pour gagner en réactivité sur les jeux compétitifs.
Annoncé pour le 3ème trimestre 2026 à partir de 4999 euros (eh oui…), ce nouvel Helios 18 AI combine, dans sa meilleure version, un Core Ultra 9 290 HX Plus à une GeForce RTX 5090. Le tout étant épaulé par un maximum de 256 Go de RAM et jusqu'à 6 To de SSD. L'appareil mise enfin sur un châssis de 29,55 mm d'épaisseur pour 3,5 kg. Une grosse bête !
Nitro 16
Plus « abordable », notez bien les gros guillemets, l'Acer Nitro 15 arrivera pour sa part à parti de 2999 euros, toujours sur le troisième trimestre 2026. Ce modèle se contente pour sa part d'une dalle IPS QHD+ / 240 Hz et 100% DCI-P3 de 16 pouces.
On y trouve un processeur AMD Ryzen 9 9955HX3D ou Ryzen 9 9955HX, jusqu'à 32 Go de DDR5 et un maximum de 2 To de SSD. Côté GPU, Acer opte au mieux pour une RTX 5070 Ti. L'appareil mesure du reste 27,95 mm d'épaisseur pour 2,5 kg, ce qui en fait un 16 pouces plutôt trapu.