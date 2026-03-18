Acer renouvelle cette semaine les trois fleurons de sa gamme de PC portables gaming Predator en y intégrant, dans la foulée des annonces Intel, de nouveaux processeurs Core Ultra 200 HX Plus à l'architecture Arrow Lake optimisée.
La disponibilité immédiate promise par Intel pour ses nouveaux processeurs Core Ultra 200HX Plus n'est pas une formule dite à la légère. Elle permet en effet à plusieurs constructeurs de PC portables gaming d'annoncer d'ores et déjà de nouveaux modèles équipés de ces nouvelles puces. Parmi eux, Acer, qui profite de l'occasion pour renouveler trois modèles gaming.
Ses meilleurs en l'occurrence, puisqu'on parle ici des Predator Helios Neo 16S AI, Helios Neo 16 AI et Helios Neo 18 AI. La crème de la crème du constructeur taïwanais en dépit des quelques critiques que nous formulions l'année dernière à l'encontre du Neo 16S AI, testé par nos soins dans sa première version.
Predator Helios Neo 16S AI
Cette nouvelle mouture de l'appareil, qui conserve le même châssis et les mêmes caractéristiques, troque donc ses anciennes puces Arrow Lake-HX pour leurs nouvelles cousines. L'engin peut en effet compter sur le Core Ultra 290HX Plus, ou sur le Core Ultra 7 270HX Plus, couplé à un maximum de 64 Go de mémoire vive (DDR5) et à un maximum de 2 To de SSD via deux emplacements PCIe Gen 4.
À cela s'ajoute évidemment toujours une RTX 5080 mobile, du moins dans la configuration la plus élevée du Neo 16S AI, qui s'en tient une nouvelle fois à une épaisseur de 18,9 mm seulement, ainsi qu'au même écran OLED de 16 pouces QHD+ / 240 Hz du modèle initial.
Predator Helios Neo 16 AI
Équipé d'une fiche technique tout à fait comparable, mais avec cette fois un châssis un peu plus épais (26,7 mm) permettant une meilleure dissipation thermique, et donc une exploitation plus efficace du tandem CPU / GPU, l'Helios Neo 16 AI mise lui aussi sur un Core Ultra 9 290HX Plus ou un Core Ultra 7 270HX Plus épaulé par un maximum de 64 Go de DDR5 et 2 To de SSD.
L'appareil se dote également, là aussi, d'une RTX 5080 dans sa configuration la plus flatteuse, et embarque le même écran OLED de 16 pouces QHD+ / 240 Hz que son cousin le 16S.
Predator Helios Neo 18 AI
À ce stade, vous avez sûrement compris que l'Helios suit la même logique, avec un Core Ultra 9 290HX Plus ou un Core Ultra 7 270HX Plus sous le capot là aussi, couplé à un maximum de 64 Go de DDR5 et 2 To de SSD. Il embarque également une RTX 5080, culmine cette fois à 2,8 cm d'épaisseur et se contente pour sa part d'un écran LCD IPS QHD+ / 240 Hz.
Pour ces différents modèles, Acer France évoque un lancement en juin 2026, soit dans deux mois… à des prix que la marque ne souhaite pas encore préciser, vraisemblablement en raison de la pénurie de RAM en cours et de l'instabilité tarifaire qui va avec.
Pour rappel, les Core Ultra 9 290HX Plus (24 cœurs et 24 threads cadencés à un maximum de 5,5 GHz) et Core Ultra 7 270HX Plus (20 cœurs et 20 threads cadencés à un maximum de 5,3 GHz) représentent le renouveau des processeurs mobiles très haut de gamme d'Intel pour ce premier semestre 2026.
En dépit de caractéristiques techniques proches de celles des meilleurs modèles 200 HX « non Plus », lancés l'an dernier, ces nouvelles puces profitent d'une architecture optimisée permettant jusqu'à 8% de performances en plus.
Cela passe notamment par une augmentation de la fréquence « inter-die » pour ces deux nouvelles références, permettant à la liaison entre le CPU et le contrôleur mémoire de monter à un maximum de 900 MHz. En parallèle, les Core Ultra 9 290HX et Ultra 7 270HX Plus peuvent compter sur le nouveau Binary Optimization Tool d'Intel, pour aboutir à une légère augmentation de leur nombre d'instructions par cycle (IPC).
Au-delà de ces trois PC Acer Predator, certains modèles concurrents ont également adopté les Core Ultra 9 290HX et Ultra 7 270HX Plus. On pense à plusieurs appareils Lenovo Legion, ainsi qu'au Razer Blade 18, à l'ASUS ROG Strix SCAR 18 ou encore à l'Alienware Area-51 de 18 pouces.
Source : Communiqué de presse Acer France / Documentation Intel