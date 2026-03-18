Pour rappel, les Core Ultra 9 290HX Plus (24 cœurs et 24 threads cadencés à un maximum de 5,5 GHz) et Core Ultra 7 270HX Plus (20 cœurs et 20 threads cadencés à un maximum de 5,3 GHz) représentent le renouveau des processeurs mobiles très haut de gamme d'Intel pour ce premier semestre 2026.

En dépit de caractéristiques techniques proches de celles des meilleurs modèles 200 HX « non Plus », lancés l'an dernier, ces nouvelles puces profitent d'une architecture optimisée permettant jusqu'à 8% de performances en plus.

Cela passe notamment par une augmentation de la fréquence « inter-die » pour ces deux nouvelles références, permettant à la liaison entre le CPU et le contrôleur mémoire de monter à un maximum de 900 MHz. En parallèle, les Core Ultra 9 290HX et Ultra 7 270HX Plus peuvent compter sur le nouveau Binary Optimization Tool d'Intel, pour aboutir à une légère augmentation de leur nombre d'instructions par cycle (IPC).

Au-delà de ces trois PC Acer Predator, certains modèles concurrents ont également adopté les Core Ultra 9 290HX et Ultra 7 270HX Plus. On pense à plusieurs appareils Lenovo Legion, ainsi qu'au Razer Blade 18, à l'ASUS ROG Strix SCAR 18 ou encore à l'Alienware Area-51 de 18 pouces.