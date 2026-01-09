Au CES 2026, Acer a dévoilé une mise à jour massive de son catalogue de PC portables, des Aspire grand public aux Predator gaming, tous désormais équipés des processeurs Intel Core Ultra Série 3, de dalles OLED en option et du label Copilot+ PC.
Acer profite du salon américain pour dévoiler une refonte notable de ses trois familles principales : les ultrabooks Swift, les machines gaming Predator et Nitro, ainsi que la gamme grand public Aspire. Le dénominateur commun de ces annonces réside dans l'adoption de l'architecture Intel Core Ultra de série 3 et une emphase sur les capacités de traitement IA en local.
Acer Swift : Écrans OLED et connectivité Wi-Fi 7
La gamme Swift, orientée vers la mobilité et les créateurs, se décline en plusieurs modèles : le Swift 16 AI, les Swift Edge 14 et 16 et les Swift Go 14 et 16.
Le Swift 16 AI (SF16-71T) se positionne comme le fer de lance de cette série. Il intègre un processeur allant jusqu'au Intel Core Ultra X9 388H, épaulé par la partie graphique Intel Arc B390. La marque a revu les périphériques d'entrée avec un pavé tactile haptique de grande dimension (175,5 x 109,7 mm) et un clavier rétroéclairé touche par touche.
Ce modèle propose une dalle tactile OLED 3K (2880 x 1800 pixels) au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une certification DisplayHDR True Black 500.
Pour les utilisateurs privilégiant la légèreté, les Swift Edge 14 AI et 16 AI misent sur un châssis en alliage magnésium-aluminium. Le modèle 14 pouces passe sous la barre du kilogramme (0,99 kg) pour une épaisseur de 13,95 mm. Ces machines embarquent le Core Ultra 9 386H et disposent, elles aussi, d'options d'affichage OLED jusqu'à la 3K à 120 Hz.
Enfin, les Swift Go 14 AI et 16 AI conservent leur positionnement polyvalent avec le processeur Core Ultra X9 388H et des dalles OLED (2K ou 3K selon les configurations). L'ensemble de la gamme Swift bénéficie désormais de la connectivité Wi-Fi 7 et d'une webcam 1440p (ou 5M sur les modèles Go) avec obturateur de confidentialité.
Gaming : RTX Série 50 et architecture Blackwell pour les Predator et Nitro
Le segment gaming évolue également avec l'introduction des nouveaux GPU Le Predator Helios Neo 16S AI représente le haut de gamme de cette annonce. Dans un châssis métallique de 18,9 mm d'épaisseur, Acer associe le processeur Intel Core Ultra 9 386H à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop.
Basée sur l'architecture Blackwell, cette carte graphique permet l'utilisation du DLSS 4. L'affichage est assuré par un écran OLED WQXGA (2560 x 1600) cadencé à 165 Hz. Le refroidissement utilise un ventilateur AeroBlade 3D de 5e génération et de la pâte thermique en métal liquide.
Le Nitro V 16 AI, équipé d'un Core Ultra 7 355 et d'une RTX 5070
Le Nitro V 16S AI, une version affinée (moins de 17,9 mm d'épaisseur) destinée à la mobilité, proposant des spécifications similaires.
Ces modèles gaming intègrent tous la connectivité Wi-Fi 6E via un module Intel Killer et des dalles aux fréquences de rafraîchissement élevées (jusqu'à 180 Hz pour les Nitro).
Deux accessoires gaming
Côté accessoires, Acer lance également le casque Predator Galea 570 (transducteurs 50 mm, triple connectivité) et la souris Predator Cestus 530 (capteur 26 000 DPI, 8000 Hz).
Gamme Aspire : l'IA pour le grand public
La gamme Aspire, qui couvre les usages bureautiques et multimédias classiques, reçoit les modèles Aspire 14 AI et Aspire 16 AI.
Ces ordinateurs portables sont équipés de processeurs allant jusqu'au Intel Core Ultra 9 386H. Ils se distinguent par une charnière permettant une ouverture à 180 degrés et un châssis annoncé comme fin et léger.
L'affichage propose une définition WUXGA (1920 x 1200) au format 16:10, avec des options de dalles OLED et tactiles, ainsi qu'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La configuration peut monter jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X et 2 To de stockage SSD.
- Une dalle OLED de toute beauté pour jouer et créer…
- La RTX 5070 Ti ne moufte jamais en QHD+
- Le clavier complet, avec pavé numérique
Fonctionnalités logicielles et Copilot+
L'ensemble de ces nouvelles références s'inscrit dans l'écosystème "Copilot+ PC" de Microsoft sous Windows 11. Acer y ajoute sa propre suite logicielle exploitant les NPU (unités de traitement neuronal) des processeurs :
- Acer Intelligence Space : un hub central pour gérer les outils IA
- Acer PurifiedView et PurifiedVoice : pour l'amélioration de la vidéo et la suppression du bruit ambiant lors des visioconférences
- Live Captions : pour la traduction en temps réel
Acer My Key : une touche de raccourci programmable pour accéder aux fonctions IA
Disponibilité des nouveaux PC
Acer a communiqué les fenêtres de lancement :
- Acer Swift 16 AI et Swift Go 14/16 AI : mars 2026
- Acer Swift Edge 14 AI et 16 AI : 2ème trimestre 2026
- Acer Aspire 14 AI et 16 AI : 2ème trimestre 2026
- Predator Helios Neo 16S AI : 2ème trimestre 2026
- Acer Nitro V 16 AI et 16S AI : 2ème trimestre 2026
- Accessoires Predator : 1er trimestre 2026 (149€ pour le casque, 99€ pour la souris)
Les prix exacts des ordinateurs portables n'ont pas encore été détaillés pour le marché français.