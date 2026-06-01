Le taïwanais pourrait profiter des 20 ans de sa marque ROG pour préparer une édition anniversaire de sa console portable. Baptisée ROG Ally X20, elle miserait notamment sur un écran OLED de 7,4 pouces et un design translucide relevé de touches dorées.
La ROG Ally X20 aurait tout de la réponse attendue par une partie des joueurs nomades : une ROG Ally plus spectaculaire, plus premium, et surtout équipée d'une dalle OLED. Pour l'heure, Asus n'a toutefois rien confirmé officiellement. Il s'agirait donc encore d'une machine à prendre avec prudence, même si les premiers éléments évoqués par VideoCardz ce matin dessinent une évolution assez logique de la gamme.
Cette édition anniversaire ne chercherait pas forcément à tout réinventer. Elle s'attaquerait plutôt à l'un des points les plus discutés des précédents modèles, à savoir son écran. Avec ce modèle, Asus basculerait sur une diagonale de 7,4 pouces (18,8 cm), contre 7 pouces (17,8 cm) sur la ROG Xbox Ally X, avec une technologie OLED plus flatteuse pour les contrastes, les noirs et le rendu visuel en jeu.
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Une édition anniversaire qui soignerait surtout l'écran
Sous le capot, Asus resterait sur une base déjà connue avec un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme déjà présent sur la ROG Xbox Ally X. Le vrai changement se jouerait donc moins sur les composants internes que sur l'expérience d'affichage et le positionnement du produit.
La ROG Ally X20 adopterait aussi un châssis translucide, accompagné de touches dorées, afin de marquer les 20 ans de Republic of Gamers. Un habillage plus collector que révolutionnaire, mais qui irait dans le sens d'un produit pensé pour occuper un registre plus premium au sein de la gamme.
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme
Encore des zones d'ombre avant une éventuelle annonce
Asus n'a pour l'instant confirmé ni l'existence commerciale de cette ROG Ally X20 ni son prix et encore moins sa date de sortie et les marchés concernés. Plusieurs caractéristiques clés resteraient également à préciser, notamment la définition de l'écran, sa fréquence de rafraîchissement ou, encore, la prise en charge du VRR. Plus de nouvelles cette semaine lors du Computex ?
Un écran OLED utilise des pixels auto-émissifs (chaque pixel produit sa propre lumière), contrairement au LCD qui nécessite un rétroéclairage. Résultat : noirs plus profonds, contraste très élevé et meilleure lisibilité des scènes sombres, souvent utiles dans les jeux. L’OLED peut aussi améliorer la réactivité perçue (temps de réponse des pixels), ce qui limite certaines traînées en mouvement. En contrepartie, il peut y avoir des risques de marquage (burn-in) selon l’usage, et une consommation qui varie beaucoup selon le contenu affiché (plus élevée sur les images très lumineuses).À quoi sert le VRR (taux de rafraîchissement variable) sur un écran de console portable ?
Le VRR synchronise dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images par seconde réellement produit par le GPU. Cela réduit les effets de tearing (déchirement de l’image) et diminue la sensation de saccades quand les performances fluctuent. Sur une console portable, c’est particulièrement pertinent car la cadence peut varier selon le mode d’alimentation, la chauffe ou les réglages graphiques. Le VRR est généralement implémenté via des standards comme Adaptive-Sync/FreeSync, à condition que l’écran et la chaîne d’affichage le supportent.