Foire aux questions

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Qu’apporte concrètement un écran OLED sur une console portable de jeu ?

Un écran OLED utilise des pixels auto-émissifs (chaque pixel produit sa propre lumière), contrairement au LCD qui nécessite un rétroéclairage. Résultat : noirs plus profonds, contraste très élevé et meilleure lisibilité des scènes sombres, souvent utiles dans les jeux. L’OLED peut aussi améliorer la réactivité perçue (temps de réponse des pixels), ce qui limite certaines traînées en mouvement. En contrepartie, il peut y avoir des risques de marquage (burn-in) selon l’usage, et une consommation qui varie beaucoup selon le contenu affiché (plus élevée sur les images très lumineuses).

À quoi sert le VRR (taux de rafraîchissement variable) sur un écran de console portable ?

Le VRR synchronise dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images par seconde réellement produit par le GPU. Cela réduit les effets de tearing (déchirement de l’image) et diminue la sensation de saccades quand les performances fluctuent. Sur une console portable, c’est particulièrement pertinent car la cadence peut varier selon le mode d’alimentation, la chauffe ou les réglages graphiques. Le VRR est généralement implémenté via des standards comme Adaptive-Sync/FreeSync, à condition que l’écran et la chaîne d’affichage le supportent.