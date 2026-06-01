Microsoft n'avait plus d'appareil Surface suffisamment puissant pour contenter les power users, voilà qui est désormais corrigé. Dans la foulée des annonces NVIDIA, la firme vient de dévoiler son Surface Laptop Ultra : un PC portable ARM enfin capable de se mesurer à une référence du marché : le MacBook Pro 16.
NVIDIA dévoilait très tôt ce matin (du moins à l'heure française) sa puissante puce RTX Spark : un SoC sous architecture ARM comprenant une partie CPU à 20 cœurs développée de concert avec MediaTek, mais aussi et surtout un iGPU Blackwell regroupant pas moins de 6144 cœurs CUDA (soit autant qu'une RTX 5070 de bureau) pour seulement 80 W de TDP global en charge.
Cette superchip est au cœur de 8 nouveaux PC portables dévoilés il y a quelques heures par Jensen Huang durant sa Keynote. Parmi ces machines : le nouveau Microsoft Surface Laptop Ultra. Un modèle qui marque d'ores et déjà une rupture dans l'offre du géant de Redmond.
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RTX Spark, écran Mini-LED, trackpad haptique… quand Microsoft régale
À défaut de nous donner tous les détails qu'on voudrait sur ce nouveau produit, Microsoft nous en dit suffisamment pour prouver, qu'ici, il ne mégote pas. La firme mise peu ou prou sur ce qu'il se fait de mieux dans tous les domaines. La nouvelle puce RTX Spark de NVIDIA et ses 128 Go de LPDDR5X embarqués (sur les meilleures configurations) sont logés dans un châssis en aluminium ou en alliage de magnésium d'à peine plus de 2 kg.
Les flancs de l'appareil arborent quant à eux une belle sélection de connectiques avec un port HDMI pleine taille, trois ports USB-C, une prise USB-A, une prise casque et un lecteur de cartes SD. Sous la carlingue, Microsoft s'appuie en outre sur un système de dissipation bien dimensionné, articulé autour de deux ventilateurs et de ce qui pourrait bien être une chambre à vapeur.
Le Surface Laptop Ultra embarque par ailleurs, comme ses petits frères les Surface Laptop de 13 et 15 pouces (également sous architecture ARM, exception faite des nouveaux modèles entreprise), un pavé tactile à retour haptique proche de ceux employés par Apple sur les MacBook.
La fiche technique qui fascine et le prix qui tue ?
L'engin peut enfin compter sur une dalle Mini LED PixelSense Ultra de 15 pouces. Cette dernière s'avère prometteuse. Microsoft annonce en effet 2 000 cd/m2 en pic de luminance HDR, ainsi qu'une définition 2,8 K (2880 x 1920 pixels) offrant une finesse d'affichage de 262 pixels par pouce. On ignore quelle sera la fréquence de rafraîchissement de cette dalle, mais sur une machine de ce calibre il y a fort à parier que nous aurons à faire à un panneau 120 Hz.
Autre inconnue : les capacités de stockage proposées avec ce produit, qui s'adresse ouvertement aux créatifs et aux utilisateurs en quête d'une station de travail IA performante (la NVIDIA RTX Spark promet pour rappel un petaFLOP de puissance de calcul). Plus marginalement, ce modèle pourrait aussi intéresser les gamers, d'autant que Microsoft et NVIDIA ont travaillé avec les fournisseurs de solutions « anti-cheat » pour permettre une prise en charge native des puces ARM. Une avancée à première vue réconfortante, car la chose était loin d'être gagnée il y a encore quelques mois.
Reste que le prix de ce Surface Laptop Ultra s'annonce salé, très salé. En attendant d'avoir un placement tarifaire officiel et une date de sortie (on table a priori sur cet automne), gardons en tête que l'actuel Surface Laptop 15 se négocie entre 1769 et 3119 euros en fonction de la configuration choisie. Il va sans dire que le nouveau fleuron de Microsoft tutoiera donc, à moins d'un étrange revirement de situation, de nouveaux sommets en la matière.