NVIDIA dévoilait très tôt ce matin (du moins à l'heure française) sa puissante puce RTX Spark : un SoC sous architecture ARM comprenant une partie CPU à 20 cœurs développée de concert avec MediaTek, mais aussi et surtout un iGPU Blackwell regroupant pas moins de 6144 cœurs CUDA (soit autant qu'une RTX 5070 de bureau) pour seulement 80 W de TDP global en charge.

Cette superchip est au cœur de 8 nouveaux PC portables dévoilés il y a quelques heures par Jensen Huang durant sa Keynote. Parmi ces machines : le nouveau Microsoft Surface Laptop Ultra. Un modèle qui marque d'ores et déjà une rupture dans l'offre du géant de Redmond.