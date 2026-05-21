Microsoft vient de présenter plusieurs mises à jour de sa gamme Surface : une Surface Pro de 13 pouces, un Surface Laptop de 13 pouces, un Surface Laptop de 13,8 pouces et un Surface Laptop 15 pouces. Ces modèles sont équipés des processeurs Intel Core Ultra Series 3 ou Snapdragon X2, selon les versions. Certains bénéficient d'un écran haute définition, d'un pavé tactile compatible avec le retour haptique de Windows 11 et d'un écran de confidentialité.