Avec son MacBook Neo à moins de 700 euros, Apple a cassé les codes de l'ultrabook. Microsoft voudrait profiter de cette aubaine pour apporter un concurrent sous Windows à l'ultrabook à la pomme. Mais le géant américain a-t-il vraiment compris le principe d'un PC portable pas cher ?
Microsoft s'apprête à étoffer sa gamme Surface avec plusieurs nouveaux appareils, dont un Surface Laptop 13 pouces attendu plus tard dans l'année. Selon certaines informations, ce modèle serait commercialisé autour de 1 299 dollars pour une configuration embarquant 8 Go de RAM, une fiche technique et un prix qui interpellent, au regard de ce que propose la concurrence.
Des annonces déjà sur la table
Microsoft vient de présenter plusieurs mises à jour de sa gamme Surface : une Surface Pro de 13 pouces, un Surface Laptop de 13 pouces, un Surface Laptop de 13,8 pouces et un Surface Laptop 15 pouces. Ces modèles sont équipés des processeurs Intel Core Ultra Series 3 ou Snapdragon X2, selon les versions. Certains bénéficient d'un écran haute définition, d'un pavé tactile compatible avec le retour haptique de Windows 11 et d'un écran de confidentialité.
Les versions 13 pouces déjà annoncées affichent un tarif de départ à 1 499 dollars. À titre de comparaison, le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M5 débute à 1 099 dollars chez Apple, 1 199€ en France.
Un prochain modèle qui pose question
C'est le Surface Laptop 13 pouces à venir qui retient surtout l'attention. Prévu pour une commercialisation ultérieure en 2026, il proposerait 8 Go de RAM pour un prix d'environ … 1 299 dollars. Or, Apple a récemment lancé le MacBook Neo cette année, avec 8 Go de RAM également, mais deux fois moins cher.
Cette différence de prix est d'autant plus notable que Windows et macOS ne gèrent pas la mémoire de la même façon. Apple a en effet optimisé son système d'exploitation pour fonctionner efficacement avec 8 Go de RAM unifiée, grâce à l'architecture de ses puces maison. Sous Windows, cette quantité de mémoire peut s'avérer plus limitante selon les usages.
Microsoft ne fait pas la course au prix attractif
La stratégie tarifaire de Microsoft sur ses Surface Laptops semble donc s'éloigner de celle d'Apple. Quand la marque à la pomme cherche à rendre ses MacBook plus accessibles, Microsoft ne semble pas vouloir faire la course au prix le plus attractif. L'écart entre les deux gammes d'entrée de gamme s'est sensiblement élargi ces derniers mois, ce qui pourrait peser sur le positionnement commercial des produits Microsoft auprès du grand public.
Microsoft n'a pas encore communiqué officiellement sur la date de lancement ni sur la configuration définitive de ce futur Surface Laptop 13 pouces.