En fuite quasi complète depuis le début de la semaine, le Galaxy Book 6 Edge se montre enfin sur les canaux officiels. Ce nouveau modèle grand format mise sur un châssis toujours aussi fin et sur les derniers processeurs Snapdragon X2 Elite de Qualcomm.
Dans la famille des Galaxy Book 6, il nous manquait toujours l'Edge, voilà qui est rectifié. Presque cinq mois après l'officialisation des Galaxy Book 6, Book 6 Pro et Book 6 Ultra, lors du dernier CES, Samsung lève enfin le voile sur son nouveau PC ultraportable XXL. Troisième modèle de cette lignée, l'appareil reprend peu ou prou le design qu'on lui connaît depuis deux ans et la commercialisation du Book 4 Edge, mais en s'appuyant sur les dernières puces ARM de Qualcomm.
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Le Galaxy Book 6 Edge se dévoile enfin
Plutôt avare en détails techniques, le communiqué d'officialisation publié aujourd'hui par Samsung se contente d'évoquer les grandes lignes. On nous confirme quand même que l'appareil sera bien motorisé par un Snapdragon X2 Elite « classique » (a priori le X2 Elite Extreme n'est pas d'actualité, nous aurions bien à faire au Elite X2E-88-100, comme le suggérait WinFuture il y a peu), et qu'il s'appuiera toujours sur un châssis ultra fin de 1,2 cm d'épaisseur malgré son grand format de 16 pouces.
Samsung y installe de nouveau une dalle 2,8K Dynamic AMOLED 2X, signée Samsung Display, assortie d'un rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz. Cette dalle est censée offrir un pic de luminance SDR de 500 cd/m2 et limiter sa réflectance (l'un des principaux défauts de l'OLED) grâce à un traitement antireflets Corning Gorilla Glass DX.
Jusqu'à 22 heures d'autonomie
Côté autonomie, on nous envoie du rêve, avec jusqu'à 22 heures d'endurance sur batterie pour ce nouveau modèle. Samsung évoque par ailleurs sa charge rapide 65 W permettant de recouvrer jusqu'à 40% de batterie en 30 minutes sur secteur. Rien de bien impressionnant en 2026, mais c'est toujours bon à prendre.
Samsung France évoque un lancement en mai pour ce nouveau Galaxy Book 6 Edge, mais sans nous donner de prix à ce stade. On sait simplement que l'appareil sera commercialisé en coloris gris glacier et en variantes 512 Go ou 1 To. De précédentes fuites, en Allemagne, toujours, laissaient présager d'un prix de départ fixé à 2 199 euros pour le modèle 16 Go / 512 Go. Nous devrions vite être fixés.