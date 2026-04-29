Plutôt avare en détails techniques, le communiqué d'officialisation publié aujourd'hui par Samsung se contente d'évoquer les grandes lignes. On nous confirme quand même que l'appareil sera bien motorisé par un Snapdragon X2 Elite « classique » (a priori le X2 Elite Extreme n'est pas d'actualité, nous aurions bien à faire au Elite X2E-88-100, comme le suggérait WinFuture il y a peu), et qu'il s'appuiera toujours sur un châssis ultra fin de 1,2 cm d'épaisseur malgré son grand format de 16 pouces.

Samsung y installe de nouveau une dalle 2,8K Dynamic AMOLED 2X, signée Samsung Display, assortie d'un rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz. Cette dalle est censée offrir un pic de luminance SDR de 500 cd/m2 et limiter sa réflectance (l'un des principaux défauts de l'OLED) grâce à un traitement antireflets Corning Gorilla Glass DX.