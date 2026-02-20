Rapidement après avoir fixé une date pour le lancement européen pour ses Galaxy Book 6, Samsung détaille le prix de ses principaux modèles. Des tarifs salés, mais peut-être moins exubérants que ceux initialement redoutés. En tout cas pour les modèles classiques et Pro.
Samsung nous fera bel et bien payer cher l'accès à ses nouveaux PC portables Galaxy Book 6, Book 6 Pro et Book 6 Ultra, mais peut-être pas autant que ce que l'on pouvait raisonnablement craindre au regard de précédentes informations.
1149 euros pour le modèle le plus accessible en Allemagne
Après avoir communiqué la date d'ouverture des précommandes pour ses Galaxy Book millésime 2026 en Europe (en l'occurrence le 25 février, soit parallèlement à la prochaine conférence Galaxy Unpacked), ainsi qu'un créneau de lancement pour ces différents modèles, fixé cette fois au 11 mars, Samsung a donc commencé à détailler leur placement tarifaire.
Voici les prix en euros obtenus par GSMArena :
- 1 149 euros en prix de départ pour le Galaxy Book 6 de 14 pouces
- 1 249 euros en prix de départ pour le Galaxy Book 6 de 16 pouces
- 1 399 euros en prix de départ pour le Galaxy Book 6 de 16 pouces avec écran tactile
- 1 799 euros en prix de départ pour le Galaxy Book 6 Pro de 14 pouces
- 1 899 euros en prix de départ pour le Galaxy Book 6 Pro de 16 pouces
- 3 399 euros pour le Galaxy Book 6 Ultra en version RTX 5060.
Le prix du Galaxy Book 6 Ultra pique fort
Notez que ces prix sont donnés pour la variante 512 Go de ces différents modèles. Cette version 512 Go constituera leur mouture de base sous nos latitudes. Comme le rapporte GSMArena, il en ira autrement au Royaume-Uni, où la configuration de base des Galaxy Book 6 sera articulée sur un SSD de 256 Go, ce qui permettra à Samsung de tirer les prix légèrement vers le bas sur ce marché.
Autre information intéressante, Samsung ne proposera visiblement pas en Europe la variante RTX 5070 de son Galaxy Book 6 Ultra (la plus haut de gamme initialement annoncée). Au lancement, seule la version RTX 5060 de l'appareil serait donc disponible, à un prix de 3 399 euros, comme évoqué plus haut.
Il semble enfin que Samsung commercialisera en France une variante Core Ultra X7 / 32 Go / 1 To de ce Galaxy Book 6 Ultra, dépourvue de GPU dédié cette fois, à un prix de 2 499 euros.
Un pari tarifaire risqué : à titre de comparaison, le MacBook Pro de 16 pouces débute toujours à 2 799 euros en version M4 Pro.
Reste à savoir quelle sera, en la matière, l'approche d'Apple pour ses futurs MacBook Pro M5 Pro / M5 Max… attendus incessamment sous peu.