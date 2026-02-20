Notez que ces prix sont donnés pour la variante 512 Go de ces différents modèles. Cette version 512 Go constituera leur mouture de base sous nos latitudes. Comme le rapporte GSMArena, il en ira autrement au Royaume-Uni, où la configuration de base des Galaxy Book 6 sera articulée sur un SSD de 256 Go, ce qui permettra à Samsung de tirer les prix légèrement vers le bas sur ce marché.

Autre information intéressante, Samsung ne proposera visiblement pas en Europe la variante RTX 5070 de son Galaxy Book 6 Ultra (la plus haut de gamme initialement annoncée). Au lancement, seule la version RTX 5060 de l'appareil serait donc disponible, à un prix de 3 399 euros, comme évoqué plus haut.

Il semble enfin que Samsung commercialisera en France une variante Core Ultra X7 / 32 Go / 1 To de ce Galaxy Book 6 Ultra, dépourvue de GPU dédié cette fois, à un prix de 2 499 euros.

Un pari tarifaire risqué : à titre de comparaison, le MacBook Pro de 16 pouces débute toujours à 2 799 euros en version M4 Pro.

Reste à savoir quelle sera, en la matière, l'approche d'Apple pour ses futurs MacBook Pro M5 Pro / M5 Max… attendus incessamment sous peu.