Samsung France commence enfin à communiquer sur le lancement, dans l'Hexagone, de ses nouveaux PC portables Galaxy Book 6. Plus d'un mois après leur présentation au CES, on en sait donc plus sur leur commercialisation sous nos latitudes… du moins à un gros détail près : leur prix.
Cette année, Samsung aura décidément été très prudent. Plus d'un mois après leur présentation à Las Vegas, dans le cadre du CES 2026, les nouveaux PC portables Galaxy Book 6 du constructeur coréen commencent enfin à s'élancer vers une commercialisation française.
Coup d'envoi après le MWC…
Dans un communiqué publié ce 16 février, relayé hier par mail, Samsung France fixe donc une date de lancement pour ses nouveaux laptops. La marque nous explique que ses « Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro et Galaxy Book6 seront (…) proposés en précommande dès le 25 février et seront disponibles à partir du 11 mars » en Europe, et donc en France.
Plus accessoirement, on apprend aussi que les modèles commercialisés en Europe seront proposés uniquement en coloris anthracite ; et que la mouture Enterprise Edition du Galaxy Book 6, destinée aux entreprises, sera pour sa part vendue un peu plus tard, à partir d'avril 2026.
Des prix que l'on attend toujours (et qui seront salés)
Les Galaxy Book 6 n'arriveront donc chez nous que dans trois semaines, après le MWC, qui se tiendra à Barcelone entre les 2 et 5 mars prochains. Samsung reste par contre silencieux en ce qui concerne l'épineuse question du prix de ces différents modèles de nouvelle génération, équipés de nouveaux châssis et de puces Intel Panther Lake.
On sait d'ores et déjà qu'à moins d'un miracle, ces derniers seront vendus à un tarif nettement plus élevé que celui de leurs prédécesseurs l'année dernière. En Corée, cette hausse est d'ailleurs fixée à environ 20% et l'on peut tout à fait s'attendre à une dynamique semblable en France compte tenu de la pénurie qui fait rage sur la mémoire vive… et qui tire fatalement tous les prix vers le haut.
De notre côté, nous avons été en mesure d'obtenir le prix français du Galaxy Book 6 Ultra en version Core Ultra X7 / 32 Go de RAM / 1 To de SSD. Ce modèle devrait arriver par chez nous à un prix public de 2499 euros, ce qui laisse effectivement présager d'un tarif particulièrement salé pour les moutures les plus intéressantes de l'appareil, équipées cette fois d'une carte graphique dédiée RTX 5060 ou 5070 -- un modèle que nous avons en tout cas déjà reçu en prêt, et qui s'avère globalement très réussi.