Les Galaxy Book 6 n'arriveront donc chez nous que dans trois semaines, après le MWC, qui se tiendra à Barcelone entre les 2 et 5 mars prochains. Samsung reste par contre silencieux en ce qui concerne l'épineuse question du prix de ces différents modèles de nouvelle génération, équipés de nouveaux châssis et de puces Intel Panther Lake.

On sait d'ores et déjà qu'à moins d'un miracle, ces derniers seront vendus à un tarif nettement plus élevé que celui de leurs prédécesseurs l'année dernière. En Corée, cette hausse est d'ailleurs fixée à environ 20% et l'on peut tout à fait s'attendre à une dynamique semblable en France compte tenu de la pénurie qui fait rage sur la mémoire vive… et qui tire fatalement tous les prix vers le haut.

De notre côté, nous avons été en mesure d'obtenir le prix français du Galaxy Book 6 Ultra en version Core Ultra X7 / 32 Go de RAM / 1 To de SSD. Ce modèle devrait arriver par chez nous à un prix public de 2499 euros, ce qui laisse effectivement présager d'un tarif particulièrement salé pour les moutures les plus intéressantes de l'appareil, équipées cette fois d'une carte graphique dédiée RTX 5060 ou 5070 -- un modèle que nous avons en tout cas déjà reçu en prêt, et qui s'avère globalement très réussi.