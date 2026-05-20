Sur le plan esthétique, Microsoft n'a pas vraiment revu sa copie. Les nouveaux appareils reprennent le design de la gamme Surface, sans changements notables sur l'extérieur.

L'effort porte essentiellement sur les composants internes, à commencer par les processeurs Intel Core Ultra 300 Series. Ces derniers apportent selon le fabricant de meilleures performances générales, un moteur de traitement neuronal (NPU) amélioré, et des capacités graphiques renforcées. Le Surface Laptop peut par ailleurs être configuré avec un processeur Core Ultra X7 associé à une carte graphique Intel Arc B390.