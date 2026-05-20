Microsoft a annoncé le 19 mai 2026 trois nouveaux appareils destinés aux professionnels, tous équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra 300 Series.
La gamme Surface for Business s'enrichit de deux nouveaux ordinateurs portables et d'une tablette : le Surface Pro for Business 13 pouces, le Surface Laptop for Business en versions 13,8 et 15 pouces, ainsi que le Surface Laptop for Business 13 pouces. Ces appareils succèdent à des modèles dont certains dataient de plusieurs années.
Un design conservé, des composants mis à jour
Sur le plan esthétique, Microsoft n'a pas vraiment revu sa copie. Les nouveaux appareils reprennent le design de la gamme Surface, sans changements notables sur l'extérieur.
L'effort porte essentiellement sur les composants internes, à commencer par les processeurs Intel Core Ultra 300 Series. Ces derniers apportent selon le fabricant de meilleures performances générales, un moteur de traitement neuronal (NPU) amélioré, et des capacités graphiques renforcées. Le Surface Laptop peut par ailleurs être configuré avec un processeur Core Ultra X7 associé à une carte graphique Intel Arc B390.
Microsoft avance des chiffres de performance comparatifs : le nouveau Surface Laptop serait 90 % plus rapide que le Surface Laptop 5, tandis que le Surface Pro doublerait les performances du Surface Pro 9.
L'entreprise affirme également que le Surface Laptop équipé du Core Ultra X7 offre des performances graphiques 35 % supérieures à celles du MacBook Air basé sur la puce M5. Ces données sont issues de tests menés par Microsoft lui-même et restent à vérifier par des benchmarks indépendants.
Autonomie et nouvelles fonctionnalités
L'autonomie annoncée progresse par rapport aux générations précédentes. Microsoft indique jusqu'à 17 heures pour le Surface Pro, jusqu'à 23 heures pour le Surface Laptop 13,8 et 15 pouces, et jusqu'à 22 heures pour le Surface Laptop 13 pouces. Là encore, ces chiffres correspondent à des conditions d'utilisation contrôlées.
Les Surface Laptop intègrent désormais un pavé tactile haptique offrant un retour physique lors de certaines interactions avec le système d'exploitation : survol du bouton de fermeture d'une fenêtre, ancrage d'applications, manipulation de curseurs, entre autres. Les développeurs tiers pourront également intégrer cette fonctionnalité dans leurs propres applications.
Des options orientées usage professionnel
Le Surface Laptop 13,8 pouces peut être équipé d'un écran avec filtre de confidentialité et traitement antireflet, activable en une pression sur un bouton. Le niveau de lisibilité reste ajusté automatiquement en fonction de paramètres comme la luminosité ambiante et le contraste de l'écran, tout en maintenant la compatibilité avec le HDR.
Côté configuration, le Surface Laptop 13,8/15 pouces et le Surface Pro peuvent être équipés jusqu'à 64 Go de mémoire vive et d'un SSD PCIe Gen 4 de 1 To, accessible à l'utilisateur. Le Surface Pro 13 pouces est disponible avec 16 ou 24 Go de RAM et des stockages allant de 256 Go à 1 To. Une option de connectivité 5G est également proposée sur ce modèle.