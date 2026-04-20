Microsoft semble avoir compris qu'il est salutaire de laisser à ses clients le soin de décider s'ils veulent une puce ARM ou x86. Les nouveaux Surface Pro 12 et Surface Laptop 8 accueilleraient ainsi, au choix, des processeurs Qualcomm Snapdragon X2 ou Intel Core Ultra.
Globalement bien accueillie par la presse spécialisée, y compris dans nos colonnes, l'évolution de la gamme Surface (jusqu'à présent solidement acquise à Intel) vers l'architecture ARM et les puces Qualcomm Snapdragon X Plus / Elite avait vite affiché ses limites sur le plan commercial en 2024. Deux ans plus tard, et après avoir continué de proposer aux entreprises des moutures x86 de ses derniers PC portables Surface, Microsoft semble avoir appris la leçon : laisser aux clients le choix de la saveur.
Le début d'un grand comeback d'Intel chez Microsoft ?
Une première fuite nous renseigne en effet sur les configurations attendues sur les Surface Pro 12 et Surface Laptop 8. Selon une source proche du dossier avec laquelle Windows Central a pu échanger, ces nouveaux modèles Surface miseraient sur des processeurs Snapdragon X2 ou Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake », en fonction de la version choisie. Les moutures les plus abordables s'équiperaient de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que les mieux dotées monteraient à 64 Go de RAM et 2 To de stockage.
On apprend par ailleurs que Microsoft ne changerait rien, sur cette nouvelle génération, au design des Surface Pro et Surface Laptop. Les deux appareils conserveraient donc le châssis des modèles 2024 sans remaniement notable. En revanche, Microsoft ajouterait un écran OLED au Surface Laptop le plus haut de gamme. L'écran IPS que l'on connaît actuellement resterait pour sa part d'actualité en entrée et milieu de gamme. L'appareil se rapprocherait néanmoins de la Surface Pro en la matière, puisque cette dernière dispose déjà d'un écran OLED disponible en option.
Vers des modèles plus coûteux
Autre nouveauté, l'utilisation supposée d'un trackpad haptique pour le Surface Laptop. Cette technologie, bien connue des utilisateurs de MacBook, a fait son entrée dans l'univers Windows il y a quelques années avec le XPS 13 Plus ou encore le Huawei MateBook X Pro. Bien plus précis et confortables, les pavés tactiles haptiques se répandent depuis sur plus de modèles, notamment chez Acer, HP ou encore ASUS. Ils arriveraient donc aussi chez Microsoft, « enfin ! » pourrait-on s'exclamer, pour accompagner les nouvelles commandes haptiques attendues sur Windows 11.
Ces quelques nouveautés, couplées à la hausse spectaculaire des prix de la RAM et du stockage ces derniers mois, pousseraient par contre Microsoft à revoir à la hausse le placement tarifaire de ce couple Surface Pro 12 / Surface Laptop 8. On apprend par ailleurs que la firme ne nous proposerait pas de Snapdragon X2 Elite Extreme ou de Core Ultra X9 388H, mais seulement des Snapdragon X2 Plus / Elite « Classiques » ; et des processeurs Intel Core Ultra 5 ou Ultra 7… nous forçant ainsi à faire une croix sur les puces les plus intéressantes de Qualcomm et d'Intel.
Il semble enfin que les deux appareils seront d'abord disponibles en versions Intel « Panther Lake », tandis que les configurations Snapdragon X2 arriveraient plus tard dans l'année, faute d'approvisionnement suffisant lors du lancement, attendu a priori d'ici quelques semaines.