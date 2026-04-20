Autre nouveauté, l'utilisation supposée d'un trackpad haptique pour le Surface Laptop. Cette technologie, bien connue des utilisateurs de MacBook, a fait son entrée dans l'univers Windows il y a quelques années avec le XPS 13 Plus ou encore le Huawei MateBook X Pro. Bien plus précis et confortables, les pavés tactiles haptiques se répandent depuis sur plus de modèles, notamment chez Acer, HP ou encore ASUS. Ils arriveraient donc aussi chez Microsoft, « enfin ! » pourrait-on s'exclamer, pour accompagner les nouvelles commandes haptiques attendues sur Windows 11.

Ces quelques nouveautés, couplées à la hausse spectaculaire des prix de la RAM et du stockage ces derniers mois, pousseraient par contre Microsoft à revoir à la hausse le placement tarifaire de ce couple Surface Pro 12 / Surface Laptop 8. On apprend par ailleurs que la firme ne nous proposerait pas de Snapdragon X2 Elite Extreme ou de Core Ultra X9 388H, mais seulement des Snapdragon X2 Plus / Elite « Classiques » ; et des processeurs Intel Core Ultra 5 ou Ultra 7… nous forçant ainsi à faire une croix sur les puces les plus intéressantes de Qualcomm et d'Intel.

Il semble enfin que les deux appareils seront d'abord disponibles en versions Intel « Panther Lake », tandis que les configurations Snapdragon X2 arriveraient plus tard dans l'année, faute d'approvisionnement suffisant lors du lancement, attendu a priori d'ici quelques semaines.