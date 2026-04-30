Ça se confirme, Microsoft lancerait bien dans les toutes prochaines semaines ses nouveaux Surface Laptop 8 et Surface Pro de 12ème génération. Contrairement à l'année dernière, les deux appareils seraient proposés en variantes Intel (x86) et Qualcomm (ARM), dès le mois de mai.
Peu ou prou deux ans après le lancement de ses derniers modèles Surface Laptop et Surface Pro, Microsoft s'apprêterait bel et bien à renouveler les deux PC portables iconiques de sa gamme Surface, l'un au format « clamshell », l'autre au format tablette. Là-dessus, rien de nouveau.
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La piste d'un lancement en mai se confirme
On apprenait néanmoins mi-avril que ces Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 seraient proposés, cette fois, en configurations x86, via des puces Intel Panther Lake ; ou ARM, au travers de processeurs Qualcomm Snapdragon X2. La chose se confirme.
Dans un article publié ce mardi, le très bien renseigné Roland Quandt, journaliste pour le site allemand WinFuture, abonde dans le même sens, en nous donnant au passage un peu plus de détails. L'intéressé confirme par ailleurs que Microsoft serait bien dans les starting-block pour lancer ces deux produits à la mi-mai. Une information là aussi étayée par de précédentes fuites.
Quelles configurations ?
En farfouillant dans les registres de Geekbench, Quandt a réussi à identifier certains des processeurs installés par Microsoft dans ce tandem Surface Pro / Surface Laptop.
Les deux appareils pourront visiblement compter sur des Core Ultra 5 325 ou 335 (8 cœurs dans les deux cas), vraisemblablement dans leur configuration de base. Le Surface Laptop 8 voué aux entreprises miserait quant à lui sur un Core Ultra X7 368H plus costaud (16 cœurs), notamment sur le volet GPU, puisque cette puce embarque une puissante partie graphique B390 que nous avons déjà pu tester sur Clubic. Il y a fort à parier que les moutures haut de gamme, grand public, du Surface Laptop 8 et de la Surface Pro 12 compteront elles aussi sur un Core Ultra X7.
À noter que nous n'avons pas encore de détails sur les configurations Qualcomm des deux appareils. A priori, Microsoft misera sur des SoC Snapdragon X2 Plus et X2 Elite. De précédentes informations, en provenance cette fois de Windows Central, laissaient toutefois entendre que Microsoft commercialiserait ces variantes ARM après coup, courant juillet.