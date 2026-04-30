En farfouillant dans les registres de Geekbench, Quandt a réussi à identifier certains des processeurs installés par Microsoft dans ce tandem Surface Pro / Surface Laptop.

Les deux appareils pourront visiblement compter sur des Core Ultra 5 325 ou 335 (8 cœurs dans les deux cas), vraisemblablement dans leur configuration de base. Le Surface Laptop 8 voué aux entreprises miserait quant à lui sur un Core Ultra X7 368H plus costaud (16 cœurs), notamment sur le volet GPU, puisque cette puce embarque une puissante partie graphique B390 que nous avons déjà pu tester sur Clubic. Il y a fort à parier que les moutures haut de gamme, grand public, du Surface Laptop 8 et de la Surface Pro 12 compteront elles aussi sur un Core Ultra X7.

À noter que nous n'avons pas encore de détails sur les configurations Qualcomm des deux appareils. A priori, Microsoft misera sur des SoC Snapdragon X2 Plus et X2 Elite. De précédentes informations, en provenance cette fois de Windows Central, laissaient toutefois entendre que Microsoft commercialiserait ces variantes ARM après coup, courant juillet.