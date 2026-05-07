Le succès critique et commercial du MacBook Neo fait visiblement trembler des genoux chez la concurrence. Pour tenter de convaincre que les modèles Windows d'entrée de gamme sont, en fait, meilleurs que le nouveau-né d'Apple, Microsoft se paye carrément la publication d'une étude disant du bien des modèles de son camp.
On est jamais mieux servi que par soi-même, Microsoft prend l'expression au pied de la lettre. La firme a commandé au cabinet Signal65 une enquête relativement poussée (18 pages tout de même) pour vanter les mérites de quatre PC portables Windows d'entrée de gamme face au nouveau MacBook Neo, dont le succès commercial est d'ores et déjà retentissant.
Proposés aux États-Unis à un tarif compris entre 449 et 1099 dollars, soit plus ou moins en face du nouveau modèle abordable d'Apple, ces modèles sont tous censés offrir des avantages décisifs vis-à-vis du petit Neo.
Microsoft anxieux face au MacBook Neo ?
Dans le détail, cette enquête commissionnée par Microsoft s'attarde sur le Lenovo IdeaPad Slim 3x (449 dollars), le HP OmniBook 5 (599 dollars), le Lenovo Yoga 7i (1099 dollars) et le HP OmniBook X Flip (949 dollars).
Il s'agit d'une sélection plutôt étrange pour au moins deux raisons : elle s'appuie tout d'abord uniquement sur des modèles Lenovo et HP ; omettant ainsi certains PC entrée de gamme intéressants proposés chez Acer ou ASUS, par exemple. On pense à notre niveau à l'Acer Aspire 14 AI, testé récemment, qui constitue une excellente alternative au MacBook Neo. Par ailleurs, cette étude se concentre sur des appareils de 15 ou 16 pouces… qui n'ont donc pas grand-chose à voir avec le format compact (13 pouces) du MacBook Neo. Un arbitrage d'autant plus étrange que la plupart des modèles de cette sélection existent aussi en version 14 pouces.
Des arguments recevable… et de gros oublis
Quoi qu'il en soit, l'étude se concentre surtout sur deux points : les performances des différents modèles testés et leur autonomie. À titre d'exemple, le Lenovo IdeaPad Slim 3x offrirait des performances CPU supérieures de 90 % à celles du MacBook Neo, mais aussi une autonomie 56 % plus importante grâce au Snapdragon X. L'OmniBook 5 et son processeur AMD Ryzen AI 7 350 seraient quant à eux jusqu'à 92 % plus rapides que le petit ordinateur d'Apple… et offriraient une autonomie 12 % supérieure.
Des résultats mathématiquement corrects à première vue, bien qu'un peu biaisés, qui n'enlèvent rien à la redoutable efficacité du MacBook Neo, dont le processeur A18 Pro s'est révélé performant dans toutes les tâches et activités du quotidien lors de nos propres tests. Par ailleurs, sa petite batterie de 36,5 Wh offre proportionnellement une meilleure endurance (environ 11 heures selon nos tests) que les batteries de 60 à 70 Wh embarquées par les modèles de l'enquête.
Comme le souligne NotebookCheck, il est évident que certains modèles Windows offrent, à prix équivalent, une bonne expérience d'utilisation tout en conservant certains avantages vis-à-vis du MacBook Neo. Et heureusement. Cela dit, l'enquête de Signal65 omet volontairement, avec une pointe de mauvaise foi, les atouts considérables du MacBook Neo en termes de qualité d'affichage (écran beaucoup plus lumineux, doté d'une meilleure définition et de meilleures couleurs), de qualité de construction ou encore de silence (il est « fanless » contrairement à ses concurrents actuels).
Sur tous ces points, l'étude commandée par Microsoft fait ce qu'une étude commissionnée est censée faire : elle élude et louvoie. L'idéal avant d'acheter reste donc de consulter des tests indépendants.