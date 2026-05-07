Quoi qu'il en soit, l'étude se concentre surtout sur deux points : les performances des différents modèles testés et leur autonomie. À titre d'exemple, le Lenovo IdeaPad Slim 3x offrirait des performances CPU supérieures de 90 % à celles du MacBook Neo, mais aussi une autonomie 56 % plus importante grâce au Snapdragon X. L'OmniBook 5 et son processeur AMD Ryzen AI 7 350 seraient quant à eux jusqu'à 92 % plus rapides que le petit ordinateur d'Apple… et offriraient une autonomie 12 % supérieure.

Des résultats mathématiquement corrects à première vue, bien qu'un peu biaisés, qui n'enlèvent rien à la redoutable efficacité du MacBook Neo, dont le processeur A18 Pro s'est révélé performant dans toutes les tâches et activités du quotidien lors de nos propres tests. Par ailleurs, sa petite batterie de 36,5 Wh offre proportionnellement une meilleure endurance (environ 11 heures selon nos tests) que les batteries de 60 à 70 Wh embarquées par les modèles de l'enquête.

Comme le souligne NotebookCheck, il est évident que certains modèles Windows offrent, à prix équivalent, une bonne expérience d'utilisation tout en conservant certains avantages vis-à-vis du MacBook Neo. Et heureusement. Cela dit, l'enquête de Signal65 omet volontairement, avec une pointe de mauvaise foi, les atouts considérables du MacBook Neo en termes de qualité d'affichage (écran beaucoup plus lumineux, doté d'une meilleure définition et de meilleures couleurs), de qualité de construction ou encore de silence (il est « fanless » contrairement à ses concurrents actuels).

Sur tous ces points, l'étude commandée par Microsoft fait ce qu'une étude commissionnée est censée faire : elle élude et louvoie. L'idéal avant d'acheter reste donc de consulter des tests indépendants.