Une folie à laquelle nous avons du mal à trouver une explication, l'appareil débutant à 699,99 dollars (hors taxes) aux États-Unis dans sa version 8 Go (contre 899,99 dollars pour la mouture 16 Go). C'est-à-dire 613,96 euros (hors taxes) une fois la conversion faite. Nous nous attendions à une tarification en défaveur de la zone euro, comme c'est très souvent le cas, mais pas à une telle hausse de prix pour la France.

Nous avons contacté Dell pour tenter d'en savoir plus, mais on peut déjà préciser qu'un tarif étudiant est tout de même proposé dans l'Hexagone, conformément à ce que la firme nous avait promis en juin dernier. Cette offre, limitée dans le temps (elle n'est valable que jusqu'au 30 octobre 2026, auprès des étudiants de plus de 16 ans), fait tomber le nouveau XPS 13 à un prix de 799 euros nettement plus en phase avec sa fiche technique.

À ce tarif, l'appareil est concurrentiel. Il se positionne en effet pile en face des nouveaux ASUS Zenbook 14 et Acer Swift Air 14, annoncés tous deux au Computex et attendus aux environs de 800 euros en France, parce qu'ASUS et Acer, eux, jouent le jeu.