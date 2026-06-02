En parallèle des modèles dévoilés par Lenovo, HP, MSI, ASUS ou encore Microsoft, le texan Dell tient lui aussi son PC portable sous RTX Spark : le XPS 16 Creator Edition. Ce nouvel ordinateur s'inscrit dans la démarche de revitalisation, à marche forcée, de la gamme XPS entreprise ces derniers mois par Dell.
Pas toujours très présent au Computex, Dell égraine pourtant, cette année, les annonces sur le salon taïwanais. Après avoir dévoilé un nouvel Alienware abordable en amont de l'évènement, puis un XPS 13 censé rivaliser avec le MacBook Neo sur l'entrée de gamme, la marque américaine poursuit ses efforts pour redonner de la consistance à sa gamme XPS. Cela passe aujourd'hui par l'annonce d'un quatrième modèle de nouvelle génération : le XPS 16 Creator Edition.
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La nouvelle RTX Spark sous le capot !
En quelques mois, Dell aura donc réussi à se reconstituer une vraie famille XPS cohérente, où chacun est bien à sa place. Le XPS 13 s'adresse aux étudiants dès 799 euros ; les XPS 14 et 16 aux utilisateurs avancés en quête de machines polyvalentes ; et le nouvel XPS 16 Creator Edition aux utilisateurs « créatifs », (vidéastes, photographes, graphistes, développeurs…) et à l'IA.
Pour ce faire, l'appareil délaisse les puces Panther Lake de ses petits frères pour s'attacher les services de la toute nouvelle puce ARM de Nvidia : la RTX Spark, présentée le 1er juin par Jensen Huang en personne. Ce SoC combine, pour rappel, 20 cœurs CPU et une partie graphique intégrée qui regroupe autant de cœurs CUDA qu'une RTX 5070 de bureau, le tout pour un TDP de 80 W en boost. Cette puce intègre par ailleurs jusqu'à 128 Go de LPDDR5X servant autant à la partie CPU qu'à la partie GPU.
De quoi offrir une grande marge de manœuvre en montage vidéo lourd, simulation, modélisation 3D intensive, retouche photo ou calcul d'IA, tout en exploitant l'ensemble des technologies graphiques proposées par NVIDIA. Bien sûr, la RTX Spark s'annonce aussi très à l'aise en jeu, même si NVIDIA se contente de saluer ses performances en 1440p, ce qui mérite d'être souligné.
Le XPS 16 est maintenant assez costaud pour séduire les créateurs…
Pour accueillir cette nouvelle solution RTX, Dell remanie légèrement le châssis du XPS 16 classique. Nous n'avons pas encore le détail des mensurations de ce nouveau XPS 16 Creator Edition, mais on remarque en tout cas qu'il embarque des connectiques plus variées, avec trois ports USB-C, une prise casque, une sortie HDMI pleine taille et un lecteur de cartes SD.
L'appareil dispose également d'un écran Tandem-OLED certifié True Black HDR 600. Dell nous promet ici une grande justesse colorimétrique et des noirs abyssaux. La marque se garde bien, en revanche, de nous fournir plus de détails techniques sur son nouveau PC, ou de donner des indices de performance plus concrets que la mention suivante : « permet une lecture fluide des timelines 4K en 4:2:2, des exportations accélérées, un multitâche plus réactif sur des scènes 3D complexes et des projets de compositing, ainsi qu’une expérience de création assistée par IA optimisée ».
Des éléments de langage que l'on peut imputer à NVIDIA, puisqu'on retrouve quasiment mot pour mot les mêmes formulations dans les communiqués d'annonce des autres modèles RTX Spark.
À l'instar du Surface Laptop Ultra, du MSI Prestige N16 Flip AI+ (premier convertible RTX Spark du marché), des ASUS ProArt P14 / P16 et des modèles signés HP et Lenovo, ce nouveau XPS 16 Creator Edition n'a pas encore de placement tarifaire officiel. NVIDIA parle seulement de prix « premium » et d'un lancement à l'automne 2026 pour ces différents modèles, sans en dire plus à ce stade.
Source : Communiqué de presse Dell