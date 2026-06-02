En quelques mois, Dell aura donc réussi à se reconstituer une vraie famille XPS cohérente, où chacun est bien à sa place. Le XPS 13 s'adresse aux étudiants dès 799 euros ; les XPS 14 et 16 aux utilisateurs avancés en quête de machines polyvalentes ; et le nouvel XPS 16 Creator Edition aux utilisateurs « créatifs », (vidéastes, photographes, graphistes, développeurs…) et à l'IA.

Pour ce faire, l'appareil délaisse les puces Panther Lake de ses petits frères pour s'attacher les services de la toute nouvelle puce ARM de Nvidia : la RTX Spark, présentée le 1er juin par Jensen Huang en personne. Ce SoC combine, pour rappel, 20 cœurs CPU et une partie graphique intégrée qui regroupe autant de cœurs CUDA qu'une RTX 5070 de bureau, le tout pour un TDP de 80 W en boost. Cette puce intègre par ailleurs jusqu'à 128 Go de LPDDR5X servant autant à la partie CPU qu'à la partie GPU.

De quoi offrir une grande marge de manœuvre en montage vidéo lourd, simulation, modélisation 3D intensive, retouche photo ou calcul d'IA, tout en exploitant l'ensemble des technologies graphiques proposées par NVIDIA. Bien sûr, la RTX Spark s'annonce aussi très à l'aise en jeu, même si NVIDIA se contente de saluer ses performances en 1440p, ce qui mérite d'être souligné.