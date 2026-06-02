Comme ses concurrents, la marque taïwanaise se montre finalement assez discrète sur les spécifications techniques précises de ce nouveau modèle. On sait simplement que ce grand convertible de 16 pouces s'articule autour d'un châssis en aluminium fin et léger, mais aussi qu'il embarque un écran tactile Tandem-OLED Ultra HD+ (120 Hz a priori, mais MSI ne le précise pas dans son communiqué). Cet écran couvre intégralement le spectre DCI-P3 et profite d'un DeltaE inférieur à 1 pour accoucher de couleurs parfaitement justes.

Cet écran peut évidemment basculer à 360 degrés autour du clavier, tout en prenant en charge les interactions à l'aide du stylet MSI Nano Pen. MSI évoque par ailleurs une batterie de 99,9 Wh (le maximum possible sur PC portables), la présence de quatre haut-parleurs embarqués et celle d'un pavé tactile comprenant des commandes gestuelles personnalisables.

Cela dit, la firme n'indique pas si ce pavé tactile est haptique ou non, ce qui ferait pourtant toute la différence entre une surface de glisse banale et un trackpad réellement digne d'une machine premium. Précisons que le nouveau Surface Laptop Ultra ou les nouveaux ASUS ProArt P16 / P14 de la concurrence embarquent bien des trackpad haptiques.