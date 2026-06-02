MSI fait partie des six premiers constructeurs à adopter la nouvelle puce RTX Spark. En l'occurrence, la marque fait même mieux puisqu'elle est la seule, et donc la première au monde pour l'instant, à avoir annoncé un modèle convertible motorisé par le SoC de NVIDIA : le Prestige N16 Flip AI+.
À l'instar de Dell, Microsoft, ASUS, Lenovo et HP, MSI fait partie du club des six : les six premiers constructeurs à motoriser des PC portables à l'aide de la puce RTX Spark, annoncée hier par NVIDIA. Avec son Prestige N16 Flip AI+, la marque taïwanaise dégaine même le premier modèle 2-en-1 du marché à embarquer ce tout nouveau SoC.
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Le premier convertible RTX Spark au monde
Comme ses concurrents, la marque taïwanaise se montre finalement assez discrète sur les spécifications techniques précises de ce nouveau modèle. On sait simplement que ce grand convertible de 16 pouces s'articule autour d'un châssis en aluminium fin et léger, mais aussi qu'il embarque un écran tactile Tandem-OLED Ultra HD+ (120 Hz a priori, mais MSI ne le précise pas dans son communiqué). Cet écran couvre intégralement le spectre DCI-P3 et profite d'un DeltaE inférieur à 1 pour accoucher de couleurs parfaitement justes.
Cet écran peut évidemment basculer à 360 degrés autour du clavier, tout en prenant en charge les interactions à l'aide du stylet MSI Nano Pen. MSI évoque par ailleurs une batterie de 99,9 Wh (le maximum possible sur PC portables), la présence de quatre haut-parleurs embarqués et celle d'un pavé tactile comprenant des commandes gestuelles personnalisables.
Cela dit, la firme n'indique pas si ce pavé tactile est haptique ou non, ce qui ferait pourtant toute la différence entre une surface de glisse banale et un trackpad réellement digne d'une machine premium. Précisons que le nouveau Surface Laptop Ultra ou les nouveaux ASUS ProArt P16 / P14 de la concurrence embarquent bien des trackpad haptiques.
Mystère sur le prix…
Sous le capot palpite quoi qu'il en soit la nouvelle RTX Spark et ses 128 Go de LPDDR5X (au maximum). La nouvelle puce ARM de NVIDIA combine, pour rappel, 20 cœurs CPU (implémentés avec MediaTek) et une énorme partie graphique intégrée dont les spécifications rappellent la RTX 5070 de bureau, le tout pour un TDP de 80 W maximum.
Cette puce permet au Prestige N16 Flip AI+ d'être à l'aise aussi bien en utilisation créative poussée (retouche photo avancée, montage vidéo lourd, simulation, modélisation 3D intensive) qu'en gaming (1440p à 100 FPS et plus selon NVIDIA) ou, bien sûr, en IA.
Reste la grande inconnue du placement tarifaire de ce nouveau modèle qui devrait s'avérer coûteux, très coûteux. NVIDIA parle d'ailleurs lui-même d'un tarif « premium » pour cette première fournée de PC RTX Spark. On sait par contre qu'ils arriveront sur le marché à l'automne 2026, sans plus de détails.
Source : Communiqué de presse MSI