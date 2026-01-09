Sur les benchmarks de Panther Lake que nous avons pu faire chez Intel lors du CES, les performances de l’iGPU ressortent comme l’un des points forts de cette génération. Les jeux récents tournent dans de bonnes conditions, même en ultra, avec un niveau de fluidité et de détail qui, il y a peu, imposait une carte graphique dédiée. Pour la création, le montage vidéo et la retouche avancée bénéficient d’une vraie montée en puissance, ce qui rend les Prestige crédibles comme machines de travail et de création uniques.