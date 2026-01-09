MSI muscle sa gamme professionnelle avec une nouvelle série Prestige qui assume pleinement son positionnement premium, entre design revu, puces Intel Core Ultra Série 3 et iGPU Panther Lake assez costaud pour la création et un peu de jeu.
Sur le stand MSI au CES 2026, nous avons pu découvrir et prendre en main ces nouveaux modèles Prestige, confirmant que le constructeur veut en faire sa vitrine « business & productivité », pendant que ses gammes gaming Raider, Stealth et Crosshair profitent elles aussi d’un rafraîchissement. Mais ce sont les Prestige 13 AI+, 14 et 16 – et leurs déclinaisons Flip – qui cristallisent l’ambition de MSI sur l’ultraportable haut de gamme : plus fins, plus légers, plus autonomes, et nettement plus sérieux dès qu’il s’agit d’IA et de graphismes intégrés.
Un nouveau visage pour la gamme Prestige
La série Prestige adopte un design entièrement revu, avec des contours plus doux, des lignes arrondies et des châssis en aluminium qui rompent avec l’allure plus anguleuse des générations précédentes. Les Prestige 14 et 16 gagnent en finesse et en légèreté : 1,32 kg pour le Prestige 14, soit 22% de moins que l’ancien modèle, et 1,59 kg pour le Prestige 16, qui reste dans le haut du panier des 16 pouces légers tout en conservant une bonne rigidité.
En main, ce changement se ressent immédiatement : la machine paraît plus « aboutie », moins brute, avec un toucher et une perception de solidité plus en phase avec le positionnement haut de gamme revendiqué. MSI vise clairement les consultants, créatifs et cadres itinérants qui veulent un PC aussi statutaire que performant, et le discours de « haut de gamme à l’intérieur comme à l’extérieur » paraît crédible au vu de la cohérence matériaux/finesse/configuration, même si certains concurrents gardent une longueur d’avance en termes d’originalité visuelle.
Intel Core Ultra Panther Lake et autonomie
Toute la famille Prestige bascule sur les processeurs Intel Core Ultra Série 3, au cœur de la stratégie « AI PC » d’Intel. Entre CPU modernisé, iGPU Intel Arc B390 sur les configurations haut de gamme et NPU dédié, ces machines visent clairement les usages mêlant bureautique lourde, création de contenu et traitements IA locaux, avec un Copilot très mis en avant.
Sur les benchmarks de Panther Lake que nous avons pu faire chez Intel lors du CES, les performances de l’iGPU ressortent comme l’un des points forts de cette génération. Les jeux récents tournent dans de bonnes conditions, même en ultra, avec un niveau de fluidité et de détail qui, il y a peu, imposait une carte graphique dédiée. Pour la création, le montage vidéo et la retouche avancée bénéficient d’une vraie montée en puissance, ce qui rend les Prestige crédibles comme machines de travail et de création uniques.
La chauffe reste maîtrisée, le châssis ne devient pas brûlant et les ventilateurs restent contenus, ce qui valide le nouveau système de refroidissement à chambre à vapeur et double ventilateur, soutenu par un design Intra Flow censé maintenir le bruit sous les 30 dBA. Couplée à une batterie de 81 Wh sur les Prestige 14 et 16, MSI annonce plus de 30 heures de lecture vidéo 1080p, de quoi viser une autonomie solide en usage mixte, même en sollicitant ponctuellement l’iGPU. De son côté, Intel parle plutôt de 20-25 heures, la vérité se situera surement entre les deux.
Prestige 13 AI+, OLED et productivité augmentée
Figure de proue de la gamme, le Prestige 13 AI+ affiche 899 grammes sur la balance, tout en adoptant un châssis magnésium‑aluminium et un écran OLED 13,3 pouces 2,8K couvrant 100% du DCI‑P3, certifié HDR True Black 600. Avec jusqu’à 64 Go de LPDDR5x et un SSD PCIe Gen4, il se positionne face aux ultraportables les plus ambitieux du marché, tout en restant suffisamment compact pour se faire oublier dans un sac.
Les configurations phares des Prestige 14 et 16 profitent d’écrans OLED 2,8K jusqu’à 120 Hz avec VRR, 100% DCI‑P3 et certifications DisplayHDR True Black 1000, un atout important pour les créateurs comme pour le confort visuel au quotidien. MSI ajoute un Action Touchpad 53% plus grand avec zones de gestes personnalisables, et des versions Flip 2‑en‑1 compatibles avec le stylet MSI Nano Pen, rangé et rechargé directement dans le châssis, capable d’offrir environ 45 minutes d’usage après une quinzaine de secondes de charge et intégrant une fonction « Appuyer pour parler » dédiée à Copilot.
Côté sécurité et connectique, la série coche les cases attendues : TPM 2.0, Windows Hello (reconnaissance faciale et d'empreintes digitales), verrouillage automatique Smart Guard, Wi‑Fi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et webcams Full HD IR avec réduction de bruit.
Ces nouvelles références Prestige Panther Lake doivent arriver en France « dans le courant du premier trimestre 202 », avec des tarifs qui devraient se caler dans la continuité des générations AI+ actuelles – autour de 1 500 € pour les modèles 14/16 pouces d’entrée de gamme, et jusqu’à plus de 2 000€ pour les configurations les mieux équipées et le Prestige 13 AI+ ultra‑léger, en attendant la confirmation officielle de MSI.