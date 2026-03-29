La marque taïwanaise MSI (pour Micro-Star International) continue de renforcer sa position sur le marché des PC portables professionnels avec le lancement de sa nouvelle série Prestige 14 et 16, révélée au CES 2026. Conçue pour les utilisateurs exigeants, cette gamme combine performances, design raffiné et autonomie exceptionnelle. Avec des châssis en aluminium, des lignes arrondies et des finitions premium, les Prestige se veulent à la fois élégants et performants, capables de répondre aux besoins des créateurs, designers et professionnels en mobilité.

Les nouveaux modèles se distinguent aussi par leur légèreté. Aussi, le Prestige 14 affiche seulement 1,32 kg sur la balance, soit 22% de moins que la génération précédente, tandis que le Prestige 16 affiche un poids record de 1,59 kg pour un format 16 pouces. Ces performances en termes de portabilité ne se font pas au détriment de la puissance : en fonction des modèles, la série embarque les processeurs Intel Core Ultra Série 3 et les derniers GPU, y compris les processeurs graphiques Intel Arc B390, offrant un rendu graphique et une productivité AI de nouvelle génération.

Les modèles Flip 2-en-1 (en 16 et 14") vont encore plus loin en termes de polyvalence, avec un écran tactile, un stylet intégré et des fonctionnalités pensées pour maximiser l’efficacité au quotidien.