C’était en début d’année, MSI dévoilait au CES 2026 sa nouvelle série Prestige, repensée pour les professionnels avec un design haut de gamme aux contours plus arrondis et raffinés. La gamme embarque les derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3, combinant performances et format élégant et léger, et arrive en boutiques dès la mi-mars.
La marque taïwanaise MSI (pour Micro-Star International) continue de renforcer sa position sur le marché des PC portables professionnels avec le lancement de sa nouvelle série Prestige 14 et 16, révélée au CES 2026. Conçue pour les utilisateurs exigeants, cette gamme combine performances, design raffiné et autonomie exceptionnelle. Avec des châssis en aluminium, des lignes arrondies et des finitions premium, les Prestige se veulent à la fois élégants et performants, capables de répondre aux besoins des créateurs, designers et professionnels en mobilité.
Les nouveaux modèles se distinguent aussi par leur légèreté. Aussi, le Prestige 14 affiche seulement 1,32 kg sur la balance, soit 22% de moins que la génération précédente, tandis que le Prestige 16 affiche un poids record de 1,59 kg pour un format 16 pouces. Ces performances en termes de portabilité ne se font pas au détriment de la puissance : en fonction des modèles, la série embarque les processeurs Intel Core Ultra Série 3 et les derniers GPU, y compris les processeurs graphiques Intel Arc B390, offrant un rendu graphique et une productivité AI de nouvelle génération.
Les modèles Flip 2-en-1 (en 16 et 14") vont encore plus loin en termes de polyvalence, avec un écran tactile, un stylet intégré et des fonctionnalités pensées pour maximiser l’efficacité au quotidien.
Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-216FR
Le Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-216FR se positionne comme le modèle phare pour les professionnels recherchant à la fois puissance et flexibilité. Ce PC 2-en-1 offre un écran OLED tactile de 16” en 2,8K (2800 x 1800 pixels) 120 Hz, parfait pour la création graphique, le montage vidéo et le multitâche intensif, avec la possibilité d’opter pour un Intel Core Ultra 9 386H, couplé 32 Go pouvant aller jusqu'à 64Go de LPDDR5x.
Son pavé tactile Action Touchpad 53% plus grand et personnalisable facilite le contrôle des flux de travail et des gestes multitouch, tandis que le stylet MSI Nano Pen intégré se recharge en 30 secondes pour fournir jusqu’à 60 minutes d’utilisation, et vient inclure la fonction Copilot pour faciliter la saisie vocale.
Le châssis en aluminium léger et arrondi, associé à une batterie 81 Wh offrant jusqu’à 24 heures d’autonomie, assure une mobilité inégalée (sans oublier une connectivité Wi-Fi 7). Côté sécurité, ce modèle embarque le TPM 2.0, Windows Hello et Smart Guard, garantissant la protection des données professionnelles. Le prix de vente ? 2199,99€.
Prestige 16 AI+ C3MG-075FR
Le Prestige 16 AI+ C3MG-075FR mise quant à lui sur la performance pure. Équipé du processeur Intel Core Ultra 9 386H (jusqu’à 64 Go de LPDDR5x) et d’un GPU Intel Graphics, il offre des capacités graphiques avancées pour le rendu 3D, le montage vidéo et même certains jeux AAA légers pour se détendre entre deux projets. Son design aluminium raffiné et fin conserve la mobilité avec un poids contenu de 1,59 kg, avec en prime un refroidissement avec chambre à vapeur.
L’écran OLED 16" (non tactile) garantit pour sa part des couleurs précises et un contraste impressionnant grâce à la certification DisplayHDR True Black 600, tandis que la batterie de 81 Wh assure une utilisation prolongée loin du secteur. L’ordinateur est animé par Windows 11 Famille, et embarque évidemment toute la connectique indispensable, à savoir 2 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB 3.2 et un port HDMI 2.1.
Un modèle qui se veut idéal pour les professionnels qui recherchent un ordinateur portable alliant puissance et style, sans compromis sur la sécurité ou la connectivité. Un PC qui sera affiché à 1999,99€ chez Fnac.
Prestige 16 AI+ C3MG-076FR
Le Prestige 16 AI+ C3MG-076FR se démarque par son équilibre entre performance et polyvalence. On y retrouve là aussi un châssis ultra-fin, un même écran OLED 16" 2,8K et un pavé tactile agrandi, avec cette fois un processeur Intel Core Ultra 7 355 (120 hz), associé à 32 Go de RAM (possibilité de grimper jusqu’à 64 Go), un GPU Intel Graphics et un stockage SSD de 1 To.
On y retrouve la technologie Intra Flow et la chambre à vapeur avancée qui garantissent des performances stables tout en limitant le bruit à moins de 30 dBA selon la marque, même sous charge importante.
Doté lui aussi d’une batterie de 81 Wh, le laptop embarque des fonctions de sécurité de niveau entreprise, en fait un outil fiable pour les créateurs en déplacement. Le Prestige 16 AI+ C3MG-076FR est particulièrement adapté aux professionnels qui jonglent entre création, visioconférences et multitâche intensif. Comptez 2899,99 € pour ce modèle.
Prestige 14 AI+ D3MG-042FR
Le Prestige 14 AI+ D3MG-042FR est la réponse de MSI aux besoins de mobilité extrême et aux utilisateurs nomades. Avec un poids plume de 1,32 kg et un design aluminium plus fin et arrondi, ce modèle (sous Windows 11) reste ultraléger sans forcément sacrifier la puissance. Équipé du processeur Intel Core Ultra X7 358H et d’un GPU Intel Arc B390, il garantit des performances durables pour la bureautique, la création et le divertissement.
On y retrouve un OLED 14 pouces FHD+ (1920 x 1200 pixels), avec là encore un pavé tactile Action Touchpad élargi pour assurer une productivité optimale, tandis que la batterie de 81 Wh promet jusqu’à 30 heures d’autonomie.
Ce Prestige 14 allie élégance, efficacité et sécurité, avec toujours Windows Hello et Smart Guard, idéal pour les professionnels nomades. Prix de vente fixé à 1899,99 €.
Prestige 14 AI+ D3MG-068FR
Dans la même gamme, le Prestige 14 AI+ D3MG-068FR se distingue lui aussi par son format compact (1,32 kg) et son haut niveau de performance. On y retrouve un même écran OLED de 14 pouces en qualité FHD+, avec ici un processeur Intel Core Ultra 7 355 associé à un GPU Intel Graphics.
Comme le modèle précédent, on retrouve ici un total de 32 Go de RAM, ainsi qu’un stockage SSD de 1 To. Wi-Fi 7 et refroidissement par chambre à vapeur sont également de la partie.
Avec une batterie capable de tenir toute une journée de travail, un châssis en aluminium élégant et toutes les fonctionnalités de sécurité avancées, ce modèle est pensé pour les professionnels qui privilégient la mobilité, la durabilité et le style. Un laptop dont le prix de vente est établi à 1549,99 €.
Un bond technologique pour les professionnels
La nouvelle (et vaste) série Prestige MSI 2026 marque une forme de tournant pour la marque taïwanaise, en alliant performances extrêmes, design soigné et autonomie exceptionnelle.
La collaboration avec Microsoft pour intégrer Copilot au stylet Nano Pen dans les modèles Flip (qui permet d’interagir vocalement avec Copilot en pressant un bouton de raccourci) ouvre de nouvelles perspectives pour la productivité et la création en mobilité. Entre finitions premium, légèreté record et performances durables, ces nouvelles machines ambitionnent de redéfinir ce que les professionnels sont en mesure d’attendre d’un PC portable haut de gamme en 2026.
Chaque modèle de la série Prestige propose un compromis unique entre puissance, autonomie et design, tout en offrant des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise et des écrans OLED d’exception. Que vous soyez créatif, développeur ou consultant, MSI a fait en sorte qu’il y ait toujours un modèle Prestige fait pour vous.
Tous les PC MSI à retrouver chez Fnac
- Le MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-216FR à 2 199,99€
- Le MSI Prestige 13 AI+ A3MG-030FR à 1 649,99€
- Le MSI Prestige 16 AI+ C3MG-075FR à 1 999,99€
- Le MSI Prestige 16 AI+ C3MG-076FR à 2 899,99€
- Le MSI Prestige 14 AI+ D3MG-042FR à 1 899,99€
- Le MSI Prestige 14 AI+ D3MG-068FR à 1 549,99€
- Le MSI Stealth 16 AI+ B3WI-001FR (bientôt disponible)
- Le MSI Stealth 16 AI+ B3WH-002FR (bientôt disponible)
- Le MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-074FR (bientôt disponible)
- Le MSI Prestige 13 AI+ A3MG-029FR (bientôt disponible)
L'achat d'un PC de la gamme Prestige Pantherlake s'accompagne en ce moment d'un avantage non négligeable. Jusqu'au 27 avril, une extension de garantie MSI Care Plus d'un an, valorisée à 120 €, vient compléter la protection de la machine au-delà de la couverture standard.