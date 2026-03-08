Une solide machine de travail, capable et constante dans les activités de bureautique intensive, sur les workflows optimisés par l’IA, ou dans les tâches les plus avancées (montage vidéo, modélisation 3D, conception assistée…). C’est ce que proposent le MSI VenturePro 15 et sa GeForce RTX. À défaut d’être particulièrement élégant, cet appareil conjugue robustesse, compacité et performances pour aboutir à une machine fiable et polyvalente, pensée pour les environnements professionnels les plus dynamiques.

Derrière son design basique, certes, mais sobre et efficace, se cache une machine taillée pour la productivité avancée et l’utilisation en déplacement. Avec un poids contenu sous les 1,9 kg, le MSI VenturePro 15 peut en effet vous accompagner aussi bien au bureau que lors de vos rendez-vous clients.

Un PC compact et puissant, à l’aise partout en somme, qui doit une bonne partie de son efficacité à la puissante carte graphique dédiée RTX 5060 qu’il intègre. Voici du reste ce qu’embarque ce modèle :

Un grand écran IPS Full HD (1920 par 1080 pixels) de 15,6 pouces, avec rafraîchissement 144 Hz

Un processeur Core 7 240H à 10 cœurs pour un maximum de polyvalence

16 Go de mémoire vive (DDR5)

1 To de stockage SSD

Une puissante carte graphique GeForce RTX 5060

Des connectiques variées et récentes (HDMI 2.1, port Ethernet USB 3.2 Type A et Type C…)

Une connectivité Wi-Fi 6E pour une connexion stable et rapide

Avec sa configuration taillée pour les charges de travail intensives, et parfaitement armée pour le gaming une fois la journée de travail terminée, le MSI VenturePro s’affiche actuellement à 1599,99 €.