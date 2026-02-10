Indispensable, et pourtant rarement sexy, le PC familial n’a plus besoin de trôner dans le salon et d’y prendre la poussière. Avec sa nouvelle génération d’appareils GeForce RTX fins et légers, NVIDIA redonne enfin de l’attrait à l’ordinateur qui servira avec constance tous les membres du foyer, que ce soit à la maison ou en déplacement.
Votre ado veut jouer à Cyberpunk 2077 et Arc Raiders sur un PC portable puissant ? Votre petite dernière a besoin d’un ordinateur suffisamment confortable pour étudier efficacement en s’aidant des meilleurs outils d’IA ? Et vous, vous auriez bien envie d’une machine polyvalente, capable de vous accompagner dans vos tâches administratives aussi bien que dans vos soirées Netflix ? Inutile d’acheter trois appareils différents, vous pouvez désormais vous tourner vers un seul et même PC… comme l’ASUS V16.
Derrière ce nom concis se cache un grand modèle « Slim Gaming », capable de faire un peu de tout, et de le faire sans broncher. Peu encombrant et pas trop lourd pour un ordinateur portable de 16 pouces, ce PC de nouvelle génération s’en tient à 1,8 cm d’épaisseur pour un poids de 1,95 kg. Une compacité d’autant plus étonnante que l’ASUS V16 est diablement puissant. Puissant, mais aussi discret et solide. Pas d’esthétique outrancière ou de matériaux fragiles ici, mais plutôt un châssis robuste et passe-partout, propice à tous les usages.
Sur une tonalité légèrement plus technique, l’ASUS V16, c’est aussi :
- Un grand écran IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 16 pouces, 144 Hz, idéal en jeu
- Un processeur à 10 cœurs Intel Core 7 240H
- 32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage SSD
- Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060
- Des connectiques variées et récentes (HDMI 2.1, USB 3.2 Type A et Type C…)
- Une connectivité Wi-Fi 6 pour une connexion stable et rapide
Cette configuration performante, l’ASUS V16 vous la propose à un prix réduit chez Boulanger grâce à l’opération commerciale en cours : 1 499,99 euros au lieu des 1699,99€ habituellement réclamés pour ce produit.
Les technologies NVIDIA MaxQ au service de votre foyer
L’un des principaux atouts de l’ASUS V16, en dehors du grand format de son écran Full HD+ ou encore de son clavier complet, avec pavé numérique (pratique pour travailler !), c’est sa carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5060 de toute dernière génération.
Cette puce, l’une des plus populaires chez NVIDIA, offre à l’utilisateur un niveau de performance redoutablement copieux pour tous les usages, qu’il s’agisse de tâches quotidiennes nécessitant un peu plus de puissance que ce que le processeur pourrait fournir à lui tout seul (si vous souhaitez, par exemple, éditer des vidéos tournées pendant les vacances, faire un peu de graphisme, voire utiliser confortablement Photoshop sur des projets professionnels ou scolaires), ou de jouer aux jeux vidéo les plus exigeants du moment tels que Cyberpunk 2077, Battlefield 6 ou Arc Raider, pour ne citer qu’eux.
Cette puissance de feu permet d’ailleurs à l’ASUS V16 de concurrencer les performances de certains MacBook Pro. Avec un avantage en prime : l’accès du PC aux technologies NVDIA MaxQ, disponibles en seulement deux clics au travers de l’application NVIDIA App.
Au-delà de la gestion native du ray tracing (qui sublime les reflets, les effets de transparence, les ombres et les éclairages pour des graphismes nettement plus réalistes en jeu) et de la toute dernière version de la technologie Multi-Frame Generation (capable dans certains cas de quadrupler la fluidité grâce au rendu neuronal DLSS 4), la GeForce RTX 5060 offre en effet d’un riche ensemble de fonctionnalités MaxQ. Très utiles, elles comprennent notamment :
- Dynamic Boost qui ajuste automatiquement l’allocation de la puissance entre le processeur et la carte graphique. Lorsque le processeur graphique (GPU) est le plus sollicité, il reçoit davantage d’énergie ; à l’inverse, le CPU devient prioritaire quand la situation l’exige. L’objectif est d’optimiser les performances de façon intelligente, sans augmenter la consommation globale ni provoquer de surchauffe.
- Battery Boost qui améliore pour sa part l’expérience de jeu sur batterie. Le système module en temps réel la puissance allouée au CPU et au GPU, peut limiter le nombre d'images par seconde dans vos jeux (framerate) et ajuster la qualité visuelle afin de réduire la consommation d’énergie tout en conservant une fluidité optimale.
- Whisper Mode qui réduit le bruit du système de refroidissement en jeu. Il limite intelligemment le framerate et adapte automatiquement les réglages graphiques pour contenir au mieux la chauffe de la carte graphique, permettant ainsi aux ventilateurs de fonctionner plus discrètement.
- FrameView (désormais en version 1.7), un outil gratuit de suivi des performances. Il affiche en temps réel des indicateurs essentiels comme le framerate, la latence ou la consommation énergétique, mais propose également un overlay personnalisable ainsi que des logs pour une analyse approfondie de vos sessions de jeu.
- Les paramètres de jeu optimaux, accessibles via la NVIDIA App, qui ajustent enfin automatiquement la définition, la qualité visuelle et les options graphiques en fonction de la configuration du PC, afin d’offrir le meilleur compromis entre performances, qualité d’image et stabilité, jeu par jeu.
L’ASUS V16, un gamer qui s’ignore !
Nous l’avons expliqué, la RTX 5060 est rapide, mais à quel point ? Pour vous le montrer, nous avons lancé plusieurs bancs d’essai, en IA, en modélisation 3D, mais aussi directement sur le volet GPU de Geekbench 6, un outil qui nous permet ici de jauger la puissance brute de la puce. Le constat est sans appel, la carte graphique dédiée de NVIDIA délivre un niveau de performances remarquable dans tous les domaines testés. De quoi confirmer son positionnement de GPU à tout faire, et ouvrir l’ASUS V16 à une foule d’usages sans jamais le sentir dépassé par les évènements.
Grâce à sa GeForce RTX 5060, l’appareil se montre en effet à l’aise aussi bien dans les tâches liées à l’intelligence artificielle (y compris calculée localement) que dans le calcul 3D intensif. Particulièrement adaptable, le PC se montre également convaincant pour des usages créatifs plus traditionnels.
Montage vidéo, création graphique ou retouche photo ponctuelle sont tout à fait envisageables, notamment via les logiciels de la suite Adobe (Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, Illustrator, etc.) ou ceux de Blackmagic Design, DaVinci Resolve en tête.
À noter, par ailleurs, qu’il est possible d’installer gratuitement les pilotes NVIDIA RTX Studio sur cette machine. Car si les drivers Game Ready (orientés gaming) sont présents par défaut sur le PC, les pilotes RTX Studio, eux, apporteront à l’ensemble des optimisations spécifiques à de nombreux outils de création, afin d’en améliorer les performances et la stabilité. Un élément qu’il serait dommage d’ignorer si vous souhaitez utiliser l’ASUS V16 en productivité avancée plus souvent qu’en jeu.
Mais en gaming aussi, l’ASUS V16 et sa GeForce RTX 5060 offrent un rapport puissance/encombrement/discrétion assez jouissif. En dépit de son allure familiale et de son châssis passe-partout, le PC anime sans broncher les titres les plus gourmands en Full HD+, sa définition native. Pour vous le prouver, nous avons lancé des tests sur Cyberpunk 2077, unanimement reconnu comme l’un des titres les plus exigeants sur le plan graphique.
En activant les sublimes reflets, l’ombrage subtile et les éclairages réalistes proposés par le ray tracing (avec le préréglage "ray tracing ultra", carrément), tout en saupoudrant le tout d’un soupçon de suréchantillonnage (DLSS niveau Auto) et en maintenant une définition de 1200p, nous parvenons à animer le jeu à une moyenne de 44 images par seconde.
Si vous avez bien lu le début de cet article, vous nous direz que l’ASUS V16 dispose d’un écran 144 Hz. Alors, pourquoi ne pas en profiter pleinement ? C’est vrai. En maintenant ces mêmes réglages, parmi les plus gourmands graphiquement, mais en activant la technologie Multi-Frame Generation de NVIDIA, nous passons cette fois à 135 images par seconde en moyenne sans jamais perdre en qualité visuelle. La fluidité offerte par notre ASUS V16 entre alors dans un tout autre univers.
Cette expérience de jeu fluide, nous l’avons d’ailleurs retrouvé sur le second jeu testé par nos soins sur l’ASUS V16 et sa RTX 5060 : ARC Raiders. Très en vogue, le jeu est aussi très joli graphiquement. Toujours en Full HD+ et avec le DLSS en mode Auto, mais cette fois avec le préréglage Épique pour en prendre plein les yeux, nous obtenons ici une moyenne d’environ 80 images par seconde sans baisse de régime, et sans trop chauffer. Difficile de demander mieux.
L’ASUS V16 réussit là où peu de PC familiaux parviennent encore à convaincre : rassembler, dans un format raisonnable et un design sobre, des performances capables de satisfaire tous les profils du foyer. Polyvalent, mais sans compromis, puissant sans ostentation, il s’appuie intelligemment sur la GeForce RTX 5060 et les technologies NVIDIA MaxQ pour offrir une expérience fluide, aussi bien en jeu qu’en création occasionnelle ou en productivité avancée. Un vrai PC à tout faire, pour toute la famille.