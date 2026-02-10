Votre ado veut jouer à Cyberpunk 2077 et Arc Raiders sur un PC portable puissant ? Votre petite dernière a besoin d’un ordinateur suffisamment confortable pour étudier efficacement en s’aidant des meilleurs outils d’IA ? Et vous, vous auriez bien envie d’une machine polyvalente, capable de vous accompagner dans vos tâches administratives aussi bien que dans vos soirées Netflix ? Inutile d’acheter trois appareils différents, vous pouvez désormais vous tourner vers un seul et même PC… comme l’ASUS V16.

Derrière ce nom concis se cache un grand modèle « Slim Gaming », capable de faire un peu de tout, et de le faire sans broncher. Peu encombrant et pas trop lourd pour un ordinateur portable de 16 pouces, ce PC de nouvelle génération s’en tient à 1,8 cm d’épaisseur pour un poids de 1,95 kg. Une compacité d’autant plus étonnante que l’ASUS V16 est diablement puissant. Puissant, mais aussi discret et solide. Pas d’esthétique outrancière ou de matériaux fragiles ici, mais plutôt un châssis robuste et passe-partout, propice à tous les usages.

Sur une tonalité légèrement plus technique, l’ASUS V16, c’est aussi :

Un grand écran IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 16 pouces, 144 Hz, idéal en jeu

Un processeur à 10 cœurs Intel Core 7 240H

32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage SSD

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060

Des connectiques variées et récentes (HDMI 2.1, USB 3.2 Type A et Type C…)

Une connectivité Wi-Fi 6 pour une connexion stable et rapide

Cette configuration performante, l’ASUS V16 vous la propose à un prix réduit chez Boulanger grâce à l’opération commerciale en cours : 1 499,99 euros au lieu des 1699,99€ habituellement réclamés pour ce produit.