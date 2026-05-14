Évoquée pour la première fois lors du CES, en janvier, la première incursion d'Alienware sur l'entrée de gamme se concrétise aujourd'hui avec le sobrement nommé Alienware 15. L'appareil est annoncé à 999,99 euros en France… un segment sur lequel la filiale gaming de Dell ne s'était jamais vraiment aventurée.
C'était jusqu'à présent à travers sa gamme « G », que Dell accouchait de PC portables gaming abordables ; les modèles Alienware se concentrant traditionnellement sur le milieu et le haut (voire très haut) de gamme, au moyen des lignées Aurora et Area-51. À l'occasion du CES 2026, Dell annonçait toutefois qu'un appareil Alienware de 15 pouces se positionnerait pour la première fois à un tarif très agressif. Nous n'en savions toutefois pas beaucoup plus.
En ce mi-mai, le constructeur de Round Rock lève finalement le voile sur ce nouvel Alienware abordable. Baptisé Alienware 15, l'appareil est disponible en France à compter de ce 14 mai 2026, dès 999,99 euros. Un segment tarifaire sur lequel la prestigieuse filiale de Dell ne s'était, à notre connaissance, jamais tellement aventurée par le passé.
Alienware 15 : l'entrée de gamme venue d'ailleurs ?
Pour délivrer un produit aussi abordable, Alienware se confronte aux mêmes contraintes que ses concurrents. La filiale de Dell laisse de côté la relative originalité de ses autres modèles pour un PC portable au look finalement classique, s'articulant autour d'un châssis plastique (résine de polycarbonate pour être précis) au coloris noir « Nova Black » censé conférer un « éclat métallique » à l'appareil.
Ce châssis offre toutefois des lignes douces et arrondies pour plus de confort à l'usage. Alienware promet par ailleurs l'avoir construit pour qu'il dure… et qu'il résiste bien aux maladresses et autres petits accidents du quotidien. Nous sommes par ailleurs face à un produit plutôt compact, de 2,29 cm d'épaisseur pour 2,25 kg sur la balance.
Alienware assure enfin avoir fait un travail sérieux côté dissipation, au travers d'un dispositif Cryo-Tech regroupant trois caloducs et deux ventilateurs juxtaposés. Couplé à des évents disposés au-dessus du clavier et sous le châssis, ce système aura la lourde responsabilité de maintenir le tandem CPU / GPU suffisamment au frais pour éviter une perte de performances sur les longues sessions de jeu.
Solidité, simplicité… et crise de la RAM
Sur le plan technique, l'Alienware 15 se décline en versions AMD et Intel, avec plusieurs configurations allant d'un Ryzen 5 220 (6 cœurs CPU) à un Ryzen 7 260 (8 cœurs CPU) côté AMD ; et d'un Core 5 210H (8 cœurs) à un Core 7 240H (10 cœurs) côté Intel. Quel que soit le processeur choisi, on peut opter pour 8 à 32 Go de mémoire vive (DDR5-5600 SO-DIMM) et ajouter 512 Go à 1 To de SSD (PCIe Gen 4). On sent d'ailleurs que la crise de la mémoire est passée par là, la configuration la moins chère de l'Alienware 15 étant donc limitée à 8 Go de RAM seulement… ce qui en réduit méchamment l'intérêt en 2026.
Sur le plan GPU, Alienware nous laisse également le choix des armes, avec quatre cartes graphiques dédiées disponibles : RTX 3050 (75 W de TGP avec Dynamic Boost) ; RTX 4050 (75 W) ; RTX 5050 ( 90 W) et RTX 5060 (90 W). De quoi animer la plupart des titres actuels en Full HD+, définition retenue par la filiale de Dell sur l'Alienware 15. Quelle que soit la configuration sélectionnée, l'engin se limite en effet à une dalle LCD IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) montant à 165 Hz, offrant 300 cd/m2 de luminance maximale et couvrant en intégralité le spectre sRGB.
Livré avec Windows 11 ou, et cela mérite d'être indiqué, Ubuntu, l'Alienware 15 embarque enfin une batterie de 54 ou 70 Wh et une alimentation 130 ou 180 W en fonction des composants choisis.
Source : Communiqué de presse Alienware / Briefing Alienware