Sur le plan technique, l'Alienware 15 se décline en versions AMD et Intel, avec plusieurs configurations allant d'un Ryzen 5 220 (6 cœurs CPU) à un Ryzen 7 260 (8 cœurs CPU) côté AMD ; et d'un Core 5 210H (8 cœurs) à un Core 7 240H (10 cœurs) côté Intel. Quel que soit le processeur choisi, on peut opter pour 8 à 32 Go de mémoire vive (DDR5-5600 SO-DIMM) et ajouter 512 Go à 1 To de SSD (PCIe Gen 4). On sent d'ailleurs que la crise de la mémoire est passée par là, la configuration la moins chère de l'Alienware 15 étant donc limitée à 8 Go de RAM seulement… ce qui en réduit méchamment l'intérêt en 2026.

Sur le plan GPU, Alienware nous laisse également le choix des armes, avec quatre cartes graphiques dédiées disponibles : RTX 3050 (75 W de TGP avec Dynamic Boost) ; RTX 4050 (75 W) ; RTX 5050 ( 90 W) et RTX 5060 (90 W). De quoi animer la plupart des titres actuels en Full HD+, définition retenue par la filiale de Dell sur l'Alienware 15. Quelle que soit la configuration sélectionnée, l'engin se limite en effet à une dalle LCD IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) montant à 165 Hz, offrant 300 cd/m2 de luminance maximale et couvrant en intégralité le spectre sRGB.

Livré avec Windows 11 ou, et cela mérite d'être indiqué, Ubuntu, l'Alienware 15 embarque enfin une batterie de 54 ou 70 Wh et une alimentation 130 ou 180 W en fonction des composants choisis.