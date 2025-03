Trois nouveaux écrans QHD complètent l’offre pour répondre aux différentes préférences des joueurs en matière de format : un 34 pouces ultra-large (AW3425DWM), un 32 pouces classique (AW3225DM) et un 27 pouces plus compact (AW2725DM), tous équipés d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz et s'affichant avec un temps de réponse de 1 ms, les certifications NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync et VESA AdaptiveSync, une couverture DCI-P3 à 95 % et, pour terminer, la certification VESA DisplayHDR400. Avec ces modèles, Alienware cherche à séduire un public plus large, en offrant des performances solides sans pour autant faire exploser le budget.