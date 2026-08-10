Ce petit processeur mobile d'entrée de gamme, pensé pour l'économie d'énergie et les activités du quotidien, mais avec quand même une composante IA bien marquée grâce à l'intégration d'un NPU, devait permettre l'arrivée sur le marché d'une fournée d'ordinateurs portables proposés dès 300 dollars. Un prix de départ que Qualcomm martelait… mais face auquel ses partenaires industriels, eux, communiquaient bien plus prudemment. C'était par exemple le cas d'Acer.

Annoncé au Computex 2026, l'Acer Aspire Go 15 faisait ainsi partie de cette première vague de modèles à visée bureautique et multimédia équipés d'un Snapdragon C. Lors de sa présentation, Acer était pourtant réticent à l'idée de lui donner un prix, ce qui n'inspirait rien de bon.

Aujourd'hui une fuite émanant d'Amazon UK nous renseigne enfin sur le placement tarifaire (hardi) de la configuration la plus abordable de l'appareil, ici limitée à un écran LCD Full HD de 15,6 pouces, à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.