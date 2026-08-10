Annoncés en mai, les processeurs d'entrée de gamme Snapdragon C devaient permettre la commercialisation de PC portables à très bas prix pour la rentrée 2026, avec un positionnement dès 300 dollars évoqué alors par Qualcomm. Une fuite nous éclaire aujourd'hui sur le tarif d'un des tout premiers modèles équipés, l'Acer Aspire Go 15… qui n'est finalement pas donné.
La crise de la mémoire vive ne cesse de faire augmenter le prix de tous nos appareils électroniques et les PC portables sont évidemment loin d'être épargnés. Dans ce contexte, mais aussi pour répondre à l'arrivée chez Apple d'un MacBook Neo motorisé par une « simple » puce pour smartphone, Qualcomm dégainait fin mai sa solution « anti-crise » : le Snapdragon C.
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La promesse des PC portables sous Snapdragon C semble s'estomper…
Ce petit processeur mobile d'entrée de gamme, pensé pour l'économie d'énergie et les activités du quotidien, mais avec quand même une composante IA bien marquée grâce à l'intégration d'un NPU, devait permettre l'arrivée sur le marché d'une fournée d'ordinateurs portables proposés dès 300 dollars. Un prix de départ que Qualcomm martelait… mais face auquel ses partenaires industriels, eux, communiquaient bien plus prudemment. C'était par exemple le cas d'Acer.
Annoncé au Computex 2026, l'Acer Aspire Go 15 faisait ainsi partie de cette première vague de modèles à visée bureautique et multimédia équipés d'un Snapdragon C. Lors de sa présentation, Acer était pourtant réticent à l'idée de lui donner un prix, ce qui n'inspirait rien de bon.
Aujourd'hui une fuite émanant d'Amazon UK nous renseigne enfin sur le placement tarifaire (hardi) de la configuration la plus abordable de l'appareil, ici limitée à un écran LCD Full HD de 15,6 pouces, à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.
L'entrée de gamme la plus basique vaut désormais 600 euros
Nous sommes effectivement loin des 300 dollars évoqués par Qualcomm, du moins pour ce produit, puisqu'il s'affiche à un tarif de 499,99 livres sterling, soit 583,70 euros. L'entrée de gamme la plus basique vaut donc désormais près de 600 euros, ce qui en dit long sur l'inflation qui fait rage.
Pour rappel, le Snapdragon C s'apparente à une puce pour smartphone. Il semble en effet se contenter d'une partie CPU axée sur 8 cœurs Kryo cadencés entre 1,9 GHz et 2,7 GHz. Sa configuration rappelle d'ailleurs à certains égards l'antique Snapdragon 778G, comme le soulignait XDA Developers en juin dernier : une puce pour smartphones milieu de gamme dont mon collègue Pierre vous parlait en mai 2021. Les performances attendues s'annoncent donc très inférieures à celles des solutions Snapdragon X ou X Plus, lancées pour leur part il y a deux ans.
Au-delà de son écran Full HD et de son Snapdragon C couplé à 8 Go de mémoire vive, l'Acer Aspire Go 15, pour sa part, intègre une batterie de 53 Wh, un modem Wi-Fi 6E, deux ports USB-C, une sortie HDMI 1.4 et une prise casque. On y trouve enfin un clavier complet avec pavé numérique et une webcam 1080p. L'appareil est listé sur Amazon UK pour un lancement le 1er septembre 2026.
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