Windows Latest a obtenu avant l'heure des visuels d'un certain IdeaPad Vibe. Décliné en sept coloris différents, l'appareil a évidemment le MacBook Neo dans le viseur. Il serait proposé en versions Qualcomm ou AMD.
Face à la claque infligée par Apple à l'entrée de gamme avec son excellent MacBook Neo, dont le prix a toutefois été rehaussé au début de l'été, la riposte des PC portables Windows s'organise.
En marge des ASUS ZenBook 14, Acer Swift Air, Tecno MegaBook T14 Air et autres Chuwi UniBook 14, (nous ne vous parlons malheureusement pas du nouvel XPS 13 pour une bonne raison), Lenovo tiendrait lui aussi sa réponse directe au petit MacBook abordable d'Apple.
L'IdeaPad Vibe s'avance…
Une fois n'est pas coutume, le média spécialisé Windows Latest a en effet réussi à mettre la main, avant l'heure, sur les visuels promotionnels d'un certain Lenovo IdeaPad Pulse. Le média avait déjà publié il y a quelques heures des images d'un nouveau ThinkBook à écran OLED déroulant ultra-wide, dont nous vous parlions hier.
Cette fois, c'est donc une alternative au MacBook Neo que nous avons sous les yeux. Une alternative très colorée en l'occurrence puisque l'appareil arriverait en sept coloris différents : rose poudré, jaune vif, orange-brun « terracotta », vert sauge, bleu marine, argent et bleu sarcelle.
Un châssis en alu (?) et des connectiques nombreuses
Ce nouvel IdeaPad Pulse miserait par ailleurs sur un châssis aux finitions soignées, que l'on suppose être en aluminium, mais aussi sur des connectiques bien plus étoffées que celles du MacBook Neo, avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, une prise casque, une sortie HDMI et ce qui semble être un emplacement pour cartes microSD.
On remarque enfin la présence d'une webcam avec volet de confidentialité, positionnée au-dessus de l'écran, ainsi que la présence de haut-parleurs placés de part et d'autre du clavier.
Pour l'instant, on ignore quelle est la fiche technique précise de ce nouveau modèle, mais Windows Latest estime qu'il arriverait à minima en configurations Qualcomm et AMD. Reste à savoir quelles puces seraient employées… et si le nouveau Snapdragon C pourrait être d'actualité pour permettre à Lenovo de maintenir un prix plancher très attractif.
Réponse potentielle à l'IFA de Berlin, début septembre, où Lenovo tiendra une conférence de presse.
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