Ce nouvel IdeaPad Pulse miserait par ailleurs sur un châssis aux finitions soignées, que l'on suppose être en aluminium, mais aussi sur des connectiques bien plus étoffées que celles du MacBook Neo, avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, une prise casque, une sortie HDMI et ce qui semble être un emplacement pour cartes microSD.

On remarque enfin la présence d'une webcam avec volet de confidentialité, positionnée au-dessus de l'écran, ainsi que la présence de haut-parleurs placés de part et d'autre du clavier.

Pour l'instant, on ignore quelle est la fiche technique précise de ce nouveau modèle, mais Windows Latest estime qu'il arriverait à minima en configurations Qualcomm et AMD. Reste à savoir quelles puces seraient employées… et si le nouveau Snapdragon C pourrait être d'actualité pour permettre à Lenovo de maintenir un prix plancher très attractif.

Réponse potentielle à l'IFA de Berlin, début septembre, où Lenovo tiendra une conférence de presse.