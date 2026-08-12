Lenovo s'apprête à nous présenter un nouveau PC portable à écran OLED déroulant. C'est ce que suggèrent les visuels partagés cette semaine par le site spécialisé Windows Latest. Ces derniers nous montrent un futur modèle ThinkBook dont l'écran peut visiblement passer d'un format classique… à un format ultra-wide.
Au CES 2026, Lenovo avait eu la gentillesse de nous montrer en catimini son concept de PC portable gaming Legion Pro Rollable. Ce gamer endurci embarquait une RTX 5090 mais aussi et surtout une dalle OLED pouvant se dérouler horizontalement pour passer d'un format 16:9 classique à un format 21:9 ultra-wide rarissime sur PC portable.
Visiblement, le constructeur chinois s'apprête à réitérer, mais cette fois au travers d'un modèle ThinkBook, voué prioritairement aux professionnels et aux entreprises. Et contrairement à d'autres, celui-ci semble bien parti pour être commercialisé.
Un ThinkBook « Project Swan » en vue…
C'est en tout cas ce que l'on déduit des visuels obtenus par Windows Latest, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques jours, le média parvenait par exemple à dénicher avant l'heure d'autres visuels promotionnels, destinés en l'occurrence à un certain Lenovo ThinkBook « AeroBlade ». Un modèle ultra-fin que Lenovo pourrait éventuellement dévoiler à l'IFA de Berlin, le mois prochain.
Il n'est pas exclu que le modèle qui nous intéresse aujourd'hui soit également dévoilé à l'occasion de l'IFA, qui approche. Selon Windows Latest, ce ThinkBook « Project Swan » serait en effet en phase de préproduction à l'heure où nous écrivons ces lignes. Compte tenu de la précision des visuels obtenus par le site spécialisé, il y a fort à parier que le design dévoilé ici soit effectivement définitif… et que l'appareil finisse donc bien par voir le jour sous cette forme.
Un appareil pour l'instant bien mystérieux
Reste qu'on ignore à peu près tout de ce nouveau modèle, dont la fiche technique demeure bien mystérieuse à ce stade. On sait simplement qu'il disposera d'un écran OLED déroulant et d'une charnière centrale atypique, que l'on peut apercevoir sur les images partagées par Windows Latest. Elle permet à l'écran de s'étirer horizontalement sans encombre.
Ce ThinkBook « Project Swan » intègre par ailleurs deux ports USB-C sur son flanc gauche et vraisemblablement d'autres connectiques sur son côté droit, que l'on ne voit toutefois pas sur les visuels. L'engin embarque enfin une webcam logée dans un encart au sommet de l'écran, et profite d'un châssis dont les lignes rappellent beaucoup celles du Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable que nous venons de tester. Un modèle à écran OLED déroulant là aussi, mais cette fois à la verticale.
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