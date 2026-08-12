C'est en tout cas ce que l'on déduit des visuels obtenus par Windows Latest, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques jours, le média parvenait par exemple à dénicher avant l'heure d'autres visuels promotionnels, destinés en l'occurrence à un certain Lenovo ThinkBook « AeroBlade ». Un modèle ultra-fin que Lenovo pourrait éventuellement dévoiler à l'IFA de Berlin, le mois prochain.

Il n'est pas exclu que le modèle qui nous intéresse aujourd'hui soit également dévoilé à l'occasion de l'IFA, qui approche. Selon Windows Latest, ce ThinkBook « Project Swan » serait en effet en phase de préproduction à l'heure où nous écrivons ces lignes. Compte tenu de la précision des visuels obtenus par le site spécialisé, il y a fort à parier que le design dévoilé ici soit effectivement définitif… et que l'appareil finisse donc bien par voir le jour sous cette forme.