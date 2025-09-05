Aperçu en ligne il y a quelques jours au travers d'une fuite signée Evan Blass, ce concept mise sur un écran de 14 pouces rotatif. Ce dernier s'appuie sur un chevalet « fixe » pour passer du format horizontal classique à la verticale.

L'espace alors dégagé sur les côtés laisse de la place pour poser un smartphone (en le connectant au besoin avec l'application Lenovo Smart Connect par exemple), et gagner en confort lors de la navigation web ou sur les réseaux sociaux. Lenovo explique d'ailleurs ce que prototype s'avère efficace pour la consultation de documents, le multi-tâche en écran scindé, ou encore l'affichage de lignes de code.