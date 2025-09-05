À l'IFA, Lenovo vient de dévoiler un nouveau concept de PC portable un peu bizarre, et donc intrigant. Après nous avoir présenté des modèles à dalles étirables, enroulables ou encore transparentes, la marque dégaine cette fois un concept dont l'écran peut se positionner à l'horizontale… comme à la verticale.
Lenovo est désormais coutumier des concepts de PC portables totalement atypiques. Vous vous rappelez peut-être du modèle capable d'agrandir verticalement son écran, de celui rechargeable au soleil, du prototype à écran transparent, ou encore du modèle qui remplaçait carrément son écran par un projecteur intégré.
À l'occasion de l'IFA 2025, le constructeur chinois poursuit dans cette lancée avec un nouveau concept atypique : le « Project Pivo : Lenovo ThinkBook VertiFlex ».
Imaginer un PC portable semblable à ce que l'on connaît… et pourtant différent
Aperçu en ligne il y a quelques jours au travers d'une fuite signée Evan Blass, ce concept mise sur un écran de 14 pouces rotatif. Ce dernier s'appuie sur un chevalet « fixe » pour passer du format horizontal classique à la verticale.
L'espace alors dégagé sur les côtés laisse de la place pour poser un smartphone (en le connectant au besoin avec l'application Lenovo Smart Connect par exemple), et gagner en confort lors de la navigation web ou sur les réseaux sociaux. Lenovo explique d'ailleurs ce que prototype s'avère efficace pour la consultation de documents, le multi-tâche en écran scindé, ou encore l'affichage de lignes de code.
Un produit qui pourrait arriver sur le marché ?
Dans son communiqué, la marque nous en dit toutefois très peu sur ce produit, qui n'a pas vocation à entrer sur le marché tel quel. On sait quand même qu'il se limite à 17,9 mm d'épaisseur (il est donc un peu plus épais qu'un ultraportable de 14 pouces « classique ») et qu'il ne pèse que 1,39 kg. Son châssis diffère par conséquent assez peu des modèles de 14 pouces traditionnels.
Ce produit pourrait donc être commercialisé, un jour, sous une forme assez proche de celle que nous avons sous les yeux. On sait par ailleurs que Lenovo est capable de lancer des appareils atypiques, comme le ThinkPad X1 Fold Gen 2 ou encore l'amusant Yoga Book 9i…
Source : Communiqué de presse Lenovo