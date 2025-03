L'idée d'intégrer des panneaux solaires à un ordinateur portable n'est pas totalement nouvelle, mais Lenovo semble déterminé à la concrétiser avec un certain sérieux. Le fabricant chinois a présenté au Mobile World Congress (MWC) un prototype de PC portable Yoga doté d'un panneau solaire intégré à son capot. Ce dispositif, rappelant les calculatrices solaires que beaucoup ont connues, pourrait offrir une solution d'alimentation alternative et écologique pour les nomades numériques. Ce concept, loin d'être un simple gadget, vise à répondre à une demande croissante pour des appareils plus respectueux de l'environnement et moins dépendants des réseaux électriques. L'intégration de l'énergie solaire pourrait permettre de prolonger l'autonomie d'un PC portable, voire de l'alimenter partiellement dans des situations où l'accès à une prise est limité.