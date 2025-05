Même s'il est difficile d'accéder aux produits de Huawei ces dernières années hors de Chine, le géant chinois continue d'innover. On l'avait déjà vu avec son smartphone à trois écrans Huawei Mate XT, et plus récemment avec son premier PC portable pliant, le Huawei Matebook Fold. Un appareil qui devrait être loin d'être inédit à l'avenir, vu comme certains géants américain de la tech se lancent eux aussi dans l'aventure. Comme par exemple Amazon !