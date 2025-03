Ce concept, qui n'est pas sans nous rappeler le téléviseur/valise LG StandbyME Go, lancé en 2023, consiste donc en une mallette en métal dotée de deux lanières, se rejoignant pour former une poignée unique en position fermée. Sur son côté droit sont installés un bouton de démarrage et un sélecteur de volume.

Le plus intéressant se passe bien sûr lorsque la mallette est ouverte, puisqu'on découvre alors un grand écran QD-OLED pliant, occupant tout l'espace disponible. Dans le détail, Samsung explique que cet écran affiche une diagonale de 18,1 pouces, identique à celle que l'on trouve d'ailleurs sur l'étonnant Lenovo ThinkBook Flip.