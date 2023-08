LG va s'inviter dans vos pique-niques grâce à sa nouvelle TV portable

Le LG StandbyME Go est à première vue une valise, d'une taille plutôt imposante, à transporter avec soi. C'est en l'ouvrant que l'on comprend que la mallette renferme un écran complet pour regarder films, séries et autres programmes, que l'on soit au milieu d'un parc ou sur la plage.

L'écran 1080p propose une taille de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos sont inclus pour la partie audio. Il possède une connectivité Bluetooth 5.0, un port HDMI et un unique port USB pour brancher vos supports de stockage. Une puce Wi-Fi 5 complète la fiche technique, pour vous connecter à vos services de streaming, et le modèle est aussi compatible avec AirPlay, le standard de diffusion sans fil d'Apple.

L'écran est également tactile et s'utilise avec les doigts pour naviguer dans les interfaces, et pas seulement. Les différents visuels partagés par la marque montrent par exemple la possibilité de jouer à un jeu d'échecs et de se servir du téléviseur comme d'un plateau numérique.