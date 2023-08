Découvrez ce curieux "coffre-fort de plage" inventé par une start-up toulousaine pour se baigner l’esprit tranquille

La majorité écrasante des vacanciers et des baigneurs ont déjà été confrontés au problème : comment cacher ses effets personnels pour ne pas se les faire voler sur la plage. Si certains développent des stratégies plus ou moins efficaces comme les clés dans une chaussure ou un trou creusé sous la serviette, UpFiner apporte une solution novatrice.

Fondée par Brice Cavelier et Flavien Joly, tous deux issus d'une formation d'ingénieur en électronique, la start-up produit des minicoffres-forts portables dans lesquels placer tous les objets importants ou de valeur. Ils sont ensuite verrouillés par le biais d'un code secret. Doté de capteurs de mouvements, le coffre est programmé pour sonner dès lors qu'il bouge lorsque la détection est activée. De ce fait, lors d'une tentative de vol par un individu, l'alarme qui se déclenche émet un volume sonore de plus de 85 décibels. Pour information, cette sirène est audible à une centaine de mètres et se veut comparable aux détecteurs de fumée présents dans les habitations privées. De quoi décourager les pickpockets des plages (ou sinon, vous pouvez vous inspirer de cette Italienne sur TikTok).