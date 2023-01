Qu'est-ce que la SafetyCase d'Orange, cette énorme valise de 70 kg qui assure une connexion d'urgence par satellite ?

Après le retour d'expérience faisant suite à la tempête Alex, Orange a mis au point une solution pouvant permettre aux villages, maisons et hameaux isolés de ne plus subir la situation de black-out total en cas de phénomène naturel exceptionnel. Plus qu'une solution, on peut ici parler d'innovation, matérialisée par un dispositif de communication qui prend la forme d'une valise.