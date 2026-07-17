Les PC portables à écran OLED pourraient bientôt être vendus moins cher ou être mieux équipés pour le même prix. C'est du moins l'espoir suscité par l'annonce du Lenovo Legion R9000P, premier modèle au monde à s'équiper d'une dalle OLED / 240 Hz imprimée grâce au nouveau procédé Inkjet-Printing de TCL CSOT. Une technologie qui permet de réduire les coûts de production de l'OLED.
Développée par TCL et sa filiale CSOT au cours des 10 dernières années, la technologie OLED IJP (Inkjet-Printing, que Matthieu avait d'ailleurs pu approcher au CES 2025) se matérialise enfin sur un premier PC portable concret, qui devrait bien être commercialisé : le Lenovo Legion R9000P. Cette méthode de fabrication, basée sur le concept d'impression par jet d’encre, ne révolutionne pas la qualité d'image offerte par l'OLED ou sa réactivité… mais elle a un autre avantage : elle permet de produire des dalles organiques à moindre coût, notamment grâce au procédé VTE (Vacuum Thermal Evaporation).
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Vers des écrans OLED moins chers sur nos laptops ?
Le Legion R9000P est en l'occurrence le premier PC portable au monde à profiter de cette technologie. Il marque, selon TCL, une étape importante dans la commercialisation des écrans OLED IJP, qui sont entrés pour la première fois en production courant 2024. Depuis, plusieurs générations de ces dalles se sont succédé, apportant chacune leurs optimisations pour un résultat désormais prêt à la production de masse et pour une entrée sur le marché à grande échelle.
Évidemment, ces écrans OLED IJP ne seront pas réservés aux PC portables. Les moniteurs PC devraient également profiter de cette technologie à relativement court terme (MSI a d'ailleurs annoncé un écran 4K de 27 pouces basé sur cette technologie : le Pro Max OLED 271UPJW12), au même titre que les smartphones. C'est donc une foule d'appareils qui devrait être concernée dans les prochains mois, avec à la clé des modèles potentiellement (un peu) moins coûteux ou mieux équipés pour le même prix. Du moins si les constructeurs jouent le jeu.
Quelles spécifications pour l'écran OLED IJP du Legion R9000P ?
Cela dit, sur le plan technique, l'OLED IJP n'apporte pas tellement de nouveautés par rapport aux dalles OLED, de fabrication plus classique, qui existent déjà. Le Lenovo Legion R9000P s'en tient ainsi à une dalle organique de 16 pouces montant à 240 Hz et couvrant le spectre DCI-P3 à hauteur de 99%. Rien de particulièrement novateur donc, même si TCL promet que ses dalles OLED IJP sont capables d'offrir une luminosité supérieure… sans toutefois en dire plus à ce stade.
Lenovo n'est pas beaucoup plus loquace dans l'immédiat. La marque ne précise pas les spécifications complètes de ce nouveau modèle Legion, et n'a pas encore annoncé de prix ou de date de lancement précise pour ce produit, qui devrait néanmoins arriver sur le marché dans les prochains mois.