Le Legion R9000P est en l'occurrence le premier PC portable au monde à profiter de cette technologie. Il marque, selon TCL, une étape importante dans la commercialisation des écrans OLED IJP, qui sont entrés pour la première fois en production courant 2024. Depuis, plusieurs générations de ces dalles se sont succédé, apportant chacune leurs optimisations pour un résultat désormais prêt à la production de masse et pour une entrée sur le marché à grande échelle.

Évidemment, ces écrans OLED IJP ne seront pas réservés aux PC portables. Les moniteurs PC devraient également profiter de cette technologie à relativement court terme (MSI a d'ailleurs annoncé un écran 4K de 27 pouces basé sur cette technologie : le Pro Max OLED 271UPJW12), au même titre que les smartphones. C'est donc une foule d'appareils qui devrait être concernée dans les prochains mois, avec à la clé des modèles potentiellement (un peu) moins coûteux ou mieux équipés pour le même prix. Du moins si les constructeurs jouent le jeu.