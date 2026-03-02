Un pixel OLED repose sur un agencement précis de sous-pixels. Or, cette géométrie ne correspond pas toujours parfaitement au signal RGB envoyé par la source. Pour compenser, de nombreux panneaux utilisent le Sub-Pixel Rendering (SPR) : le contrôleur reconstruit une partie de l’information couleur en mobilisant des sous-pixels voisins.



Ce procédé fonctionne, mais il ajoute une couche de traitement permanente. L’écran ne se contente pas d’afficher le signal : il l’ajuste en continu pour l’adapter à la structure réelle de la dalle. C’est précisément ce que TCL cherche à simplifier.