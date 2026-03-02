Depuis plusieurs années, TCL CSOT avance méthodiquement sur le terrain de l’OLED imprimé par jet d’encre. Prototypes au CES, démonstrations à la SID Display Week, lancement d’une ligne 8.6G : jusqu’ici, le groupe chinois s’est surtout concentré sur la fabrication.
Au MWC 2026, le discours évolue. Il n’est plus seulement question d’industrialisation, mais d’architecture. Avec « Super Pixel », TCL s’attaque directement à la structure du pixel. Derrière le nom marketing se cache une optimisation d’ingénierie qui pourrait avoir des effets concrets sur la netteté, la consommation et le rafraîchissement.
Repenser le pixel plutôt que la résolution
Un pixel OLED repose sur un agencement précis de sous-pixels. Or, cette géométrie ne correspond pas toujours parfaitement au signal RGB envoyé par la source. Pour compenser, de nombreux panneaux utilisent le Sub-Pixel Rendering (SPR) : le contrôleur reconstruit une partie de l’information couleur en mobilisant des sous-pixels voisins.
Ce procédé fonctionne, mais il ajoute une couche de traitement permanente. L’écran ne se contente pas d’afficher le signal : il l’ajuste en continu pour l’adapter à la structure réelle de la dalle. C’est précisément ce que TCL cherche à simplifier.
Super Pixel ajoute environ 1,8 % de sous-pixels supplémentaires afin de se rapprocher d’une organisation RGB plus directe. Il ne s’agit pas d’augmenter la définition, mais de réduire les corrections internes nécessaires à l’affichage.
Concrètement, cela peut améliorer la lisibilité du texte et la netteté des contours, notamment sur les petites typographies ou les éléments d’interface. Les lignes fines apparaissent plus propres, avec moins de franges colorées. On l’a déjà observé sur les premières générations d’écrans PC QD-OLED : leur organisation triangulaire pouvait générer de légers halos autour du texte… la structure du pixel influence directement la netteté perçue.
Consommation et rafraîchissement : un effet indirect
TCL évoque aussi jusqu’à 25 % de consommation en moins. Ce chiffre doit être nuancé : il ne s’agit pas d’une efficacité lumineuse accrue, mais d’une optimisation du pipeline d’affichage.
Moins de corrections à faire, c'est donc moins de calculs internes et au final une charge réduite pour le contrôleur et une bande passante potentiellement allégée. Sur des appareils à batterie (smartphones, tablettes, ordinateurs portables) cette simplification peut améliorer l’efficacité énergétique et la gestion thermique.
L’autre point avancé concerne le taux de rafraîchissement, avec des fréquences pouvant atteindre jusqu’à 40 % de plus que sur des panneaux SPR classiques. Là encore, tout dépendra des implémentations concrètes. Mais le raisonnement est cohérent : si le système traite moins de données inutiles par image, il peut en afficher davantage par seconde à consommation comparable.
Dans un contexte où les laptops OLED 120 Hz et 144 Hz deviennent courants, cette optimisation structurelle pourrait permettre d’aller plus loin sans pénaliser l’autonomie.
Une pièce supplémentaire dans la stratégie Inkjet OLED
Super Pixel ne repose ni sur un nouveau matériau émissif ni sur une architecture Tandem ou QD-OLED. C’est une optimisation de topologie. Et c’est précisément ce qui la rend cohérente avec la stratégie Inkjet OLED de TCL CSOT.
L’impression jet d’encre offre davantage de liberté dans l’agencement des sous-pixels que les procédés FMM utilisés par LG Display et Samsung Display. Elle facilite théoriquement l’adoption d’une structure plus proche du Real Stripe RGB.
En combinant production IJP et architecture Super Pixel, TCL ne cherche pas seulement à réduire les coûts de fabrication. Le groupe tente d’améliorer l’efficacité globale du panneau, depuis la production jusqu’au traitement du signal.
Aucun produit commercial précis n’a encore été annoncé. Mais après avoir voulu transformer la manière dont les dalles OLED sont fabriquées, TCL s’attaque désormais à leur structure interne. Si l’Inkjet OLED tient ses promesses industrielles et que Super Pixel confirme ses gains en conditions réelles, le constructeur pourrait franchir une nouvelle étape et s’imposer comme un acteur structurant de la prochaine phase de l’OLED.
Source : comuniqué de presse