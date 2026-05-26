À son tour, Lenovo dégaine un PC portable sous processeur Intel Wildcat Lake : l'IdeaPad Slim 5i 13IWC11. Sa fiche technique joliment équilibrée pourrait en faire un ténor du milieu de gamme… voire un sérieux concurrent du MacBook Neo si Lenovo reste clément côté prix.
Après un léger retard à l'allumage, ça y est, les PC portables motorisés par les nouveaux processeurs abordables Intel Core de série 3 « Wildcat Lake » commencent à se matérialiser. Après le Chuwi UniBook, ou encore l'Honor X14, c'est à un autre constructeur chinois de dégainer : Lenovo, avec le nouvel IdeaPad Slim 5i 13IWC11.
Une autre réponse au MacBook Neo ?
L'appareil s'appuie en l'occurrence sur un châssis que l'on connait déjà. L'IdeaPad Slim 5i (Gen 11) existe en effet depuis plusieurs mois déjà, mais en version Core Ultra de série 3 « Panther Lake ».
Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui reprend les points forts du modèle existant, mais en passant sur des processeurs plus accessibles : les nouveaux Core 5 320 ou Core 7 350 (6 cœurs dans les deux cas, cadencés à 4,6 et 4,8 GHz respectivement).
Crise de la RAM oblige, la configuration de base de ce nouveau IdeaPad Slim 5i 13IWC11 se limite à 8 Go de mémoire vive (LPDDR5X-7467), tandis que les meilleurs modèles passent à 16 Go. Côté stockage, Lenovo annonce jusqu'à 1 To de SSD M2.
Une bonne petite machine d'entrée de gamme
L'ensemble est couplé à un écran IPS de 13,3 pouces. Différentes options seront disponibles en fonction de la version choisie, allant d'une simple dalle Full HD+ / 60 Hz à un panneau QHD+ / 120 Hz (400 cd/m2 de luminance dans les deux cas).
En termes de châssis, on retrouve enfin une carlingue en aluminium de 295,58 x 206,95 x 14,3 mm pour 1,19 kg, à l'intérieur de laquelle se loge une batterie de 54,7 Wh censée offrir jusqu'à 24 heures d'autonomie à l'engin (en lecture vidéo 1080p).
Pour l'instant, Lenovo n'a pas encore précisé le placement tarifaire exact de son nouvel IdeaPad Slim 5i 13IWC11, ni de date de lancement. Ce dernier devrait toutefois arriver dans les prochaines semaines sur le marché, à un prix de départ qui avoisinera probablement les 700 ou 800 euros… voire moins si Lenovo décide de s'attaquer très frontalement au MacBook Neo.