L'appareil s'appuie en l'occurrence sur un châssis que l'on connait déjà. L'IdeaPad Slim 5i (Gen 11) existe en effet depuis plusieurs mois déjà, mais en version Core Ultra de série 3 « Panther Lake ».

Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui reprend les points forts du modèle existant, mais en passant sur des processeurs plus accessibles : les nouveaux Core 5 320 ou Core 7 350 (6 cœurs dans les deux cas, cadencés à 4,6 et 4,8 GHz respectivement).

Crise de la RAM oblige, la configuration de base de ce nouveau IdeaPad Slim 5i 13IWC11 se limite à 8 Go de mémoire vive (LPDDR5X-7467), tandis que les meilleurs modèles passent à 16 Go. Côté stockage, Lenovo annonce jusqu'à 1 To de SSD M2.