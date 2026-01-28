Présentement, c'est surtout le premier de ces deux modèles annoncés au CES qui nous intéresse. Ce dernier s'est en effet montré capable de tenir plus de 30 heures sur batterie lors des essais réalisés par les testeurs de la chaîne. Une estimation, de 30 heures et 34 minutes très précisément, obtenue en navigation web sur Chrome, avec l'écran environ au tiers de sa luminosité maximale (150 nits), une fréquence de rafraîchissement 60 Hz, et les paramètres d'alimentation laissés sur le mode activé par défaut.

Comme le souligne NotebookCheck, l'IdeaPad Pro 5i Gen 9, lancé il y a deux ans, était pour sa part doté d'un processeur Intel Core Ultra 9 185H et d'une batterie de 84 Wh, ce qui lui permettait de tenir 10 heures et 39 minutes selon les tests du média spécialisé conduits à l'époque. Avec sa batterie seulement 19 % plus grande, l'IdeaPad Pro 5i Gen 11 parviendrait donc à pratiquement tripler l'autonomie de son aïeul dans certains cas de figure. Une prestation que l'on doit, pour le coup, en bonne partie à Intel et à l'efficacité énergétique de ses nouvelles puces Panther Lake.