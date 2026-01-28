Chez Lenovo, la nouvelle Gen 11 de l'IdeaPad Pro 5i de 16 pouces promet du lourd côté endurance. Équipée d'une puce Intel Core Ultra X9 388H et d'une batterie de 99 Wh, cette mouture 2026 de l'appareil peut délivrer plus de 30 heures d'autonomie dans certains cas, comme l'ont démontré des testeurs canadiens.
La chaîne YouTube Hardware Canucks a publié il y a quelques heures une vidéo faisant état des performances du nouveau fleuron d'Intel sur le terrain des processeurs mobiles : le vénérable Core Ultra X9 388H, que nous avons également pu tester de notre côté. Au menu de leur vidéo, les résultats comparés de deux PC portables équipés de la nouvelle puce d'Intel, le nouveau Lenovo IdeaPad Pro 6i de 16 pouces d'un côté, et le Zenbook Duo 2026 de l'autre.
Un IdeaPad très très solide sur l'autonomie…
Présentement, c'est surtout le premier de ces deux modèles annoncés au CES qui nous intéresse. Ce dernier s'est en effet montré capable de tenir plus de 30 heures sur batterie lors des essais réalisés par les testeurs de la chaîne. Une estimation, de 30 heures et 34 minutes très précisément, obtenue en navigation web sur Chrome, avec l'écran environ au tiers de sa luminosité maximale (150 nits), une fréquence de rafraîchissement 60 Hz, et les paramètres d'alimentation laissés sur le mode activé par défaut.
Comme le souligne NotebookCheck, l'IdeaPad Pro 5i Gen 9, lancé il y a deux ans, était pour sa part doté d'un processeur Intel Core Ultra 9 185H et d'une batterie de 84 Wh, ce qui lui permettait de tenir 10 heures et 39 minutes selon les tests du média spécialisé conduits à l'époque. Avec sa batterie seulement 19 % plus grande, l'IdeaPad Pro 5i Gen 11 parviendrait donc à pratiquement tripler l'autonomie de son aïeul dans certains cas de figure. Une prestation que l'on doit, pour le coup, en bonne partie à Intel et à l'efficacité énergétique de ses nouvelles puces Panther Lake.
Merci Intel ?
Si l'on jette un œil sur les tests menés cette fois par la chaîne Zip Tie Tech sur le même appareil, on remarque qu'en lecture vidéo (à 200 nits de luminosité pour l'écran), l'IdeaPad Pro 5i Gen 11 tient cette fois 23 heures et 30 minutes environ… contre 22 heures et 18 minutes pour la Gen 9 de l'engin lorsqu'elle était simplement laissée en idle (sans aucune tâche en cours), avec la luminosité de l'écran au minimum, souligne NotebookCheck. Là encore, la progression est impressionnante.
Ces estimations, que nous avons hâte de pouvoir vérifier de notre côté aussi, donnent en tout cas une idée du chemin parcouru par Intel en seulement deux générations de processeurs. La firme semble avoir réussi à prouver que l'architecture x86 est effectivement capable d'égaler ARM en termes de sobriété énergétique. Une excellente chose, en perspective, pour tous les utilisateurs de PC portables.