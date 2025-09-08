Commençons par évoquer l'officialisation en Europe du ThinkPad X9 Aura Edition en version « Glacier White ». Pour la première fois, un modèle ThinkPad devient donc blanc (ou quasiment) : une nouveauté amusante sur une gamme historiquement drapée de noir.

Cette nouvelle version du ThinkPad X9 Aura Edition reste néanmoins identique à celle annoncée pour la première fois au CES 2025. On la retrouve par ailleurs déclinée là aussi en 14 et 15 pouces.