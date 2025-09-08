Lenovo a renouvelé sa gamme de PC portables ThinkBook durant l'IFA. Voués essentiellement à un public professionnel et au monde de l'entreprise, ces derniers s'agrémente désormais pour plusieurs d'entre eux de cartes graphiques NVIDIA « Blackwell » RTX Pro 5000.
Entre les mains de Lenovo depuis 2005, la marque ThinkPad (autrefois propriété de l'américain IBM) a beaucoup évoluée au fil du temps, mais en conservant sa solide réputation auprès des entreprises, des professionnels et plus largement auprès des utilisateurs avancés. À l'IFA 2025, Lenovo a dévoilé en fin de semaine dernière plusieurs nouveautés pour cette gamme emblématique. On fait le point.
Le ThinkPad X9 Aura Edition blanc (ou plutôt gris acier) est désormais officiel en Europe
Commençons par évoquer l'officialisation en Europe du ThinkPad X9 Aura Edition en version « Glacier White ». Pour la première fois, un modèle ThinkPad devient donc blanc (ou quasiment) : une nouveauté amusante sur une gamme historiquement drapée de noir.
Cette nouvelle version du ThinkPad X9 Aura Edition reste néanmoins identique à celle annoncée pour la première fois au CES 2025. On la retrouve par ailleurs déclinée là aussi en 14 et 15 pouces.
Pour rappel, l'appareil est équipé de processeurs Intel Lunar Lake (allant jusqu'au Core Ultra 9 288V), d'un maximum de 32 Go de RAM et d'un écran OLED 2,8K / 120 Hz. En 14 pouces, il dispose d'une batterie de 55 Wh, tandis qu'il passe, en 15 pouces, sur une capacité plus généreuse de 80 Wh.
Cette nouvelle version blanche du X9 arrivera sur le marché en octobre, à partir de 1619 euros pour le modèle de 14 pouces, et dès 1759 euros pour le 15 pouces.
ThinkPad P16 Gen 3, ThinkPad P1 Gen 8 : pour les pros en quête de puissance
Sur le terrain des stations de travail, Lenovo ne mégote pas. Avec ses nouveaux ThinkPad « P », la marque signe le renouvellement de plusieurs modèles de sa gamme la plus performante, destinée aux utilisateurs créatifs, mais aussi aux designers, concepteurs et au monde de l'industrie. Le P16 Gen 3 est le plus ambitieux, avec à son bord des Core Ultra 200HX épaulés de 192 Go de RAM en option, et couplés au maximum à une NVIDIA RTX Pro 5000 24 Go, le tout dans un châssis légèrement moins encombrant et environ 500 grammes plus léger que le P16 Gen 2 (2,54 kg désormais).
Un peu plus passe partout, le ThinkPad P1 Gen 8 mise pour sa part sur des puces Intel Core Ultra 200H « classiques » et sur un maximum de 64 Go de mémoire vive cette fois. Il peut également embarquer jusqu'à une RTX Pro 2000, le tout dans un châssis de 1,84 kg seulement. Les ThinkPad P16 Gen 3 et ThinkPad P1 Gen 8 peuvent par ailleurs compter sur une dalle Tandem-OLED tactile de 16 pouces, avec definition Full HD+, 2,8K ou ou Ultra HD+ en fonction du modèle choisi.
ThinkPad P14s Gen 6, P16s Gen 4 et P16V Gen 3 : de bonnes machines à tout faire ?
Avec les mêmes options côté affichage, et la même taille d'écran (mais en OLED classique par contre), le ThinkPad P16V Gen 3 reprend à son compte quasiment la même fiche technique que le ThinkPad P1 Gen 8, mais descend d'un cran côté finitions et châssis pour s'installer sur un segment vraisemblablement un peu plus abordable du catalogue. L'appareil pèse par exemple légèrement plus lourd que son cousin, avec 2,1 kg sur la balance.
Les ThinkPad P14s Gen 6 et P16 Gen 3 visent quant à eux le segment ultraportable avec des châssis plus fins et plus légers (1,6 kg pour le 14 pouces et 1,8 kg pour le 16 pouces). On y retrouve des dalles OLED 3K ou Ultra HD+ en fonction du modèle, et des Core Ultra 200H couplés à un maximum de 96 Go de RAM. Côté GPU, Lenovo mise enfin pour ces deux modèles soit sur les iGPU de leurs puces Intel, soit sur une carte graphique dédiée NVIDIA RTX Pro 1000.
À noter que Lenovo ne donne pour l'instant aucun prix concernant ces divers modèles ThinkPad P. On sait en revanche qu'ils arriveront en Europe entre les mois de septembre et d'octobre, en fonction des modèles là encore.
Source : Communiqué de presse Lenovo IFA 2025