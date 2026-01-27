Équipé d'une solution graphique intégrée ARC B390, le nouveau fer-de-lance d'Intel semble en mesure de déborder presque toutes les puces AMD.
Après quelques générations « compliquées », Intel semble sur la bonne voie avec ses dernières architectures de processeurs et la sortie de Panther Lake devrait être une excellente occasion de reprendre l'avantage, en particulier grâce à une solution graphique intégrée d'excellente facture.
ARC B390 et ses 12 cœurs Xe3
Pas plus tard qu'hier, Nathan a pu vérifier les promesses formulées par Intel – et par ASUS pour le coup – lors du dernier CES de Las Vegas. Il a eu entre les mains le dernier Zenbook et si la présence d'un double-écran est, de prime abord, ce qui attire l'œil, le Core Ultra X9 388H est peut-être plus important encore.
Non seulement il permet à ASUS de briller par rapport à ses concurrents directs, mais il est surtout l'occasion pour Intel de reprendre du poil de la bête après des années de vaches maigres. Fer-de-lance de la génération Panther Lake, ce CPU est un concentré de technologies. Pour vous en rendre compte, le mieux est de consulter le test de Nathan, disponible ci-dessous.
Ici, nous voudrions surtout revenir sur un point qui devrait permettre à Intel se progresser sur tous les secteurs, marchant allègrement sur les plate-bandes d'AMD et des APU, Ryzen AI 9 HX 370 en tête de liste.
Il faut effectivement savoir qu'à côté d'une partie CPU constituée de 16 cœurs (4 P-Cores Cougar Cove, 8 E-Cores Darkmont, 4 coeurs LPE-cores Darkmont) et d'un NPU capable de 50 TOPS, Intel a surtout intégré une toute nouvelle solution graphique qui profite à plein des progrès de la marque américaine : l'ARC B390 dispose effectivement de 12 cœurs GPU Xe3.
Largement devant l'iPGU du Ryzen AI 9 HX370
L'ARC B390 n'a pas d'équivalent sur le marché de la carte graphique dédiée et rien ne dit qu'Intel envisage un tel usage pour son iGPU qui, en revanche, fait clairement des merveilles : il n'est pas question de concurrencer les Strix Halo d'AMD, mais les Strix Point n'ont qu'à bien se tenir.
De l'avis de Nathan donc sur son test, mais aussi de nombreux confrères parmi lesquels on peut citer ComputerBase ou Notebookcheck, les performances que l'on peut obtenir sur cette solution graphique sont impressionnantes avec, peut-être plus important encore, une efficacité énergétique redoutable. Intel ne s'en est jamais caché : l'efficacité lui semble plus utile que la performance pure.
Nos confrères de ComputerBase ont été en mesure de réaliser des tests plus complets sur cette seule partie graphique et, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le résultats sont éloquents. Alors, c'est vrai, un mini-PC équipé d'un Ryzen AI Max+ 395 fait mieux que le Core Ultra X9 388H, mais à quel prix ? Les machines équipées d'une telle puce sont inaccessibles.
En revanche, alors que la comparaison tarifaire se tient bien davantage, le Core Ultra X9 388H est très nettement devant le Ryzen AI 9 HX370 : pensez qu'à 25 W de puissance, la puce Inte signe des performances 163 % supérieures à celle du processeur AMD donné ici pour 24 W. Mieux, le Core Ultra X9 388H à 25 W est encore nettement devant le Ryzen AI 9 HX370 à 65 W !
Un peu moins lisibles, les résultats d'un autre confrère, Notebookcheck, vont dans le même sens et il faut soit se tourner vers les machines à base de Ryzen AI Max, soit vers celles dotées d'une carte graphique dédiée pour battre le Core Ultra X9 388H. Notons au passage que les consoles équipées de Ryzen Z2 Extreme sont largement distancées : -30 % ou -34 % selon le cas.
Au-delà de la seule domination sur le segment des ordinateurs portables, c'est peut-être un autre atout dans la manche d'Intel : la possibilité d'offrir de très bonnes performances même sur des appareils compacts comme les consoles de jeu portables. Allez, on s'emballe… et si le Steam Deck 2 passait chez Intel ?