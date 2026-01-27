Pas plus tard qu'hier, Nathan a pu vérifier les promesses formulées par Intel – et par ASUS pour le coup – lors du dernier CES de Las Vegas. Il a eu entre les mains le dernier Zenbook et si la présence d'un double-écran est, de prime abord, ce qui attire l'œil, le Core Ultra X9 388H est peut-être plus important encore.

Non seulement il permet à ASUS de briller par rapport à ses concurrents directs, mais il est surtout l'occasion pour Intel de reprendre du poil de la bête après des années de vaches maigres. Fer-de-lance de la génération Panther Lake, ce CPU est un concentré de technologies. Pour vous en rendre compte, le mieux est de consulter le test de Nathan, disponible ci-dessous.