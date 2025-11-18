Alors qu'un certain flou entoure l'avenir de la division graphique d'Intel, il est de plus en plus certain que la génération Battlemage va connaître de nouveaux modèles, sans doute en direction des consoles portables.
Entre AMD et Intel, la bataille des processeurs ne se limite pas aux CPU. Depuis qu'AMD a mis l'accent sur la puissance de certaines de ses solutions graphiques intégrées – et accessoirement avoir convaincu Valve pour son Steam Deck – Intel a décidé de mettre les bouchées sur ces puces un peu particulières, les APU.
Panther Lake se précise…
Sous le terme APU (Accelerated Processing Unit ou unité de calcul accélérée), AMD rassemble donc ces processeurs dotés d'une solution graphique intégrée plus musclée que de coutume.
Dans certains cas, il s'agissait de modestes Radeon Vega, mais plus récemment, des APU sont sortis avec des solutions RDNA 3.5 : c'est le cas des générations Strix Point et Strix Halo où l'on retrouve les très puissants Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen AI Max+ 395, deux des APU les plus en vue en ce moment… et loin devant les solutions Intel, même les plus musclées.
Intel justement n'a toutefois pas dit son dernier mot et depuis quelques semaines plusieurs sources confirment que les futures processeurs Panther Lake seront dotés d'une nouvelle génération de solutions graphiques intégrées animées par les cœurs Xe3. À l'occasion de l'ITT 2025, Nathan avait pu assisté à diverses conférences sur le sujet, notamment pour en détailler l'architecture.
L'iGPU ARC B380 : vers une nouvelle console Intel/MSI ?
Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur les diverses configurations qui seront à l'œuvre sur les puces Panther Lake, les processeurs Intel Core Ultra 300 qu'Intel devrait lancer en début d'année prochaine.
Tout porte donc à croire que quatre variantes sont prévues en fonction, bien sûr, du nombre de cœurs Xe3 intégrés. Notez cependant que cette information n'est pas encore confirmée par Intel : elle nous est communiquée par nos confrères du site VideoCardz qui s'appuient sur les indiscrétions de OneRaichu, un habitué de ce genre de fuites, donc plutôt crédible.
- ARC B390 : 12 cœurs Xe3C, jusqu'à 2,5 GHz
- ARC B380 : 12 cœurs Xe3, jusqu'à 2,3 GHz
- ARC B370 : 10 cœurs Xe3, jusqu'à 2,4 GHz
- ARC B360 : 10 cœurs Xe3, jusqu'à 2,2 GHz
La solution ARC B390 avec ses 12 cœurs Xe3C capables d'une fréquence de 2,5 GHz serait plutôt prévue pour les configurations les plus lourdes, les laptops les plus exigeants au travers des processeurs Core Ultra 300 X7 et X9. Au contraire d'ARC B380 qui garderait 12 cœurs, mais un peu moins vaillants et capables d'au maximum 2,3 GHz.
Cette configuration serait retenue pour les consoles portables et leur permettrait donc de préserver leur batterie en gardant de bonnes performances. Il convient bien sûr de rester prudent dans la mesure où Intel n'a pas encore dévoilé tous ses plans concernant Panther Lake, mais il ne serait pas surprenant de voir la marque s'associer une nouvelle fois à MSI pour une nouvelle console…