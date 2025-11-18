Sous le terme APU (Accelerated Processing Unit ou unité de calcul accélérée), AMD rassemble donc ces processeurs dotés d'une solution graphique intégrée plus musclée que de coutume.

Dans certains cas, il s'agissait de modestes Radeon Vega, mais plus récemment, des APU sont sortis avec des solutions RDNA 3.5 : c'est le cas des générations Strix Point et Strix Halo où l'on retrouve les très puissants Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen AI Max+ 395, deux des APU les plus en vue en ce moment… et loin devant les solutions Intel, même les plus musclées.