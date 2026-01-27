Une situation à laquelle Intel n'a pas visiblement aucune intention de remédier, et c'est en l'occurrence Tom Petersen, l'un des principaux cadres d'Intel en charge des solutions graphiques (ancien de chez Nvidia), qui le dit. Dans un entretien accordé au site spécialisé Club386, l'intéressé a indiqué qu'Intel ne travaillait pas sur une puce pensée pour concurrencer les SoC Strix Halo d'AMD.

« Si l'on compare nos performances relatives à celles du meilleur produit AMD actuel, il apparaît clairement que nous nous concentrons sur les performances graphiques intégrées, principalement pour les jeux vidéo », a commencé par indiquer Petersen, qui revient ici sur l'approche d'AMD, plus orientée vers l'IA et la création de contenu que le gaming pur avec Strix Halo.

L'ingénieur a aussi poursuivi son raisonnement en décrivant l'iGPU Radeon 8060S d'AMD comme étant plus proche d'un GPU dédié que d'une véritable solution intégrée visant avant tout l'efficacité énergétique. Un domaine sur lequel Panther Lake a une longueur d'avance, assure Tom Petersen -- et nos premiers tests tendent à lui donner raison sur ce point.

Selon lui, à ce niveau, « on est mieux servi par un petit GPU dédié » que par un gros iGPU comme le Radeon 8060S. Une petite pique qui résume aussi la position d'Intel. La firme préfère laisser les OEM s'appuyer sur des cartes graphique dédiées, fournies notamment par Nvidia, plutôt que d'investir des moyens supplémentaires sur une solution peut-être plus puissante, mais aussi moins frugale en énergie, uniquement pour concurrencer AMD.