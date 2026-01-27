Intel n'ira pas concurrencer AMD sur le terrain des puces mobiles dotées d'iGPU XXL. Interrogé par un site spécialisé, c'est Tom Petersen, l'une des principales figures du pôle graphique d'Intel, qui le confirme… en expliquant au passage pourquoi la firme ne ressent pas le besoin de s'aventurer sur ce marché.
Désormais disponibles sur une première fournée de PC portables, les puces Intel Panther Lake (Core Ultra de série 3) misent pour plusieurs d'entre elles sur une puissante partie graphique intégrée, l'Arc B390 et son architecture Xe3 de nouvelle génération.
Nous avons eu l'occasion de vous dire tout le bien que nous pensons de cet iGPU dans notre test du Zenbook Duo 2026, mais force est d'admettre que ce dernier développe un niveau de performances inférieur à ce qu'AMD propose depuis de longs mois avec ses puces Strix Halo (notamment au travers de l'iGPU Radeon 8060S du Ryzen AI Max+ 395).
Pas d'alternative à Strix Halo chez Intel, et c'est voulu…
Une situation à laquelle Intel n'a pas visiblement aucune intention de remédier, et c'est en l'occurrence Tom Petersen, l'un des principaux cadres d'Intel en charge des solutions graphiques (ancien de chez Nvidia), qui le dit. Dans un entretien accordé au site spécialisé Club386, l'intéressé a indiqué qu'Intel ne travaillait pas sur une puce pensée pour concurrencer les SoC Strix Halo d'AMD.
« Si l'on compare nos performances relatives à celles du meilleur produit AMD actuel, il apparaît clairement que nous nous concentrons sur les performances graphiques intégrées, principalement pour les jeux vidéo », a commencé par indiquer Petersen, qui revient ici sur l'approche d'AMD, plus orientée vers l'IA et la création de contenu que le gaming pur avec Strix Halo.
L'ingénieur a aussi poursuivi son raisonnement en décrivant l'iGPU Radeon 8060S d'AMD comme étant plus proche d'un GPU dédié que d'une véritable solution intégrée visant avant tout l'efficacité énergétique. Un domaine sur lequel Panther Lake a une longueur d'avance, assure Tom Petersen -- et nos premiers tests tendent à lui donner raison sur ce point.
Selon lui, à ce niveau, « on est mieux servi par un petit GPU dédié » que par un gros iGPU comme le Radeon 8060S. Une petite pique qui résume aussi la position d'Intel. La firme préfère laisser les OEM s'appuyer sur des cartes graphique dédiées, fournies notamment par Nvidia, plutôt que d'investir des moyens supplémentaires sur une solution peut-être plus puissante, mais aussi moins frugale en énergie, uniquement pour concurrencer AMD.
La solution d'AMD jugée « pas si compétitive »
« Le produit actuel d'AMD [Strix Halo] n'est pas si compétitif, que ce soit en termes de puissance ou de performances par watt... De mon point de vue, nous avons clairement une longueur d'avance », a-t-il asséné.
Notons que ces déclarations interviennent aussi alors qu'AMD et Intel se livrent depuis quelques jours une véritable bataille de punchlines.
De notre point de vue, c'est surtout sur la diffusion qu'Intel pourrait avoir un avantage sur AMD. En près d'un an de commercialisation de ses puces Strix Halo, la firme de Lisa Su s'est bornée, faute de mieux, à une poignée de modèles équipés… disponible le plus souvent à petite échelle. Sur Clubic, nous n'avons d'ailleurs pas testé beaucoup de machines équipées du Ryzen AI Max+ 395 et de son iGPU Radeon 8060S (l'ASUS ROG Flow Z13 en fait tout de même partie).
Au CES 2026, AMD a toutefois annoncé deux nouvelles puces Ryzen AI Max+ 390 équipées de ce même iGPU Radeon 8060S. Il faudra voir si en 2026, la firme parvient à commercialiser ces puces Strix Halo à plus grande échelle qu'en 2025. Ce n'est pas nécessairement gagné vu le contexte industriel et les pénuries qui frappent de plein fouet le segment grand public.
Reste enfin, comme nous l'évoquions plus haut, les approches très différentes adoptées par Intel et AMD pour leurs produits Panther Lake et Strix Halo respectifs. Si Intel a, de son côté, nettement insisté sur la dimension gaming de ses nouvelles puces, AMD a pour sa part surtout vanté les mérites de ses iGPU Radeon 8060S sur des mini-PC, souvent présentés comme des « mini stations de travail IA ». Là encore, nous verrons cette année si cela évolue ou non.