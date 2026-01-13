Dans le marché encore jeune mais très disputé des PC de jeu portables, Intel et AMD ont décidé de régler leurs comptes publiquement. À l'occasion du CES 2026, les deux géants des processeurs se sont échangés piques et contre-attaques sur leurs puces dédiées au gaming mobile. En toile de fond, chacun entend s'imposer comme la référence du secteur.