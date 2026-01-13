Alors qu'AMD et Intel bataillent pour dominer la filière des PC gaming et consoles portables, les deux géants des puce se chamaillent aux yeux du grand public. Et ils n'y vont pas de main morte.
Dans le marché encore jeune mais très disputé des PC de jeu portables, Intel et AMD ont décidé de régler leurs comptes publiquement. À l'occasion du CES 2026, les deux géants des processeurs se sont échangés piques et contre-attaques sur leurs puces dédiées au gaming mobile. En toile de fond, chacun entend s'imposer comme la référence du secteur.
Une guerre d’architecture, et de communication
« Votre Core i7 vaut un Core i3 », a lancé Rahul Tikoo, cadre chez AMD, dans une interview accordée à PC World. Une sortie on ne peut plus piquante, qui intervient en réponse directe aux attaques lancées quelques jours plus tôt par Intel. La société a en effet accusé AMD d'utiliser des technologies graphiques vieillissantes dans ses puces actuelles, mettant en avant sa prochaine génération de processeurs Panther Lake, attendue à partir de 2026.
Selon Intel, ses E-cores font preuve d'une bien meilleure efficacité énergétique, et permettent d'obtenir une autonomie plus poussée dans les machines portables. Elle assure, en outre, que son GPU Arc B390 s'avère plus performant, avec des fonctions d'intelligence artificielle (IA) utiles au rendu graphique.
Pas de quoi impressionner AMD. Car d'après Tikoo, les gains d'autonomie promis par sa rivale se font au détriment de la puissance et des performances en jeu.
Deux visions
Pour justifier cette pique, AMD s'appuie sur son historique dans les consoles. Depuis deux générations de PlayStation et trois générations de Xbox, le constructeur conçoit des puces spécialement optimisées pour le gaming, capables de maintenir des performances stables dans des enveloppes énergétiques très limitées. C'est aussi AMD qui équipe le Steam Deck et la majorité des PC gaming portables actuels.
Le message est clair. Intel arriverait sur ce marché avec des puces dérivées du monde du PC portable classique, là où AMD revendique une approche pensée dès le départ pour le jeu. Reste à voir qui, au terme de cette course de très longue haleine, saura prendre le dessus.