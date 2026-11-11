De bonnes affaires sont également à réaliser sur divers logiciels durant ce Black Friday 2026. Une licence à vie, sans abonnement, est disponible pour Office Pro Plus 2024 à moins de 23 €.
Office Professional Plus 2024 est la dernière édition en date de la suite bureautique de Microsoft. Vous bénéficiez ainsi d’un support jusqu'en 2029 minimum, tout en intégrant des outils professionnels dans votre quotidien avec cette version.
Découvrez les bonnes affaires à saisirjusqu’en sur le site de Godeal24 durant ce Black Friday 2026. Notez bien que les packs comprenant une licence Microsoft Office et une clef d’activation pour Windows 11 disposent d’une réduction spécifique.
Avec votre code promo CLUB62, une réduction de - 62 % est appliquée sur le prix affiché. C’est donc le bon moment pour mettre à niveau votre ordinateur.
Voici les logiciels à ne pas manquer pour vous équiper
Passez à Office 2024 Pro Plus dès maintenant
Il y a plusieurs intérêts à vous offrir une licence Office 2024 Professional Plus pour votre ordinateur sous Windows. La première est que Microsoft a mis fin au support pour les éditions 2019 et 2021. Ainsi, vous vous assurez des correctifs et mises à jour diverses pour encore trois ans environ.
La deuxième est l’expérience renouvelée par l’aide de l’intelligence artificielle. Office 2024 Pro Plus offre une recherche intelligente et une saisie prédictive bien plus avancée que les versions précédentes.
La troisième, c’est que vous bénéficiez d’une version professionnelle, avec des logiciels incontournables tels que Excel ou encore PowerPoint. Microsoft Outlook est également inclus dans cette offre. Cela peut notamment être très utile pour télétravailler efficacement.
Pour l’obtenir, rendez-vous sur le site Internet de Godeal24. Durant le Black Friday, une licence numérique d’Office 2024 Pro Plus sous Windows est disponible à 22,11 € l'unité.
Songez bien à désinstaller toute autre version de Microsoft Office sur votre appareil pour éviter les conflits de version.
Une mise à niveau plus complète et moins chère avec ce code promo
Godeal24 vous propose également des packs. Ils cumulent une clé Office pour obtenir une suite bureautique complète, ainsi qu’une licence Windows 11 Professional.
L’intérêt, c’est que vous pouvez opérer un véritable renouveau à moindres frais sur votre ordinateur. Si vous venez également d’acheter un ordinateur fourni sans logiciel pour le Black Friday, c'est l’offre qu’il vous faut.
Grâce à l’application du code promo CLUB62, le prix du pack Office 2024 Pro Plus + Windows 11 Pro chute à 32,95 € seulement. Vous économisez donc concrètement 53 € avec l'application de ce code promo.
Windows 11 Pro inclut un bureau à distance. Si vous n’en avez pas besoin, un pack comprenant Office 2024 Pro Plus + Windows 11 Famille est disponible à seulement 32,85 €. Pour obtenir ce petit prix, il vous suffit de renseigner le code promo CLUB62.
Si vous souhaitez simplement mettre à niveau votre appareil vers Windows 11 Pro, une licence est disponible contre 12,25 € chez Godeal24. Assurez-vous simplement que votre ordinateur remplisse les prérequis attendus par Microsoft, notamment en termes de mémoire vive et d’espace disque.
Quels sont les points clés à retenir avant votre achat ?
Les licences que vous achetez chez Godeal24 sont 100 % officielles. Il s’agit généralement de clés achetées en masse par des entreprises, mais qui n’ont jamais été utilisées.
Godeal24 les rachète à prix réduit. Cela vous permet d’obtenir un tarif préférentiel par rapport à la boutique de Microsoft par exemple.
Vérifiez bien le type de licence que vous achetez. Un achat numérique implique de recevoir un lien d’activation par mail. Vous renseignez ainsi votre adresse mail durant votre achat. Pensez à regarder du côté de vos spams, la livraison est généralement rapide, en quelques minutes.
À toutes fins utiles, le service client de Godeal24 est réactif 24/7 à l’adresse service@godeal24.com !