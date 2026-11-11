Avec son offre One, Surfshark associe un VPN à des outils destinés à limiter le traçage, à vous protéger des malwares et à détecter les fuites de données vous concernant. Pour le Black Friday, cette suite revient au même prix mensuel que certains VPN vendus seuls.

Le premier composant de Surfshark One est, sans surprise, le VPN. Celui-ci chiffre le trafic Internet et remplace l’adresse IP visible par celle d’un serveur sélectionné automatiquement ou manuellement. De quoi renforcer votre confidentialité sur le Wi-Fi d’un hôtel, d’un aéroport ou d’un espace de travail partagé.

Contrairement à de nombreux concurrents, Surfshark n’impose aucune limite au nombre d’appareils connectés simultanément à son VPN. Un seul compte peut donc servir sur les ordinateurs, smartphones, tablettes et téléviseurs compatibles de votre famille, à la maison comme en déplacement.

CleanWeb bloque les publicités, les traqueurs et certains domaines malveillants. Alternative ID permet de créer des identités et des adresses électroniques de substitution, pour vous inscrire sur certains sites sans communiquer vos coordonnées principales.

Surfshark One comprend aussi un antivirus pour cinq appareils sous Windows, macOS et Android. Il fournit une protection en temps réel et permet, sur ordinateur, de placer les fichiers suspects en quarantaine. Vous pouvez également programmer des analyses pour vérifier régulièrement vos appareils.