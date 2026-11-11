Pour le Black Friday, Surfshark rend sa suite de cybersécurité particulièrement accessible : Surfshark One revient à l’équivalent de 2,49 € HT par mois pour les 27 premiers mois. Une offre qui combine VPN, antivirus et outils de protection de la vie privée, pour surfer tranquille.
S’équiper d’un VPN est une bonne chose pour protéger la confidentialité de votre connexion. Néanmoins, cela ne suffit pas pour esquiver les fichiers infectés, les tentatives de phishing et les fuites de données. Mais cela ne veut pas dire pour autant que vous devez multiplier les abonnements pour vous mettre à l’abri d’un maximum de menaces en ligne !
Une suite de cybersécurité qui va bien au-delà du VPN
Avec son offre One, Surfshark associe un VPN à des outils destinés à limiter le traçage, à vous protéger des malwares et à détecter les fuites de données vous concernant. Pour le Black Friday, cette suite revient au même prix mensuel que certains VPN vendus seuls.
Le premier composant de Surfshark One est, sans surprise, le VPN. Celui-ci chiffre le trafic Internet et remplace l’adresse IP visible par celle d’un serveur sélectionné automatiquement ou manuellement. De quoi renforcer votre confidentialité sur le Wi-Fi d’un hôtel, d’un aéroport ou d’un espace de travail partagé.
Contrairement à de nombreux concurrents, Surfshark n’impose aucune limite au nombre d’appareils connectés simultanément à son VPN. Un seul compte peut donc servir sur les ordinateurs, smartphones, tablettes et téléviseurs compatibles de votre famille, à la maison comme en déplacement.
CleanWeb bloque les publicités, les traqueurs et certains domaines malveillants. Alternative ID permet de créer des identités et des adresses électroniques de substitution, pour vous inscrire sur certains sites sans communiquer vos coordonnées principales.
Surfshark One comprend aussi un antivirus pour cinq appareils sous Windows, macOS et Android. Il fournit une protection en temps réel et permet, sur ordinateur, de placer les fichiers suspects en quarantaine. Vous pouvez également programmer des analyses pour vérifier régulièrement vos appareils.
Une surveillance des fuites de données à votre service
On ne contrôle malheureusement pas toutes les fuites de données. Surfshark Alert surveille donc les bases compromises, notamment sur le dark web, pour vous avertir si les informations renseignées pour la surveillance y apparaissent : adresse électronique, numéro de carte bancaire ou données d’identité.
Si le système détecte vos informations au sein de fuites de données, vous êtes immédiatement informé et vous pouvez réagir en conséquence, par exemple en changeant vos mots de passe ou en faisant opposition à votre carte.
Enfin, la protection contre les arnaques aide à repérer des messages frauduleux et à bloquer certains sites dangereux. Un complément utile face à des tentatives d’arnaque qui peuvent s’avérer de plus en plus convaincantes.
7 jours pour essayer Surfshark One gratuitement
Pour le Black Friday, Surfshark One revient à 2,49 € HT par mois pendant 27 mois : deux années d’abonnement et trois mois offerts. Le total de 67,23 € HT est facturé en une fois après sept jours d’essai. Les taxes applicables s’ajoutent au paiement.
Réservée aux nouveaux clients, cette période d’essai de sept jours permet de tester l’intégralité des services de Surfshark One, dont le VPN, avec trois connexions simultanées autorisées. Une proposition utile pour vérifier que la suite de cybersécurité répond à vos besoins sur vos appareils. Si vous n’êtes pas satisfait, il suffit d’annuler l’essai afin de ne pas être facturé.
Si vous décidez de conserver votre souscription, vous serez débité à la fin de la période d’essai, et pas avant. De quoi profiter du Black Friday pour essayer Surfshark One avant de vous décider.