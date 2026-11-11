La force de la suite reste le travail à plusieurs sur un même document : coédition en temps réel, commentaires, suggestions et historique des versions, le tout sauvegardé dans Drive. Dans notre avis sur Google Workspace, nous saluons cette collaboration et l’intégration des applications entre elles, avec une note de 8/10. Côté réunions, Meet accepte 100 participants en Starter, 150 en Standard avec l’enregistrement, et 500 en Plus. L’administrateur gère tous les comptes depuis une console centralisée.

Pour une petite équipe, Business Standard est la formule où la remise pèse le plus : c’est elle qui ouvre Gemini à Docs, Sheets et Meet, et cinq utilisateurs y économisent 81,60 € sur six mois. Un indépendant qui a surtout besoin d’une adresse pro et d’un peu de stockage s’en tiendra à Starter, à 5,44 € HT. Workspace convient moins à ceux qui travaillent souvent sans connexion, car le mode hors ligne doit être activé à l’avance, ni à ceux qui passent leurs journées dans des classeurs complexes. Nous avions aussi trouvé Meet moins abouti que Teams ou Zoom sur l’ergonomie.