Le Black Friday touche aussi les outils de travail, et Google en profite pour baisser le prix de sa suite en ligne, Gemini compris. Google Workspace Business Standard passe à 10,88 € HT par utilisateur et par mois pendant six mois, au lieu de 13,60 €, pour les nouveaux clients seulement : notre avis lui donne 8/10.
Google Workspace réunit Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet et Agenda sous une adresse e-mail à votre nom de domaine, avec l’assistant Gemini intégré. Pour le Black Friday, Google retire 20 % sur les six premiers mois des formules Business Starter, Standard et Plus. La formule Standard revient ainsi à 10,88 € HT par utilisateur et par mois, contre 13,60 € habituellement, soit 16,32 € économisés par poste sur la période.
L’offre commence par 14 jours d’essai gratuit, puis la remise s’applique sans code promo. Elle vise les indépendants et les petites structures qui n’ont jamais souscrit ni testé Workspace sur leur domaine.
Google Workspace Business Standard est proposé à 10,88 € HT par utilisateur et par mois au lieu de 13,60 € chez Google, pendant les six premiers mois.
Pourquoi choisir Google Workspace ?
- Une adresse professionnelle à votre nom : Vos échanges partent d’une adresse sur votre propre domaine plutôt que d’un compte Gmail personnel, ce qui change l’image envoyée à un client. Agenda, Drive et Meet s’y rattachent directement.
- Gemini dans les outils du quotidien : Dès la formule Starter, l’IA résume un long fil de discussion ou rédige une réponse dans Gmail. À partir de Standard, elle s’étend à Docs, Sheets, Slides, Drive et Meet, où elle peut prendre des notes de réunion.
- Du stockage qui suit l’équipe : Chaque utilisateur dispose de 30 Go en Starter, 2 To en Standard et 5 To en Plus, de quoi centraliser les fichiers de l’équipe dans Drive.
Du document partagé à la réunion résumée, ce que Workspace change au quotidien
La force de la suite reste le travail à plusieurs sur un même document : coédition en temps réel, commentaires, suggestions et historique des versions, le tout sauvegardé dans Drive. Dans notre avis sur Google Workspace, nous saluons cette collaboration et l’intégration des applications entre elles, avec une note de 8/10. Côté réunions, Meet accepte 100 participants en Starter, 150 en Standard avec l’enregistrement, et 500 en Plus. L’administrateur gère tous les comptes depuis une console centralisée.
Pour une petite équipe, Business Standard est la formule où la remise pèse le plus : c’est elle qui ouvre Gemini à Docs, Sheets et Meet, et cinq utilisateurs y économisent 81,60 € sur six mois. Un indépendant qui a surtout besoin d’une adresse pro et d’un peu de stockage s’en tiendra à Starter, à 5,44 € HT. Workspace convient moins à ceux qui travaillent souvent sans connexion, car le mode hors ligne doit être activé à l’avance, ni à ceux qui passent leurs journées dans des classeurs complexes. Nous avions aussi trouvé Meet moins abouti que Teams ou Zoom sur l’ergonomie.
Face à Microsoft 365, deux façons de concevoir la bureautique
Dans notre comparatif des meilleures suites bureautiques, Google Workspace se classe deuxième, derrière Microsoft 365. Microsoft garde l’avantage pour les usages avancés, grâce à des applications de bureau complètes et à une excellente compatibilité avec les fichiers Word, Excel et PowerPoint. Workspace répond à un autre besoin : tout se passe dans le navigateur, le partage est simple et la collaboration instantanée. En contrepartie, la mise en page d’un document Office peut bouger à l’import ou à l’export.
✅ Les points forts
- Remise de 20 % sur les six premiers mois, sans code promo
- 14 jours d’essai gratuit avant le premier paiement
- Gemini intégré à Gmail dès Starter, à toute la suite dès Standard
- Collaboration en temps réel et administration centralisée
- De 30 Go à 5 To de stockage par utilisateur
❌ Les limites
- Offre réservée aux domaines sans abonnement ni essai Workspace passé
- Retour au tarif habituel après six mois, prix affichés hors taxes
- Pas d’application de bureau native, mode hors ligne à activer à l’avance
- Mise en page des fichiers Office parfois modifiée à l’import
Après 14 jours d’essai, Google applique seul la remise sur Google Workspace : Business Starter démarre à 5,44 € HT par utilisateur et par mois, Business Plus à 16,88 €.
Avec 20 % de moins pendant six mois, cette offre ne bouleverse pas un budget, mais elle allège le démarrage d’une petite équipe qui s’équipe. Elle rend surtout Business Standard plus accessible, alors que c’est cette formule qui ouvre Gemini à toute la suite et porte le stockage à 2 To par utilisateur. Les 14 jours d’essai laissent le temps de vérifier que l’outil colle à vos habitudes avant de payer.
Elle concerne d’abord les indépendants et les structures qui créent leur espace de travail. Une entreprise déjà cliente, ou qui a déjà testé Workspace sur son domaine, n’y a pas droit. Si vos journées se passent dans des classeurs Excel complexes ou loin d’une connexion, Microsoft 365 reste plus adapté. Pour une équipe qui coédite ses documents au quotidien depuis le navigateur, Workspace coche en revanche les bonnes cases, et l’essai permet d’en juger sur pièce.
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