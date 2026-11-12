Votre suite Proton VPN Plus est l’un des meilleurs réseaux virtuels du marché à l’issue de l'avis indépendant de la rédaction de Clubic.

L’un des points d’intérêt est la dimension intuitive de votre VPN. Même si vous n’êtes pas un expert en informatique, vous pouvez facilement prendre en main Proton VPN Plus.

Téléchargez votre application sur votre appareil connecté. Grâce à votre abonnement, connectez par ailleurs jusqu’à 10 appareils simultanément.

Choisissez le serveur de votre choix, ou définissez une connexion automatique. Affinez votre sélection selon ce que vous souhaitez faire. L’idéal reste de choisir un serveur rapide pour répondre à vos besoins les plus variés avec efficacité.