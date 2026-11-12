C’est le bon moment pour renforcer votre confidentialité en ligne tout en faisant des économies. L’offre spéciale pour le Black Friday 2026 de Proton VPN est disponible. Son abonnement de deux ans comprend - 75 % de réduction.
Proton VPN vous propose l’un des services les plus complets du marché. Son infrastructure gigantesque, ses débits moyens de 10 Gb/s et sa ferme politique de non-journalisation suisse en font une solution efficace.
Profitez du Black Friday 2026 pour faire de votre confidentialité en ligne votre priorité. Pour les deux années à venir, Proton VPN Plus vous revient à moins de 2,50 euros par mois.
Les 3 points clés de Proton VPN Plus :
- Protocole de sécurité Stealth.
- Couverture multiplateforme.
- L'une des plus grandes infrastructures du marché.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Adoptez Proton VPN Plus pour chaque besoin de votre année
Un VPN utile au quotidien
Votre suite Proton VPN Plus est l’un des meilleurs réseaux virtuels du marché à l’issue de l'avis indépendant de la rédaction de Clubic.
L’un des points d’intérêt est la dimension intuitive de votre VPN. Même si vous n’êtes pas un expert en informatique, vous pouvez facilement prendre en main Proton VPN Plus.
Téléchargez votre application sur votre appareil connecté. Grâce à votre abonnement, connectez par ailleurs jusqu’à 10 appareils simultanément.
Choisissez le serveur de votre choix, ou définissez une connexion automatique. Affinez votre sélection selon ce que vous souhaitez faire. L’idéal reste de choisir un serveur rapide pour répondre à vos besoins les plus variés avec efficacité.
Vous évoluez ainsi avec davantage de cyberconfidentialité. Cela, pour vos recherches personnelles, mais aussi si vous vous trouvez en télétravail.
Pour encore plus de rapidité, choisissez le protocole de sécurité Stealth dans les paramètres. Conçu par Proton AG, il est aussi léger en termes de poids que robuste sur le plan de la cybersécurité.
Songez également à activer le Kill Switch. Cela vous évite d'apparaître sur le réseau sur lequel vous êtes connecté en cas de perte momentanée de votre connexion VPN. Vos véritables adresses IP et géolocalisation sont ainsi hors de portée des tiers.
Proton VPN Plus est aussi très utile pour vos vacances
Les vacances de Noël approchent. Pour ces fêtes de fin d’année, peut-être avez-vous prévu de voyager ? Proton VPN Plus vous accompagne sans sourciller.
Dès lors que vous quittez votre lieu de vie, de nombreuses connexions internet vous sont proposées. C'est notamment le cas dans les aéroports, les centres commerciaux, les gares, les hôtels ou encore les offices du tourisme.
Or, toutes ces connexions Wi-Fi sont publiques. Ce que vous faites peut être vu par des tiers. L’intérêt de votre suite Proton VPN Plus se décuple.
Depuis la France, ou l’étranger, choisissez l’un des 20 700 serveurs de Proton AG. Vous pouvez tout simplement choisir un serveur situé en France. Ainsi, votre véritable adresse IP, ainsi que votre géolocalisation, sont masquées.
Pour autant, vous pouvez par exemple facilement accéder à votre banque depuis l’étranger. Vous évitez les restrictions dues à une connexion depuis l'étranger.
Proton VPN récompense votre fidélité pour le Black Friday 2026
Il est inutile de débourser 9,99 € par mois pour bénéficier des services de Proton VPN. Pour ce Black Friday 2026, une réduction de - 75 % sur cette souscription mensuelle est disponible.
Vous profitez d’une offre exclusive. Le prix de votre suite Proton VPN Plus chute ainsi à seulement 2,49 € par mois pour deux ans.
Votre abonnement est rentable au bout de 5 mois seulement. Vous pouvez ensuite renouveler votre souscription à partir de 6,99 € par mois, sans obligation. La TVA est applicable en France métropolitaine.
30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont compris dans votre achat. Le service client anglophone de Proton AG reste disponible par chat ou par mail, 24/7.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN associe de solides garanties de confidentialité à un service complet et polyvalent. Ses fonctions anti-censure, son excellente formule gratuite sans limite de données et ses très bons résultats en streaming comme en P2P en font une référence particulièrement convaincante.
Les performances sont toutefois moins régulières sur les destinations éloignées, tandis que certaines fonctions et le kill switch présentent encore des limites sur macOS. Les abonnements longue durée sont également moins avantageux que chez certains concurrents.
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Très bonnes performances en Europe
- Streaming et P2P particulièrement efficaces
- Vaste réseau et applications soignées
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
- Fonctions inégales selon les plateformes
- Kill switch encore perfectible sur macOS
- Tarifs longue durée moins compétitifs que certains concurrents