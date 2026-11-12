À l’approche du Black Friday, Amazon s’attaque au rayon grand écran avec des remises sur les téléviseurs Mini LED et sur une large sélection de vidéoprojecteurs portables. Samsung, TCL, XGIMI ou Aurzen : voici les sept offres qui valent le détour, que vous cherchiez une TV pour le salon ou un projecteur à emporter d’une pièce à l’autre.
Le Black Friday tombera le vendredi 27 novembre, mais les premières vagues de promotions d’Amazon sont déjà en ligne, et la période des fêtes reste l’un des meilleurs moments de l’année pour renouveler son équipement vidéo. Cette sélection réunit deux téléviseurs Mini LED de 55 et 65 pouces, puis cinq vidéoprojecteurs Full HD qui couvrent tous les usages : du petit modèle à moins de 150 € pour la chambre jusqu’au projecteur laser à batterie que l’on emmène au jardin. Pour suivre toutes les offres de la période, rendez-vous sur notre page spéciale Black Friday.
Les 7 offres TV et vidéoprojecteur du Black Friday :
- TV Samsung Mini LED 4K 55 pouces à 399,98 € au lieu de 519 €
- TV TCL 65T8D QD-Mini LED 4K 65 pouces à 540,83 € au lieu de 699 €
- Vidéoprojecteur laser XGIMI MoGo 4 Laser à 669 € au lieu de 949 €
- Vidéoprojecteur TCL PlayCube à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Vidéoprojecteur XGIMI Halo+ GTV à 578,55 € au lieu de 649 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 2 Pro à 339 € au lieu de 479 €
- Vidéoprojecteur portable Aurzen D1 Air à 149,99 € au lieu de 199,99 €
TV Samsung Mini LED 4K 55 pouces : le Mini LED de Samsung passe sous les 400 €
Ce téléviseur 55 pouces fait partie de la gamme Mini LED 2026 de Samsung, qui rend accessible un rétroéclairage plus précis que la LED classique. Le pilotage par petites zones permet de garder des hautes lumières éclatantes sans délaver les noirs alentour, et le processeur Mini LED 4K se charge d’améliorer les contenus en définition inférieure. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une Smart TV complète : Tizen, Vision AI et Gaming Hub pour le jeu en streaming, avec la compatibilité HDR10+.
- Une diagonale taillée pour le salon : 55 pouces et trois ports HDMI pour brancher box, console et lecteur.
- À savoir : c’est le modèle d’entrée de la gamme Mini LED, et son son de 20 W gagnera à être épaulé par une barre de son. D’autres modèles sont à retrouver dans nos bons plans TV.
TCL 65T8D : un téléviseur 65 pouces QD-Mini LED pensé pour le jeu
Sorti au printemps, ce 65 pouces associe un rétroéclairage QD-Mini LED avec gradation locale à une dalle HVA 10 bits, une combinaison qui améliore nettement le contraste par rapport à un QLED classique. Il se positionne en milieu de gamme chez TCL et joue la carte de la polyvalence entre cinéma, sport et jeu vidéo. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une fluidité de premier ordre : la dalle affiche nativement 144 Hz, un vrai plus pour les consoles et les PC de jeu.
- Un son signé Onkyo : le système audio intégré a été conçu avec le spécialiste japonais, et le processeur AiPQ gère l’image.
- À savoir : c’est un modèle de milieu de gamme, qui ne rivalisera pas avec les Mini LED haut de gamme de la marque sur la luminosité et la précision des noirs.
XGIMI MoGo 4 Laser : le projecteur nomade le plus lumineux de XGIMI perd 280 €
Le MoGo 4 Laser reprend le format compact de 1,3 kg du MoGo 4, noté 8/10 dans sa version LED, et remplace sa lampe par un système triple laser qui porte la luminosité à 550 lumens ISO, contre 450 sur la version LED. Il projette une image Full HD compatible HDR10, avec des couleurs plus intenses et plus justes. Son pied intégré pivote à 360° pour orienter l’image où vous le souhaitez.
✅ Points forts
- Une vraie batterie intégrée : il se passe de prise pour un film entier, et la version LED a tenu près de quatre heures dans notre test avec une luminosité réduite.
- Google TV avec Netflix sous licence : toutes les plateformes de streaming sont accessibles sans boîtier, et le projecteur sert aussi d’enceinte Bluetooth grâce à ses deux haut-parleurs Harman Kardon de 6 W.
- À savoir : il réclame une pièce plongée dans le noir pour donner le meilleur de lui-même, et les filtres d’ambiance fournis relèvent surtout du gadget. Il figure dans notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs portables.
TCL PlayCube : le vidéoprojecteur en forme de cube qui pivote sur lui-même
Présenté au CES, le TCL PlayCube s’inspire du Rubik’s Cube : ses deux blocs tournent l’un par rapport à l’autre pour orienter la projection, ou pour replier l’appareil afin de le transporter sans trépied. Il projette une image Full HD de 750 lumens, compatible 4K et HDR, à partir d’une puce DLP de 0,33 pouce. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une batterie qui tient un film : sa batterie de 66 Wh lui assure environ deux heures et demie d’autonomie sans secteur.
- Une installation automatique : mise au point, correction du trapèze et détection des obstacles se font seules, et Google TV donne accès à Netflix, Prime Video ou Disney+.
- À savoir : comme tous les projecteurs de cette taille, son haut-parleur reste juste pour un vrai film, et il n’a pas de zoom optique.
XGIMI Halo+ GTV : la luminosité d’un projecteur de salon avec batterie
Le Halo+ GTV projette une image Full HD de 700 lumens ISO, une luminosité supérieure à celle des MoGo qui lui permet d’afficher jusqu’à 200 pouces de diagonale. Cette nouvelle version passe sous Google TV avec Netflix intégré, et conserve la batterie qui le rend utilisable loin d’une prise. Nous n’avons pas testé ce modèle, mais le premier XGIMI Halo, sous Android TV, avait obtenu 7/10.
✅ Points forts
- Une autonomie confortable : sa batterie intégrée offre environ deux heures à deux heures et demie de lecture vidéo.
- Un son et une installation soignés : deux haut-parleurs Harman Kardon de 5 W, une mise au point et une correction automatiques, et un mode jeu à faible latence.
- À savoir : avec 1,6 kg, il reste plus encombrant qu’un MoGo, et sa connectique se limite à un port HDMI et un port USB.
XGIMI MoGo 2 Pro : un vidéoprojecteur Full HD qui se règle tout seul
Le MoGo 2 Pro projette une image Full HD de 400 lumens ISO, compatible HDR10, depuis un boîtier compact qui passe facilement d’une pièce à l’autre. Son principal atout tient à son installation automatique : la mise au point et la correction trapézoïdale se font seules, et le projecteur évite même les obstacles. Nous ne l’avons pas testé, mais son aîné, le XGIMI MoGo Pro, avait obtenu 7/10.
✅ Points forts
- Android TV intégré : les applications de streaming sont accessibles directement, sans boîtier supplémentaire.
- Des couleurs soignées : 90 % de l’espace DCI-P3 annoncés, avec une source LED prévue pour durer 25 000 heures.
- À savoir : contrairement au MoGo 4, il n’embarque pas de batterie, et sa luminosité le réserve aux pièces plongées dans la pénombre.
Aurzen D1 Air : le petit vidéoprojecteur Full HD à moins de 150 €
L’Aurzen D1 Air (aussi appelé EAZZE D1 Air) vise ceux qui veulent un grand écran dans la chambre ou le salon sans y mettre le prix d’un téléviseur. Il projette une image en définition native 1080p, compatible avec les sources 4K et le HDR10, et intègre directement Netflix et YouTube sous licence. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une mise en place sans effort : son autofocus laser à temps de vol ajuste la netteté selon la distance, et la correction du trapèze est automatique.
- Un son Dolby Audio : le haut-parleur intégré suffit pour une série ou une vidéo sans enceinte externe.
- À savoir : avec 300 lumens ANSI, il exige une pièce très sombre, et sa technologie LCD offre un contraste plus limité que les modèles DLP de cette sélection.
TV ou vidéoprojecteur : comment choisir son grand écran pendant le Black Friday ?
Le Black Friday est traditionnellement l’une des périodes les plus intéressantes pour acheter un téléviseur ou un vidéoprojecteur, mais les deux familles ne répondent pas aux mêmes besoins. Une TV Mini LED reste la solution la plus polyvalente pour un usage quotidien dans un salon lumineux, avec une image qui ne craint pas la lumière du jour et une installation qui se résume à un branchement. Le vidéoprojecteur portable prend l’avantage dès qu’on cherche une très grande diagonale pour un budget contenu, ou un écran que l’on déplace de la chambre au jardin. Il demande en revanche une pièce sombre et un mur clair, et sa luminosité, exprimée en lumens ISO ou ANSI, conditionne directement la taille d’image exploitable. Pour comparer les modèles que nous avons passés au banc d’essai, notre comparatif des vidéoprojecteurs et nos tests de vidéoprojecteurs sont un bon point de départ.
Black Friday Amazon : les bons réflexes avant de commander une TV ou un projecteur
Les promotions du Black Friday Amazon s’étalent désormais sur plusieurs semaines, et les prix des téléviseurs comme des vidéoprojecteurs peuvent varier d’un jour à l’autre, à la baisse comme à la hausse. Avant de valider votre panier, mieux vaut comparer le prix affiché avec celui pratiqué ces dernières semaines plutôt qu’avec le seul prix barré, qui correspond souvent au tarif conseillé par le fabricant. Il est aussi utile de vérifier que le produit est vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers de la marketplace, dont les délais et les conditions de retour diffèrent, ce qui compte particulièrement pour un téléviseur encombrant. Enfin, prenez le temps de mesurer la distance entre votre canapé et l’écran ou le mur de projection : c’est elle qui détermine la diagonale idéale, et elle évite bien des déceptions au déballage.
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