Le Black Friday est traditionnellement l’une des périodes les plus intéressantes pour acheter un téléviseur ou un vidéoprojecteur, mais les deux familles ne répondent pas aux mêmes besoins. Une TV Mini LED reste la solution la plus polyvalente pour un usage quotidien dans un salon lumineux, avec une image qui ne craint pas la lumière du jour et une installation qui se résume à un branchement. Le vidéoprojecteur portable prend l’avantage dès qu’on cherche une très grande diagonale pour un budget contenu, ou un écran que l’on déplace de la chambre au jardin. Il demande en revanche une pièce sombre et un mur clair, et sa luminosité, exprimée en lumens ISO ou ANSI, conditionne directement la taille d’image exploitable. Pour comparer les modèles que nous avons passés au banc d’essai, notre comparatif des vidéoprojecteurs et nos tests de vidéoprojecteurs sont un bon point de départ.