Doté de Google TV, le PlayCube donne accès à une vaste gamme d’applications de streaming, renforçant son aspect tout-en-un. TCL semble ici viser un public moderne et nomade, toujours à la recherche de solutions pratiques.



Bien que son design et ses fonctionnalités aient quelques avantages pour convaincre, TCL n’a pas encore dévoilé toutes les spécifications techniques du PlayCube. La résolution exacte, la luminosité maximale ou encore la taille de projection restent inconnues, tout comme son prix et sa date de disponibilité. Nous devrions en savoir plus prochainement avec un lancement qui pourrait intervenir d'ici fin mars à l'occasion de la MWC, qui sera sans doute suivi d'autres annonces de TCL sur le secteur de la vidéoprojection.